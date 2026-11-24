Clip: Hiện trường vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết

Vào khoảng 8h06 ngày 24/11, người dân sinh sống trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa (TP Hà Nội) nghe tiếng nổ lớn phát ra từ một căn nhà.

Anh Nguyễn Vinh Quang (chủ một quán cà phê gần số nhà 168 Nguyễn Văn Tuyết) kể: "Tiếng nổ rất lớn làm rung chuyển dãy nhà, khi chạy ra chúng tôi thấy nhiều ngôi nhà bị ảnh hưởng, có căn bị sập nên gọi điện báo cho lực lượng chức năng".

Ngay khi nhận được tin báo, Trung tâm Chỉ huy Công an TP Hà Nội điều động hàng chục cán, bộ chiến sĩ thuộc nhiều Đội Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường.

Tại hiện trường, một số căn nhà bị hư hại do ảnh hưởng của vụ nổ.

Một số nạn nhân bị thương nằm quanh hiện trường.

Căn nhà ở hiện trường ngổn ngang nhiều mảnh kính vỡ văng tứ tung.

Hơn 9h30 cùng ngày, Công an phường Đống Đa cùng chính quyền địa phương đang tiếp tục triển khai công tác cứu hộ cứu nạn, thống kê thiệt hại về người và tài sản.

Cảnh sát PCCC&CNCH cùng công an sở tại đang tích cực triển khai làm nhiệm vụ.