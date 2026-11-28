AI không thể thay thế tư duy và trách nhiệm nghề nghiệp

Mới đây, Hội Luật gia Tp.Hải Phòng đã phối hợp với Trường Đại học Hải Phòng tổ chức tọa đàm với chủ đề "Ngành Luật trong kỷ nguyên số - Cơ hội nghề nghiệp và thách thức đối với sinh viên Luật".

Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Hội Luật gia thành phố, Ban Giám hiệu nhà trường, các chuyên gia, luật sư, đại diện cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát cùng đông đảo giảng viên và khoảng 250 sinh viên ngành Luật.

Trình bày tham luận tại tọa đàm, bà Nguyễn Thị Mai - Chủ tịch Hội Luật gia Tp.Hải Phòng đã phân tích những chuyển biến của ngành luật trước tác động của chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI); đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy đào tạo, phương pháp học tập và chuẩn bị năng lực nghề nghiệp cho sinh viên.

Bà Nguyễn Thị Mai, Chủ tịch Hội Luật gia Tp.Hải Phòng trình bày tham luận tại tọa đàm.

Theo bà Nguyễn Thị Mai, AI đang từng bước tham gia vào nhiều công đoạn của hoạt động pháp lý như tra cứu quy định, nghiên cứu hồ sơ, tổng hợp tài liệu, phân tích hợp đồng và hỗ trợ soạn thảo văn bản.

Việc ứng dụng công nghệ giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu suất công việc, song cũng đặt ra yêu cầu người hành nghề phải có khả năng kiểm soát, đánh giá và chịu trách nhiệm đối với kết quả sử dụng.

Chủ tịch Hội Luật gia Tp.Hải Phòng lưu ý, AI không phải nguồn thông tin tuyệt đối chính xác. Kết quả do công cụ này tạo ra có thể thiếu căn cứ, chưa cập nhật quy định pháp luật hoặc không phù hợp với tình tiết cụ thể của vụ việc. Nếu thiếu kiến thức nền tảng và kỹ năng kiểm chứng, người sử dụng dễ phụ thuộc vào công nghệ, thậm chí đưa ra nhận định pháp lý sai lệch.

"AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế tư duy pháp lý và trách nhiệm nghề nghiệp của con người", bà Nguyễn Thị Mai nhấn mạnh.

Từ thực tế đó, sinh viên Luật cần xây dựng nền tảng kiến thức pháp luật vững chắc, tư duy độc lập, khả năng phân tích và phản biện. Bên cạnh chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng số, giao tiếp, nghiên cứu và khả năng tự học cũng là những năng lực cần được chú trọng ngay từ khi còn trên giảng đường.

Kết nối đào tạo với yêu cầu thực tiễn nghề nghiệp

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là phiên đối thoại trực tiếp (Sofa Talk), với sự tham gia của các diễn giả đến từ cơ sở đào tạo, cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát và tổ chức hành nghề luật sư.

Từ góc độ thực tiễn, các diễn giả đã trao đổi về tác động của AI đối với từng vị trí việc làm trong lĩnh vực pháp lý, đồng thời chỉ ra những yêu cầu sinh viên cần đáp ứng khi chuyển từ môi trường học tập sang hành nghề.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại sự kiện.

Những hạn chế thường gặp ở sinh viên mới tốt nghiệp cũng được đề cập thẳng thắn, như thiếu kinh nghiệm tiếp cận hồ sơ thực tế, kỹ năng nghiên cứu và vận dụng pháp luật, đánh giá chứng cứ, xây dựng lập luận và xử lý tình huống phát sinh.

Đối với từng lĩnh vực, các diễn giả phân tích những yêu cầu nghề nghiệp đặc thù. Luật sư cần khả năng tư vấn, đàm phán và tranh tụng; thư ký Tòa án phải bảo đảm sự cẩn trọng, chính xác, kỷ luật nghiệp vụ và tuân thủ trình tự, thủ tục tố tụng; trong khi hoạt động kiểm sát đòi hỏi tư duy phân tích, đánh giá chứng cứ và xây dựng lập luận có căn cứ.

Cơ hội việc làm tại Hải Phòng cũng là vấn đề thu hút sự quan tâm. Với thế mạnh về kinh tế biển, logistics, thương mại, sản xuất công nghiệp và thu hút đầu tư, thành phố có nhu cầu nhân lực pháp lý trong các lĩnh vực hợp đồng, lao động, đất đai, đầu tư, sở hữu trí tuệ và giải quyết tranh chấp. Đây là những hướng đi để sinh viên tìm hiểu, lựa chọn và xây dựng lộ trình nghề nghiệp phù hợp.

Các bạn sinh viên hào hứng tham gia trao đổi tại tọa đàm.

Tại phần giao lưu, nhiều sinh viên đặt câu hỏi về cách tích lũy kinh nghiệm thực tế, tạo lợi thế cạnh tranh khi tìm việc, lựa chọn hướng đi phù hợp cũng như những điều kiện cần chuẩn bị nếu muốn theo đuổi nghề luật sư, công tác tại Tòa án, Viện kiểm sát hoặc làm pháp chế doanh nghiệp.

Các diễn giả đã chia sẻ kinh nghiệm, giúp sinh viên hiểu rõ hơn đặc điểm từng vị trí việc làm, yêu cầu chuyên môn và tầm quan trọng của việc chủ động tìm kiếm cơ hội thực tập, học hỏi từ những người có kinh nghiệm. Qua đó, sinh viên có thêm góc nhìn thực tế về thị trường lao động, thay vì chỉ chú trọng bằng cấp mà thiếu sự chuẩn bị về kỹ năng và năng lực thực hành.

Bà Nguyễn Thị Mai gửi gắm tới sinh viên rằng, việc lựa chọn nghề nghiệp cần bắt đầu từ quá trình chuẩn bị nghiêm túc ngay trên giảng đường. Sinh viên không nên chỉ băn khoăn sau khi tốt nghiệp sẽ làm công việc gì, mà cần tự đặt câu hỏi đã tích lũy được những kiến thức, kỹ năng và năng lực cần thiết để đảm nhận công việc đó hay chưa.

Theo bà, trong bối cảnh công nghệ liên tục phát triển, lợi thế của người học luật không chỉ nằm ở khả năng ghi nhớ quy định mà còn ở năng lực vận dụng pháp luật, tư duy độc lập, bản lĩnh và trách nhiệm nghề nghiệp. Đây cũng là những giá trị mà công nghệ khó có thể thay thế.

Tọa đàm là hoạt động thiết thực trong khuôn khổ Chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030 giữa Hội Luật gia Tp.Hải Phòng và Trường Đại học Hải Phòng.

Thông qua kết nối cơ sở đào tạo với những người trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực pháp lý, chương trình góp phần đưa thực tiễn nghề nghiệp đến gần hơn với sinh viên, đồng thời mở rộng cơ hội giao lưu, thực tập và định hướng việc làm.