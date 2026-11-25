Trình diễn công nghệ 3D Mapping tại mặt tiền Khách sạn Rex tối 24.11

Tối 24.11, tại mặt tiền Khách sạn Rex (số 141 đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM), chuỗi trình diễn nghệ thuật 3D Mapping thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Thông qua công nghệ trình chiếu hiện đại, những hình ảnh kết hợp cùng âm thanh và hiệu ứng ánh sáng mang đến cách tiếp cận mới mẻ, giúp công chúng, đặc biệt là người trẻ, trải nghiệm văn hóa bằng hình thức trực quan và sinh động.

Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026, diễn ra từ ngày 20-24.11. Chương trình góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống thông qua hình thức trình diễn ứng dụng công nghệ kỹ thuật số.

Tại khu vực trình diễn, công nghệ 3D Mapping được ứng dụng để trình chiếu hình ảnh trên bề mặt công trình kiến trúc. Những hình ảnh chuyển động kết hợp cùng màu sắc, âm thanh và hiệu ứng ánh sáng tạo nên không gian trình diễn sinh động. Qua đó, công trình kiến trúc quen thuộc được biến thành màn hình trình chiếu nghệ thuật, mang đến trải nghiệm khác biệt so với các hình thức giới thiệu văn hóa thông thường.

Đáng chú ý, hoạt động thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Không chỉ đứng xem, nhiều người còn sử dụng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc trong chương trình.

Chuỗi trình diễn nghệ thuật 3D Mapping diễn ra trong những ngày qua đã góp phần tạo điểm nhấn cho các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 tại TP.HCM.

Một số hình ảnh trình chiếu công nghệ 3D Mapping tại mặt tiền Khách sạn Rex: