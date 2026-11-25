Trong khuôn khổ Festival Tôm Cà Mau năm 2026, khu trưng bày sản phẩm OCOP và đặc sản 3 miền Bắc - Trung - Nam trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo người dân, du khách. Hơn 150 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất mang đến bức tranh giao thương phong phú, hội tụ những mặt hàng chất lượng cao, phản ánh sự đa dạng của nông sản và hàng hoá địa phương trên cả nước.

Ðiểm nhấn của không gian là cách thiết kế, bài trí sản phẩm của các gian hàng. Các gian hàng được đầu tư bài bản, bắt mắt, khéo léo cùng sự kết hợp hài hoà giữa nét truyền thống mộc mạc với phong cách trưng bày hiện đại, chuyên nghiệp, tôn vinh giá trị thẩm mỹ của từng sản phẩm, kích thích nhu cầu trải nghiệm và mua sắm của người tiêu dùng.

Không đơn thuần là điểm bán hàng, không gian sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền tại Festival Tôm Cà Mau còn đóng vai trò nhịp cầu xúc tiến thương mại hiệu quả. Ðây là cơ hội để các chủ thể sản xuất quảng bá thương hiệu, kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ và lan toả niềm tự hào về nông sản Việt.

Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với hoạt động du lịch cấp vùng tại Cà Mau, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan.

Gian hàng mái lá, quầy tre đậm chất truyền thống giới thiệu các đặc sản vùng miền, thu hút nhiều gia đình đến tham quan, mua sắm.

Các gian hàng giới thiệu đa dạng dòng sản phẩm, tạo sức hút với khách tham quan.

Nhân viên trong trang phục truyền thống giới thiệu trà xanh và các sản phẩm của Hợp tác xã Trà Nhật Thức (Thái Nguyên), quảng bá văn hoá trà Việt.

Gian hàng bài trí mộc mạc, niêm yết giá rõ ràng các sản phẩm gạo, ngũ cốc, bột và đặc sản vùng miền, thu hút khách mua sắm.

Giao lưu, mua bán thân thiện giữa người bán và khách tham quan.

Các sản phẩm hoa quả, nước cốt mang thương hiệu Sa Pa được sắp xếp trên kệ tre, tạo điểm nhấn với sắc màu đặc trưng của vùng cao.

Khách tham quan tìm hiểu sản phẩm đặc sản chế biến từ tôm tại gian hàng trưng bày trang trọng bằng chứng nhận "Nghề làm tôm khô tỉnh Cà Mau được đưa vào Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia", tôn vinh niềm tự hào nghề truyền thống tại địa phương.