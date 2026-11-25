Toàn cảnh đêm khai mạc tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2026

Ký ức chiến tranh trên sân khấu

Tối 24.11, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch kỳ I năm 2026. Trong diễn văn khai mạc, ông Hoàng Nam nhắc đến Thành cổ, sông Thạch Hãn, Hiền Lương – Bến Hải, Đường 9 – Khe Sanh và những cung đường Trường Sơn.

Hình ảnh đài tưởng niệm tại Thành cổ Quảng Trị hiện trên màn hình, phía trước là các diễn viên trong tạo hình người lính. Đây là một lát cắt về ký ức chiến tranh trong chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch Quảng Trị tối 24/11

Quảng Trị hôm nay đang đổi thay từng ngày, nhưng những giá trị làm nên hồn cốt của vùng đất này vẫn luôn được trân trọng, gìn giữ và phát huy. Sức hấp dẫn và sức sống lâu bền của một điểm đến không chỉ được tạo nên bởi vẻ đẹp của thiên nhiên hay sự hiện đại của các công trình, mà còn bởi chiều sâu văn hóa, cốt cách và nghĩa tình của con người nơi đó.

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị

Mỗi địa danh lưu dấu một phần lịch sử đấu tranh vì độc lập, thống nhất đất nước. Đặt những địa chỉ ấy ở phần đầu lời mời du khách đến Quảng Trị, ông nhấn mạnh một giá trị của chuyến đi về nguồn: hiểu thêm cái giá của hòa bình.

Chương trình nghệ thuật Rực rỡ miền kỳ quan – Linh thiêng vùng đất lửa được dàn dựng qua ba chương, từ ký ức chiến tranh đến vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và khát vọng phát triển của Quảng Trị hôm nay. Thành cổ và sông Thạch Hãn gợi nhớ những người lính đã nằm lại. Sông Bến Hải nhắc về những năm tháng đôi bờ chia cắt. Đến Nhật Lệ, câu chuyện có dáng hình Mẹ Suốt với tay chèo đưa người qua sông giữa bom đạn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thực hiện nghi lễ “Chạm vào kỳ quan”, chính thức khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch Quảng Trị kỳ I năm 2026 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới

Trong hoạt cảnh Huyền thoại trong lòng đất, lịch sử được kể từ chuyện ăn ở, sinh nở của người dân Vịnh Mốc. Dưới mặt đất bị bom đạn cày xới, đường hầm là nơi che chở cho cả làng, cũng là nơi những đứa trẻ chào đời.

Từ Vịnh Mốc, chương trình nối sang Đường 20 Quyết Thắng, Hang Tám Cô và bến phà Long Đại. Chuyện bám làng, giữ đường giúp người xem hình dung chiến tranh đã đi vào đời sống của người Quảng Trị như thế nào.

Những địa danh xuất hiện trên sân khấu cũng là nơi diễn ra các hoạt động tri ân được giới thiệu trong diễn văn. Tuần lễ có lễ hoa đăng trên sông Thạch Hãn để tưởng nhớ những người đã hy sinh và hoạt động thả chim bồ câu tại Hiền Lương – Bến Hải.

Lớp diễn gợi lại những năm tháng chiến tranh ở Quảng Trị trong chương Linh thiêng vùng đất lửa

Đứng bên dòng sông từng chia cắt đất nước, du khách có thể hiểu vì sao những cánh chim mang thông điệp hòa bình được chọn thả lên từ chính nơi này.

Bản sắc trong mỗi chuyến đi

Khi giới thiệu Quảng Trị hôm nay, ông Hoàng Nam nhắc đến những làn điệu dân ca, lễ hội của đồng bào các dân tộc, món ăn dân dã và hương vị cà phê Khe Sanh. Những nét văn hóa ấy được gìn giữ trong đời sống hằng ngày. Trên sân khấu, tiết mục múa Hương sắc đại ngàn gợi nét riêng của đồng bào Bru – Vân Kiều, Pa Cô, Chứt.

Cổng cầu Hiền Lương, cột cờ và những cánh chim bồ câu xuất hiện trên màn hình sân khấu. Hình ảnh gợi nhớ đôi bờ Bến Hải từng chia cắt và khát vọng thống nhất đất nước

Cùng với các tiết mục về Phong Nha – Kẻ Bàng, Trường Sơn và biển, phần trình diễn cho thấy thiên nhiên và đời sống cộng đồng có thể gặp nhau trong cùng một hành trình.

Khách đến Phong Nha khám phá hang động có thể dành thêm thời gian tìm hiểu Đường 20 Quyết Thắng. Người về Khe Sanh thăm di tích có thể ghé vùng trồng cà phê, nghe người dân kể về công việc của họ hôm nay.

Một điểm dừng như vậy giúp khách hiểu thêm nơi mình đến, đồng thời tạo cơ hội để người dân trực tiếp giới thiệu nghề nghiệp, món ăn và nếp sống của cộng đồng.

Các diễn viên múa trước những khối tạo hình gợi nhũ đá hang động. Chương trình nghệ thuật giới thiệu vẻ đẹp của miền kỳ quan Quảng Trị, nơi có Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng

Theo ông Hoàng Nam, đây là kỳ đầu của chuỗi Tuần Văn hóa – Du lịch dự kiến tổ chức hằng tháng, tạo tiền đề cho Năm Du lịch quốc gia 2027 tại Quảng Trị. Tỉnh hướng tới kết nối các địa phương, doanh nghiệp để phát triển sản phẩm du lịch từ những giá trị đã có.

Với một lịch hẹn định kỳ, mỗi địa phương có thể chọn thời điểm thích hợp để giới thiệu nét riêng của mình. Một chuyến về Khe Sanh vào mùa cà phê hay một dịp trở lại nghe dân ca, dự lễ hội sẽ cho du khách thêm thời gian tìm hiểu đời sống của vùng đất từng biết đến qua những trang sử.

Màn pháo hoa rực rỡ tại Quảng trường Hồ Chí Minh chào mừng Tuần Văn hoá - Du lịch Quảng Trị năm 2026

Tuần Văn hóa – Du lịch Quảng Trị kỳ I diễn ra từ 24 đến 30.11.2026, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Theo Kế hoạch số 5590/KH-UBND của UBND tỉnh, ngoài lễ khai mạc kết nối hai điểm cầu Đồng Hới và Nam Đông Hà, tuần lễ có 14 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch. Trong số các hoạt động được giới thiệu tại lễ khai mạc có Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Bay trên quê hương thanh bình và các trải nghiệm thể thao, giải trí trên sông Nhật Lệ.