Tham dự bế mạc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng; đại diện lãnh đạo các xã, phường, cơ quan, đơn vị cùng các vị chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer và đông đảo người dân, du khách.

Đông đảo đại biểu, người dân và du khách tham dự lễ bế mạc Liên hoan.

Với sự tham gia của 9 đơn vị tranh tài ở 3 thể loại: múa, độc tấu và hoà tấu nhạc ngũ âm, Liên hoan diễn ra trong không khí giao lưu, học hỏi và cống hiến sôi nổi, tạo nên điểm nhấn văn hoá đặc sắc trong khuôn khổ chuỗi hoạt động chào mừng ngày Văn hoá Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau.

Thay mặt Ban Giám khảo, Nghệ sĩ Ưu tú Thạch Mô Ly đánh giá, nhiều tiết mục khai thác sinh động các đề tài về quê hương, lao động sản xuất và đời sống đồng bào Khmer Cà Mau. Ở thể loại múa, các đơn vị có sự chuẩn bị, tập luyện kỹ lưỡng, trang phục rực rỡ, thu hút người xem. Ở thể loại độc tấu và hoà tấu nhạc ngũ âm, nhiều tiết mục giữ được cao độ, tiết tấu đều đặn, diễn tấu có hồn. Tiêu biểu là đơn vị phường Hiệp Thành và xã Hoà Bình.

Đáng mừng là Liên hoan có sự tham gia của nhiều nhạc công trẻ, trong đó có các nữ nhạc công biểu diễn nhạc cụ ngũ âm lưu loát, linh hoạt, giàu ngẫu hứng. Tuy nhiên, một số tiết mục vẫn còn hạn chế về sắc thái âm thanh, cách phân câu, phân đoạn và việc điều chỉnh cao độ chưa thật sự chuẩn xác.

Đội phường Hiệp Thành tái hiện không khí Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer.

Tiết mục hoà tấu nhạc ngũ âm của đội xã Hoà Bình được công diễn tại lễ bế mạc.

Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Chí Công, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan, nhận định: Dù số lượng đội tham gia và lực lượng nghệ nhân, diễn viên chưa đông do trùng với nhiều hoạt động trong dịp Lễ hội Ok Om Bok, chất lượng nghệ thuật của liên hoan vẫn khá tốt. Đặc biệt, sự xuất hiện của lớp nghệ nhân, nhạc công trẻ kế cận đầy triển vọng là tín hiệu đáng mừng trong việc tiếp nối các giá trị văn hoá dân tộc.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Chí Công, Trưởng ban Tổ chức, phát biểu bế mạc Liên hoan.

"Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống không chỉ là trách nhiệm của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch, mà cần sự chung tay của cả cộng đồng, chính quyền địa phương và các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, nhằm đưa nghệ thuật truyền thống ngày càng đi sâu vào đời sống. Sở sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh quan tâm công tác bảo tồn, duy trì tổ chức liên hoan định kỳ, tạo sân chơi để các nghệ nhân giao lưu, trao truyền và quảng bá nghệ thuật đến công chúng", Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Chí Công nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng trao giải A toàn đoàn cho đơn vị phường Hiệp Thành.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức công bố kết quả và trao thưởng cho những tiết mục xuất sắc.

Trong đó, 3 giải A ở các thể loại gồm: tiết mục múa "Vui mừng Lễ Ok Om Bok" của đội phường Hiệp Thành; tiết mục độc tấu "Ngày vui phum sóc" của đội phường Hiệp Thành; tiết mục hoà tấu "SoloMa" của đội nhạc chùa Hoà Bình cũ, xã Hoà Bình. Giải Nhất toàn đoàn được trao cho đơn vị phường Hiệp Thành.

Ông Hà Tấn Linh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND Xã Hồng Dân, trao giải B toàn đoàn cho 2 đội: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Cà Mau và xã Hoà Bình.

Ông Hữu Trung, Trưởng đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Cà Mau, trao giải A cho các tiết mục xuất sắc ở thể loại múa, độc tấu và hoà tấu nhạc ngũ âm.

Khép lại Liên hoan, những giai điệu ngũ âm vang vọng cùng những điệu múa giàu bản sắc không chỉ tạo dấu ấn cho mùa lễ hội sôi nổi mà còn bồi đắp tinh thần đoàn kết, gìn giữ và lan toả nét đẹp các giá trị văn hoá Khmer Nam Bộ trong đời sống hôm nay./.