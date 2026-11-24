Theo Công an phường An Khê, TP Đà Nẵng, chiều 23/11, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phát hiện một thanh niên sinh sống trong ống cống chưa thi công tại khu đất trống trên đường Nhơn Hòa 21, TP Đà Nẵng.

Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa người này về trụ sở Công an phường An Khê để xác minh nhân thân và hỗ trợ.

Qua tìm hiểu, nam thanh niên tên T., quê tỉnh Ninh Bình. Năm 2017, T. sang Nhật Bản du học với mong muốn vừa học vừa làm, có thêm thu nhập phụ giúp gia đình.

Công an phường An Khê hỗ trợ nam thanh niên quê Ninh Bình đoàn tụ với gia đình sau gần 7 năm mất liên lạc. Ảnh: CA.

Tuy nhiên, do vi phạm quy định về làm thêm, T. bị buộc thôi học và phải trở về Việt Nam.

Biết gia đình đã vay mượn, dành dụm số tiền lớn để lo chi phí du học, T. mang tâm lý mặc cảm, không dám trở về quê. Từ năm 2019, anh cắt đứt liên lạc với người thân, sống lang thang từ TP.HCM đến Đà Nẵng.

Không có nơi ở ổn định, T. chọn những ống cống tại các khu đất trống làm chỗ trú ngụ, che mưa, tránh nắng.

Sau khi tiếp nhận trường hợp trên, Công an phường An Khê đã trò chuyện, động viên T., đồng thời phối hợp với Công an xã Bình Lục (tỉnh Ninh Bình) xác minh nhân thân, tìm kiếm thông tin gia đình.

Anh T. được phát hiện sống trong ống cống. Ảnh: CA.

Từ những thông tin ban đầu, lực lượng công an đã xác định được người thân của T. và liên hệ để gia đình vào Đà Nẵng đón anh về quê.

Sau gần 7 năm mất liên lạc, T. được gặp lại người thân. Cuộc đoàn tụ diễn ra trong xúc động khi gia đình cuối cùng cũng tìm được người con bặt vô âm tín suốt nhiều năm.

Không chỉ hỗ trợ xác minh, kết nối gia đình, các cán bộ Công an phường An Khê còn tự nguyện đóng góp một phần kinh phí, chuẩn bị quần áo và những vật dụng cần thiết để T. trở về quê.