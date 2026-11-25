Không chỉ mang đến một không gian nghệ thuật đặc sắc, chương trình “Muôn sắc Việt Nam” tối 24/11 còn là nơi hội tụ, giao thoa của những sắc màu văn hóa, nơi các giá trị truyền thống được thổi luồng sinh khí mới bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Qua đó, lan tỏa tình yêu, niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc, gắn kết các thế hệ khán giả.