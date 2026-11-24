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Chiều 24/11, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin về vụ ô tô đâm xe máy rồi bỏ chạy xảy ra trên đường liên thôn Vân Từ, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h56 ngày 21/11, xe máy mang biển số 98K1-084.XX do anh P.Tr.T. (SN 1994, trú tại Hà Nội) điều khiển đang dừng, đỗ bên phải đường theo hướng từ thôn Vân Từ đi chợ Vực.

Hình ảnh vụ tai nạn giao thông. Ảnh chụp màn hình

Cùng thời điểm, ô tô mang biển số 30L-265.XX do anh V.Đ.T. (SN 1982, trú tại Hà Nội) điều khiển đi tới, đâm vào phía sau xe máy.

Phát hiện ô tô lao tới, anh P.Tr.T. kịp thời nhảy lên vỉa hè để tránh va chạm. Đáng chú ý, sau khi xảy ra tai nạn, tài xế ô tô không dừng xe mà tiếp tục điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã rà soát camera của các hộ dân ven đường, kết hợp dữ liệu quản lý phương tiện để xác định tài xế liên quan.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định là anh V.Đ.T. điều khiển ô tô không chú ý quan sát, không giảm tốc độ dẫn đến va chạm giao thông.

Theo Cục CSGT, căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 238/2026/NĐ-CP, tài xế V.Đ.T. bị phạt 21 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe đối với hành vi không chú ý quan sát, không giảm tốc độ hoặc không dừng lại để bảo đảm an toàn theo quy định mà gây tai nạn giao thông.

Ngoài ra, tài xế bị phạt thêm 17 triệu đồng vì hành vi gây tai nạn giao thông nhưng không dừng ngay phương tiện, không giữ nguyên hiện trường và không ở lại hiện trường.

Như vậy, tổng mức phạt đối với tài xế ô tô là 38 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Hiện Đội CSGT đường bộ số 8 đang tiếp tục điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định.