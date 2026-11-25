Quảng Trị kể chuyện vùng đất lửa bằng văn hóa
Từ những mái nhà dưới lòng đất Vịnh Mốc đến đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, đêm khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch Quảng Trị kể lại những năm tháng chiến tranh qua câu chuyện của người dân và người lính. Trong diễn văn khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh chiều sâu lịch sử, văn hóa là nền tảng để Quảng Trị phát triển du lịch mang bản sắc riêng.
Ký ức chiến tranh trên sân khấu
Tối 24.11, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch kỳ I năm 2026. Trong diễn văn khai mạc, ông Hoàng Nam nhắc đến Thành cổ, sông Thạch Hãn, Hiền Lương – Bến Hải, Đường 9 – Khe Sanh và những cung đường Trường Sơn.
Quảng Trị hôm nay đang đổi thay từng ngày, nhưng những giá trị làm nên hồn cốt của vùng đất này vẫn luôn được trân trọng, gìn giữ và phát huy. Sức hấp dẫn và sức sống lâu bền của một điểm đến không chỉ được tạo nên bởi vẻ đẹp của thiên nhiên hay sự hiện đại của các công trình, mà còn bởi chiều sâu văn hóa, cốt cách và nghĩa tình của con người nơi đó.
Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị
Mỗi địa danh lưu dấu một phần lịch sử đấu tranh vì độc lập, thống nhất đất nước. Đặt những địa chỉ ấy ở phần đầu lời mời du khách đến Quảng Trị, ông nhấn mạnh một giá trị của chuyến đi về nguồn: hiểu thêm cái giá của hòa bình.
Chương trình nghệ thuật Rực rỡ miền kỳ quan – Linh thiêng vùng đất lửa được dàn dựng qua ba chương, từ ký ức chiến tranh đến vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và khát vọng phát triển của Quảng Trị hôm nay. Thành cổ và sông Thạch Hãn gợi nhớ những người lính đã nằm lại. Sông Bến Hải nhắc về những năm tháng đôi bờ chia cắt. Đến Nhật Lệ, câu chuyện có dáng hình Mẹ Suốt với tay chèo đưa người qua sông giữa bom đạn.
Trong hoạt cảnh Huyền thoại trong lòng đất, lịch sử được kể từ chuyện ăn ở, sinh nở của người dân Vịnh Mốc. Dưới mặt đất bị bom đạn cày xới, đường hầm là nơi che chở cho cả làng, cũng là nơi những đứa trẻ chào đời.
Từ Vịnh Mốc, chương trình nối sang Đường 20 Quyết Thắng, Hang Tám Cô và bến phà Long Đại. Chuyện bám làng, giữ đường giúp người xem hình dung chiến tranh đã đi vào đời sống của người Quảng Trị như thế nào.
Những địa danh xuất hiện trên sân khấu cũng là nơi diễn ra các hoạt động tri ân được giới thiệu trong diễn văn. Tuần lễ có lễ hoa đăng trên sông Thạch Hãn để tưởng nhớ những người đã hy sinh và hoạt động thả chim bồ câu tại Hiền Lương – Bến Hải.
Đứng bên dòng sông từng chia cắt đất nước, du khách có thể hiểu vì sao những cánh chim mang thông điệp hòa bình được chọn thả lên từ chính nơi này.
Bản sắc trong mỗi chuyến đi
Khi giới thiệu Quảng Trị hôm nay, ông Hoàng Nam nhắc đến những làn điệu dân ca, lễ hội của đồng bào các dân tộc, món ăn dân dã và hương vị cà phê Khe Sanh. Những nét văn hóa ấy được gìn giữ trong đời sống hằng ngày. Trên sân khấu, tiết mục múa Hương sắc đại ngàn gợi nét riêng của đồng bào Bru – Vân Kiều, Pa Cô, Chứt.
Cùng với các tiết mục về Phong Nha – Kẻ Bàng, Trường Sơn và biển, phần trình diễn cho thấy thiên nhiên và đời sống cộng đồng có thể gặp nhau trong cùng một hành trình.
Khách đến Phong Nha khám phá hang động có thể dành thêm thời gian tìm hiểu Đường 20 Quyết Thắng. Người về Khe Sanh thăm di tích có thể ghé vùng trồng cà phê, nghe người dân kể về công việc của họ hôm nay.
Một điểm dừng như vậy giúp khách hiểu thêm nơi mình đến, đồng thời tạo cơ hội để người dân trực tiếp giới thiệu nghề nghiệp, món ăn và nếp sống của cộng đồng.
Theo ông Hoàng Nam, đây là kỳ đầu của chuỗi Tuần Văn hóa – Du lịch dự kiến tổ chức hằng tháng, tạo tiền đề cho Năm Du lịch quốc gia 2027 tại Quảng Trị. Tỉnh hướng tới kết nối các địa phương, doanh nghiệp để phát triển sản phẩm du lịch từ những giá trị đã có.
Với một lịch hẹn định kỳ, mỗi địa phương có thể chọn thời điểm thích hợp để giới thiệu nét riêng của mình. Một chuyến về Khe Sanh vào mùa cà phê hay một dịp trở lại nghe dân ca, dự lễ hội sẽ cho du khách thêm thời gian tìm hiểu đời sống của vùng đất từng biết đến qua những trang sử.
Tuần Văn hóa – Du lịch Quảng Trị kỳ I diễn ra từ 24 đến 30.11.2026, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Theo Kế hoạch số 5590/KH-UBND của UBND tỉnh, ngoài lễ khai mạc kết nối hai điểm cầu Đồng Hới và Nam Đông Hà, tuần lễ có 14 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch.
Trong số các hoạt động được giới thiệu tại lễ khai mạc có Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Bay trên quê hương thanh bình và các trải nghiệm thể thao, giải trí trên sông Nhật Lệ.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/quang-tri-ke-chuyen-vung-dat-lua-bang-van-hoa.html