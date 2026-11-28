Mister Friendship International 2026 (Nam vương Hữu nghị Quốc tế) dự kiến diễn ra tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 5/12/2026, quy tụ nhiều đại diện đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay là Lê Nguyễn Thìn (Nith Nguyễn), 26 tuổi, quê Hà Tĩnh. Trước dàn đối thủ sở hữu ngoại hình nam tính, hình thể nổi bật cùng khả năng ngoại ngữ, hành trình chinh phục danh hiệu của đại diện Việt Nam được khán giả đặc biệt quan tâm.

Đại diện Việt Nam tham gia Nam vương Hữu nghị Quốc tế 2026.

Trong số những gương mặt đáng chú ý tại Mister Friendship International 2026 có Denny Howman đến từ Indonesia, MyoMinKhant của Myanmar, Rence Aldrich Mendoza đến từ Philippines và Jose Angel Gonzalez của Mexico.

Đây đều là những đại diện được chú ý nhờ ngoại hình điển trai, phong thái nam tính và sự đầu tư cho hình ảnh cá nhân. Bên cạnh lợi thế về diện mạo, khả năng giao tiếp, ngoại ngữ và kỹ năng thể hiện trước đám đông cũng là những yếu tố có thể tạo nên sự khác biệt giữa các thí sinh.

Đại diện đến từ Philippines (trái) và Indonesia sở hữu vẻ ngoài nổi bật.

Jose Angel Gonzalez đến từ Mexico cũng là một trong những đối thủ "nghìn máu" của đại diện Việt Nam năm nay tại Nam vương Hữu nghị Quốc tế.

Cuộc cạnh tranh tại sân chơi năm nay không đơn thuần nằm ở ngoại hình. Với một cuộc thi mang thông điệp hữu nghị quốc tế, khả năng kết nối, giao lưu và thể hiện sự am hiểu về văn hóa cũng là những tiêu chí đáng chú ý. Các thí sinh không chỉ cần tạo dấu ấn trên sân khấu mà còn phải chứng minh được bản lĩnh trong những hoạt động giao lưu, phỏng vấn và các phần thi đòi hỏi khả năng ứng xử.

Trong bối cảnh đó, Lê Nguyễn Thìn (Nith Nguyễn) có những lợi thế riêng để xây dựng hình ảnh tại cuộc thi. Chàng trai 26 tuổi, đến từ Hà Tĩnh và theo học ngành Ngôn ngữ Anh. Đồng thời, Nith Nguyễn tiếp tục trau dồi thêm tiếng Trung, tiếng Thái và tiếng Hàn.

Việc chủ động học nhiều ngoại ngữ giúp đại diện Việt Nam mở rộng khả năng giao tiếp, đồng thời tạo điều kiện để anh kết nối với các thí sinh đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau tại cuộc thi.

Đây cũng có thể trở thành điểm cộng đáng kể của Nith Nguyễn tại Mister Friendship International 2026. Nếu ngoại hình và kỹ năng trình diễn giúp thí sinh thu hút sự chú ý trong những lần xuất hiện đầu tiên thì khả năng giao tiếp, ứng xử bằng ngoại ngữ lại góp phần duy trì sự kết nối trong suốt cuộc thi.

Không chỉ tập trung phát triển hình ảnh cá nhân, Nith Nguyễn còn tham gia hoạt động kinh doanh và dành sự quan tâm cho các chương trình thiện nguyện, giáo dục. Từng trải qua những khó khăn vì điều kiện gia đình thiếu thốn, anh duy trì hoạt động tài trợ học bổng hằng năm cho học sinh tại trường THPT.

Chia sẻ về hành trình của mình, Nith Nguyễn cho biết từng mặc cảm về hoàn cảnh gia đình, phải phụ mẹ đi bán rau nhưng nhờ sự hy sinh của mẹ, cũng như giáo dục đã giúp anh vững bước hơn. "Tôi mong rằng câu chuyện của mình có thể tiếp thêm niềm tin cho những bạn trẻ đang ở vạch xuất phát khó khăn, để các bạn hiểu rằng hoàn cảnh không quyết định toàn bộ tương lai", Nith Nguyễn chia sẻ.

Đại diện Việt Nam theo học ngành Ngôn ngữ Anh, đồng thời trau dồi tiếng Trung, Thái và Hàn.

Đến với Mister Friendship International 2026, Nith Nguyễn kỳ vọng trở thành cầu nối giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đồng thời truyền tải thông điệp về nghị lực, tinh thần học tập và sự sẻ chia.

Trước dàn đối thủ được đánh giá cao về diện mạo và kỹ năng, cơ hội của đại diện Việt Nam sẽ phụ thuộc vào khả năng phát huy đồng đều các thế mạnh, đặc biệt là tạo được dấu ấn riêng thay vì chỉ cạnh tranh bằng ngoại hình.

Với một sân chơi đề cao sự kết nối như Nam vương Hữu nghị Quốc tế, câu chuyện truyền cảm hứng, khả năng giao tiếp và tinh thần đại diện văn hóa có thể trở thành những yếu tố giúp Nith Nguyễn ghi điểm trong mắt ban giám khảo.

Mister Friendship International (Nam vương Hữu nghị Quốc tế) là cuộc thi sắc đẹp dành cho nam giới, được tổ chức lần đầu vào năm 2021. Sân chơi hướng đến việc tôn vinh tình hữu nghị, sự kết nối giữa các quốc gia, đồng thời đề cao phong thái hiện đại và bản lĩnh của người đàn ông. Đương kim Nam vương là Niwat Naknuan đến từ Thái Lan, đăng quang vào ngày 14/12/2025 tại Bangkok, Thái Lan.