Thứ trưởng Phạm Quang Hưng phát biểu tại Tọa đàm Toán học và Trí tuệ nhân tạo.

Diễn đàn do Giáo sư Ngô Bảo Châu khởi xướng, với sự tham dự của các Nhà khoa học nổi tiếng thế giới, lãnh đạo các Viện nghiên cứu Toán học và ứng dụng từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực.

Toán học và AI: Cơ hội và thách thức trong nghiên cứu, giáo dục

Trong khuôn khổ Diễn đàn, ngày 28/11, Tọa đàm Toán học và Trí tuệ nhân tạo được tổ chức nhằm mở rộng nội dung trao đổi từ hợp tác nghiên cứu toán học trong khu vực sang những vấn đề mang tính thời sự và chiến lược đối với sự phát triển của toán học trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển mạnh mẽ.

Buổi tọa đàm bao gồm các báo cáo chính của GS. Efim Zelmanov (Đại học Khoa học và Công nghệ Phương Nam, Trung Quốc), GS. Sang-hyun Kim (Viện Nghiên cứu cấp cao Hàn Quốc), GS. Ngaiming Mok (Đại học Hồng Kông) và GS. Vikraman Balaji (Viện Toán học Chennai, Ấn Độ); sau đó là thảo luận cùng các diễn giả và GS Ngô Bảo Châu, GS. Stephen Tillmann (Viện nghiên cứu về Toán, Đại học Sydney).

Các diễn giả chia sẻ những góc nhìn chuyên sâu về mối quan hệ giữa Toán học và AI, những cơ hội, thách thức AI đặt ra đối với nghiên cứu toán học, cũng như vai trò của toán học trong sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.

Chương trình cũng dành thời gian cho phiên thảo luận mở, tạo cơ hội trao đổi trực tiếp giữa các nhà khoa học về những xu hướng nghiên cứu mới, tiềm năng hợp tác liên ngành và định hướng phát triển toán học trong kỷ nguyên AI.

Đề cập đến mối quan hệ giữa toán học và AI, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng đặt ra hai vấn đề: AI có thể giúp các nhà toán học tìm kiếm những ý tưởng mới như thế nào và toán học có thể góp phần xây dựng những công cụ AI đáng tin cậy ra sao. Theo Thứ trưởng, đây cũng là những câu hỏi gần gũi với hoạt động dạy học.

“Khi AI gợi ý rằng một điều nào đó có thể đúng, nhà toán học sẽ hỏi: “Điều đó đúng trong những trường hợp nào? Chúng ta có thể chứng minh được không?”. Trong lớp học, ngay cả khi học sinh đưa ra câu trả lời đúng, giáo viên thường hỏi tiếp: “Em có thể giải thích tại sao không?”. AI đang thay đổi rất nhanh. Tôi nghĩ, câu hỏi đó sẽ còn đồng hành với chúng ta trong một thời gian dài”, Thứ trưởng chia sẻ.

Với hoạt động dạy học, theo Thứ trưởng, AI có thể gợi ý ví dụ, câu hỏi cho bài học, nhưng giáo viên cần kiểm tra, lựa chọn nội dung phù hợp với học sinh; đồng thời xác định khi nào cần đưa ra gợi ý và khi nào nên để học sinh tự suy nghĩ. Điều quan trọng khi đánh giá bài làm không chỉ là đáp án đúng, mà còn là khả năng giải thích từng bước và tự phát hiện lỗi.

Thứ trưởng dẫn ví dụ giáo viên đưa ra hai lời giải cho cùng một bài toán, đều có đáp án đúng nhưng một lời giải chứa bước lập luận không hợp lý. Khi được yêu cầu lựa chọn lời giải đáng tin cậy hơn và giải thích lý do, học sinh sẽ bộc lộ cách tư duy của mình. Thứ trưởng cho rằng, trong thời đại AI, thói quen xem xét kỹ lưỡng một lập luận sẽ là hành trang hữu ích đối với học sinh ngay cả khi đã rời ghế nhà trường.

Ký kết biên bản ghi nhớ thành lập Mạng lưới các Viện nghiên cứu Toán học và ứng dụng khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APMN).

Thành lập Mạng lưới các Viện nghiên cứu Toán học và ứng dụng khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Trước đó, ngày 27/11, cũng trong khuôn khổ Diễn đàn, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và ký kết biên bản ghi nhớ thành lập Mạng lưới các Viện nghiên cứu Toán học và ứng dụng khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APMN), hướng tới xây dựng cộng đồng toán học khu vực gắn kết, năng động, có tiếng nói mạnh mẽ hơn trên trường quốc tế, trong bối cảnh châu Á đang trở thành một trung tâm mới của toán học thế giới.

Châu Á hiện đang sở hữu cộng đồng các nhà toán học đông đảo, cùng tiềm lực đào tạo và nghiên cứu ngày càng phát triển. Tuy nhiên, các hoạt động nghiên cứu và hợp tác khoa học giữa các quốc gia vẫn còn phân tán, thiếu những cơ chế kết nối thường xuyên và các chương trình hợp tác dài hạn.

Việc hình thành Mạng lưới các Viện nghiên cứu Toán học và ứng dụng khu vực châu Á - Thái Bình Dương được kỳ vọng sẽ góp phần liên kết các trung tâm nghiên cứu xuất sắc, tăng cường chia sẻ nguồn lực, thúc đẩy trao đổi học thuật và xây dựng một hệ sinh thái nghiên cứu toán học có tính kết nối, bền vững.

Mạng lưới xác định các hoạt động trọng tâm gồm tổ chức sự kiện khoa học thường niên về những bài toán được quan tâm và xu hướng nghiên cứu nổi bật; triển khai chương trình trao đổi nghiên cứu sau tiến sĩ, hợp tác nghiên cứu nhóm nhỏ; tổ chức hội nghị chuyên đề, trường hè quốc tế, tăng cường đào tạo, kết nối và hỗ trợ các nhà toán học trẻ.

APMN cũng hướng tới mở rộng hoạt động phổ biến toán học, thúc đẩy các cuộc thi toán học sinh viên xuyên quốc gia, kết nối nghiên cứu toán học với công nghiệp và đóng góp ý kiến chuyên môn cho chính sách phát triển toán học trong khu vực.

12 viện, đơn vị có lãnh đạo tham dự và ký kết bản ghi nhớ thành lập mạng lưới gồm: Viện Toán học Chennai (Ấn Độ); Viện Toán học Chern, Đại học Nankai (Trung Quốc); Viện Feishu (Trung Quốc); Viện Toán học cao cấp thuộc Viện Công nghệ Harbin (Trung Quốc); Viện Toán học trong Công nghiệp, Đại học Kyushu (Nhật Bản); Viện Nghiên cứu Toán học, Đại học Hồng Kông; Viện các Khoa học về Toán, Đại học Quốc gia Singapore; Trung tâm Khoa học Lý thuyết Quốc gia (Đài Loan); Trung tâm Toán học Quốc tế Thâm Quyến, Đại học Khoa học và Công nghệ Phương Nam (Trung Quốc); Viện Nghiên cứu Toán học Sydney, Đại học Sydney (Australia); Trường Toán thuộc Viện Nghiên cứu cao cấp Hàn Quốc (KIAS); Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM, Việt Nam).

Viện Kavli về Vật lý và Toán học của vũ trụ thuộc Đại học Tokyo (Nhật Bản) dự kiến cũng sẽ tham gia mạng lưới trong thời gian tới.

Tại Việt Nam, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán dưới sự dẫn dắt của Giáo sư Ngô Bảo Châu sẽ tham gia với vai trò đơn vị đồng sáng lập Mạng lưới các Viện nghiên cứu Toán học và ứng dụng khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Giáo sư Ngô Bảo Châu chia sẻ tại buổi ký kết biên bản ghi nhớ thành lập APMN.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Quang Hưng chúc mừng sự ra mắt Mạng lưới các Viện nghiên cứu Toán học và ứng dụng khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời đánh giá cao Giáo sư Ngô Bảo Châu, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán Việt Nam và các viện nghiên cứu trong khu vực đã góp sức xây dựng mạng lưới.

Thứ trưởng nhấn mạnh ý nghĩa của mạng lưới đối với các nhà toán học trẻ Việt Nam, khi tạo thêm cơ hội tìm kiếm người hướng dẫn, kết nối đồng nghiệp ở các viện nghiên cứu khác và cùng theo đuổi những vấn đề khoa học chung. Đôi khi, điều một nhà nghiên cứu trẻ cần nhất là người sẵn lòng lắng nghe ý tưởng còn dang dở và đặt câu hỏi giúp họ tiến thêm bước nữa.

Đối với Việt Nam, đây là bước phát triển tiếp theo đáng khích lệ trong quá trình xây dựng cộng đồng nghiên cứu toán học. Năm 2010, Chính phủ phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học. Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán Việt Nam được thành lập, trở thành đơn vị thường trực điều phối thực hiện chương trình, đồng thời là nơi các nhà toán học trong nước và quốc tế gặp gỡ, làm việc.

Thứ trưởng Phạm Quang Hưng kỳ vọng, Mạng lưới sẽ tăng cường kết nối giữa nghiên cứu toán học với giáo dục phổ thông; đồng thời hỗ trợ các trường đại học trao đổi, xây dựng cách thức đánh giá việc nghiên cứu sinh sử dụng AI trong quá trình nghiên cứu…