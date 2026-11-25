Ðặc sản 3 miền tại Festival Tôm Cà Mau
Với quy mô hơn 150 gian hàng hội tụ tinh hoa sản vật từ khắp mọi miền đất nước, không gian trưng bày sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền tại Festival Tôm Cà Mau tạo sức hút bởi sự phong phú của hàng hoá, cách bài trí hiện đại và đậm bản sắc văn hoá bản địa.
Trong khuôn khổ Festival Tôm Cà Mau năm 2026, khu trưng bày sản phẩm OCOP và đặc sản 3 miền Bắc - Trung - Nam trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo người dân, du khách. Hơn 150 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất mang đến bức tranh giao thương phong phú, hội tụ những mặt hàng chất lượng cao, phản ánh sự đa dạng của nông sản và hàng hoá địa phương trên cả nước.
Ðiểm nhấn của không gian là cách thiết kế, bài trí sản phẩm của các gian hàng. Các gian hàng được đầu tư bài bản, bắt mắt, khéo léo cùng sự kết hợp hài hoà giữa nét truyền thống mộc mạc với phong cách trưng bày hiện đại, chuyên nghiệp, tôn vinh giá trị thẩm mỹ của từng sản phẩm, kích thích nhu cầu trải nghiệm và mua sắm của người tiêu dùng.
Không đơn thuần là điểm bán hàng, không gian sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền tại Festival Tôm Cà Mau còn đóng vai trò nhịp cầu xúc tiến thương mại hiệu quả. Ðây là cơ hội để các chủ thể sản xuất quảng bá thương hiệu, kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ và lan toả niềm tự hào về nông sản Việt.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/dac-san-3-mien-tai-festival-tom-ca-mau-a134674.html