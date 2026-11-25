Rạng ngời bản sắc, hòa nhịp non sông trong đêm nghệ thuật đặc biệt 'Muôn sắc Việt Nam'
Tối 24.11, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường – Non sông hòa nhịp” chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất đã mang đến một hành trình nghệ thuật giàu cảm xúc, kết nối di sản truyền thống với sức sáng tạo đương đại.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/rang-ngoi-ban-sac-hoa-nhip-non-song-trong-dem-nghe-thuat-dac-biet-muon-sac-viet-nam.html