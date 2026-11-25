Với bà, mỗi câu hát không chỉ gửi gắm tình cảm, tâm tư của con người mà còn lưu giữ phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa của cộng đồng. Từ tình yêu ấy, bà luôn trăn trở làm thế nào để tiếng nói, chữ viết và những làn điệu dân ca của dân tộc mình không bị mai một trước những đổi thay của cuộc sống.

Nghệ nhân Ưu tú Phạm Thị Lan giới thiệu về tuyển tập bài hát soọng cô do mình sáng tác.

Thời gian qua, bà Phạm Thị Lan cùng nhiều người dân Sán Dìu tại địa phương đã tổ chức các buổi sinh hoạt, ôn lại tiếng nói, chữ viết truyền thống. Năm 2012, bà thành lập Câu lạc bộ Văn nghệ thôn Lập Đinh (nay là tổ dân phố Lập Đinh), tạo môi trường để những người yêu văn hóa dân tộc gặp gỡ, luyện tập và biểu diễn hát, múa soọng cô. Không chỉ say mê thực hành dân ca, bà còn sáng tác hàng trăm bài hát soọng cô với nội dung phong phú, ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương, đất nước và những nét đẹp trong phong tục, lễ hội của đồng bào Sán Dìu. Các sáng tác được bà tập hợp, biên tập thành từng quyển sách, có nguyên âm và bản dịch rõ ràng, tạo thuận lợi cho việc đọc, học tập và truyền dạy. Nhận thấy nhiều trẻ em người Sán Dìu tại địa phương ít sử dụng tiếng nói, chưa hiểu biết đầy đủ về chữ viết và văn hóa truyền thống của dân tộc mình, bà chủ động tổ chức các buổi học tiếng nói, chữ viết và hát soọng cô. Các lớp học được duy trì miễn phí tại nhà riêng và nhà văn hóa tổ dân phố. Bất cứ khi nào có người đến học, bà đều sẵn lòng hướng dẫn, truyền dạy.

Cùng với hoạt động truyền dạy tại địa phương, bà Phạm Thị Lan và các thành viên còn biểu diễn, giao lưu văn hóa tại nhiều tỉnh, thành phố. Những chuyến đi không chỉ góp phần giới thiệu nét đẹp dân ca soọng cô đến với công chúng mà còn khơi nguồn cảm hứng để bà tiếp tục sáng tác những bài hát mới. Ghi nhận những đóng góp trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể, bà Phạm Thị Lan được các cấp trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, năm 2022, bà được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian. Chia sẻ về tâm huyết của mình, bà Lan cho biết: “Tôi còn sức khỏe thì còn tiếp tục sáng tác, dạy hát, dạy tiếng nói, chữ viết cho những người yêu văn hóa dân tộc mình. Tôi mong các cháu thiếu nhi hiểu và tự hào về nguồn cội, để tiếng hát soọng cô mãi ngân vang trong cuộc sống hôm nay và mai sau”.