Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội chủ trì; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các cơ quan Trung ương, bộ, ngành và đơn vị liên quan thực hiện.

Đây cũng là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, góp phần tôn vinh những giá trị bền vững của văn hóa dân tộc, khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ, trao truyền, sáng tạo các giá trị văn hóa Việt Nam.

Pháo hoa rực rỡ cùng biển người hoà nhịp tại sân vận động Mỹ Đình trong chương trình “Muôn sắc Việt Nam – Văn hoá soi đường – Non sông hoà nhịp”

Dự chương trình có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Về phía lãnh đạo TP Hà Nội có đồng chí Trần Đức Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội.

Các đồng chí lãnh đạo cùng đông đảo khán giả dự chương trình. (ảnh: Viết Thành)

Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng các đồng chí lãnh đạo dự chương trình. (ảnh: Viết Thành)

Cùng dự chương trình còn có lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, văn nghệ sĩ, trí thức, nghệ nhân và đông đảo nhân dân.

Phát biểu khai mạc chương trình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, 80 năm trước, trong thử thách của buổi đầu đất nước vừa giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã nêu tư tưởng “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Lời căn dặn ấy đến hôm nay vẫn còn tỏa sáng giá trị: Văn hóa đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đất nước; văn hóa bồi đắp bản lĩnh, nâng đỡ tâm hồn và soi sáng con đường chúng ta đi.

Theo Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ để tôn vinh di sản, mà còn khẳng định: Nhân dân là người sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa. Mỗi vùng miền một sắc màu, mỗi dân tộc một tiếng nói, cùng tạo nên bản hòa âm thống nhất của văn hóa Việt Nam.

Hà Nội sẽ tiếp tục giữ gìn di sản, nuôi dưỡng tài năng, mở rộng không gian văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; để truyền thống và hiện đại cùng làm nên Thủ đô đáng sống, nơi người dân được sáng tạo và thụ hưởng.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu khai mạc chương trình. (ảnh: Viết Thành)

Đồng chí Trần Đức Thắng cũng kêu gọi mọi người cùng hòa mình vào những giai điệu đẹp và cảm nhận những lời nhắn nhủ cho Ngày Văn hóa Việt Nam: Văn hóa chỉ thực sự tỏa sáng khi được chuyển hóa thành việc làm tốt, ứng xử đẹp, tình yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng.

Chương trình “Muôn sắc Việt Nam – Văn hoá soi đường – Non sông hoà nhịp” gồm 3 chương, tái hiện hành trình hình thành, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Bằng sự kết hợp giữa âm nhạc, múa, hoạt cảnh sân khấu, nghệ thuật truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại, chương trình mang đến một bức tranh đa sắc về bản sắc dân tộc, đồng thời khẳng định sức sống của văn hóa Việt Nam trong thời đại mới.

Ngay từ tiết mục khai từ “Đất nước muôn đời”, chương trình mở ra không gian nghệ thuật hoành tráng, đặc sắc. Hàng vạn khán giả cùng hòa mình vào những giai điệu hào hùng, tạo nên không khí sôi động, rực rỡ của ngày hội âm nhạc.

Không gian nghệ thuật hoành tráng, ấn tượng tại sân vận động Mỹ Đình tối 24/11.

Chương I “Văn hóa soi đường” đầy ấn tượng với hoạt cảnh “Tiếng vọng ngàn năm” cùng ca khúc “Đất Việt tiếng vọng ngàn đời”. Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được khắc hoạ qua các tác phẩm “Người là Hồ Chí Minh”, “Bài ca Hồ Chí Minh”.

Bức tranh đất nước trong chiều dài lịch sử được mở rộng qua các tiết mục biểu diễn “Người Hà Nội”, “Đường lên phía trước”, “Hạt gạo làng ta”, “Hát cho dân tôi nghe”. Mỗi ca khúc là một lát cắt về con người, quê hương, lao động và khát vọng đấu tranh vì độc lập, tự do.

Chương I khép lại với “Đất nước trọn niềm vui” và “Giai điệu tự hào”, tái hiện niềm hân hoan, tự hào về đất nước thống nhất, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa trong việc bồi đắp tinh thần dân tộc.

Chương trình hội tụ dàn sao trên cả nước cùng hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân. (ảnh: Văn Tuyến, Ngọc Tú)

Chương II “Muôn sắc di sản” đưa khán giả bước vào không gian văn hóa đa dạng, nơi những giá trị truyền thống được gìn giữ và lan tỏa qua nhiều thế hệ. Ca khúc “Thương ca tiếng Việt”, “Thư pháp”, tôn vinh vẻ đẹp ngôn ngữ, khắc họa chiều sâu văn hóa dân tộc. “Bức tranh di sản” với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật, nghệ nhân và người dân từ nhiều địa phương, tái hiện sự phong phú của di sản văn hóa trên khắp mọi miền đất nước.

Không gian văn hóa tiếp tục được mở rộng qua nhiều vùng miền với “Ngọn lửa cao nguyên”, “Bài ca đất phương Nam”. Chương II khép lại với “Việt Nam tinh hoa” - bản hòa ca tôn vinh vẻ đẹp văn hóa của các vùng miền và cộng đồng dân tộc, khẳng định sự thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam.

Chương III “Bản sắc vươn xa” thể hiện khát vọng đưa văn hóa Việt Nam hội nhập và phát triển trong dòng chảy đương đại. Với “Tiếng ru cội nguồn”, chương trình nhắc nhớ mỗi người về nguồn cội và những giá trị truyền thống được trao truyền qua các thế hệ. Trong khi đó, “Made in Vietnam” mang đến tinh thần trẻ trung, hiện đại, thể hiện niềm tự hào về bản sắc Việt trong đời sống hôm nay.

Sự kết hợp giữa chất liệu dân ca và âm nhạc đương đại trong liên khúc “Lý cò style – Rock hạt gạo” tạo nên cách tiếp cận mới mẻ đối với di sản truyền thống. Các ca khúc “Máu đỏ da vàng”, “Nhà tôi có treo một lá cờ”, đặc biệt là “Rạng ngời văn hóa Việt Nam” với sự tham gia của toàn thể nghệ sĩ, diễn viên múa và sinh viên, màn pháo hoa tầm cao kết hợp cùng phần hòa tấu âm nhạc dân gian đương đại qua các giai điệu “Múa sạp – Xòe hoa – Lý ngựa ô – Trống cơm” tạo nên không gian nghệ thuật hoành tráng, khẳng định sức sáng tạo, khả năng kế thừa, phát triển, đồng thời gửi gắm thông điệp về trách nhiệm gìn giữ di sản, phát huy bản sắc dân tộc và đưa văn hóa Việt Nam vươn xa trong thời đại hội nhập.