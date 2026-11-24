Chương trình Công diễn Liên hoan Tiếng hát dân ca người cao tuổi toàn quốc năm 2026. (Ảnh: MINH THÚY)

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và 11 đội nghệ thuật với gần 200 diễn viên người cao tuổi đạt thành tích xuất sắc tại Liên hoan 6 khu vực trên cả nước.

Chương trình được tổ chức chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn Dân tộc 18/11 và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Đây là dịp để người cao tuổi gặp gỡ, giao lưu, lan tỏa tình yêu dân ca và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cho biết, từ hàng nghìn tiết mục xuất sắc tại các hội diễn từ cấp cơ sở, thôn, tổ dân phố đến cấp tỉnh và qua vòng thi diễn tại 6 khu vực. Hôm nay gần 200 diễn viên thuộc 11 đội nghệ thuật người cao tuổi đã đạt thành tích xuất sắc tại Liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi các khu vực đã hội tụ về đây đông đủ để tham dự công diễn.

Đêm công diễn kết nối tâm hồn, tình cảm giữa các vùng miền, các dân tộc, củng cố và gia tăng sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. (Ảnh: MINH THÚY)

Đây là diễn đàn nghệ thuật rộng lớn để sưu tầm, diễn xướng, giữ gìn các điệu lý, câu hò, làn điệu quan họ, hát xoan, ca trù, ví, giặm…, vốn di sản quý báu của cộng đồng các dân tộc anh em, được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Qua đó, tạo sân chơi văn hóa với tinh thần lành mạnh, bổ ích, giúp người cao tuổi thực hiện phương châm “Sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc”; tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của người cao tuổi trong đời sống và xã hội.

Đồng thời, kết nối tâm hồn, tình cảm giữa các vùng miền, các dân tộc, củng cố và gia tăng sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Một tiết mục trong đêm công diễn. (Ảnh: MINH THÚY)

"Bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là dân ca các vùng miền, vừa là trách nhiệm lịch sử vừa là sứ mệnh cao cả của thế hệ đi trước đối với dòng chảy văn hóa trường tồn của dân tộc”, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam nêu rõ.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thay mặt Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam mong muốn, các cụ, các bác, các diễn viên nghệ thuật người cao tuổi tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê nghệ thuật truyền thống.

Mỗi nghệ nhân, mỗi diễn viên người cao tuổi thật sự là một "hạt nhân văn hóa", một "bảo tàng sống" tại cộng đồng, tích cực tham gia truyền dạy các làn điệu dân ca cho các thế hệ trẻ, cho con cháu trong gia đình và dòng họ để góp phần bồi đắp tâm hồn, nhân cách và tình yêu văn hóa dân tộc cho thế hệ tương lai.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Người cao tuổi trao quà, Bằng khen tặng 11 đội nghệ thuật tiêu biểu, xuất sắc. (Ảnh: MINH THÚY)

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam nhấn mạnh, các cấp Hội tiếp tục lan tỏa sâu rộng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hướng về cơ sở tới tận thôn, tổ dân phố bảo đảm hiệu quả, thực chất. Đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua "Tuổi cao-Gương sáng" gắn liền với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; chủ động tham mưu với cấp ủy và chính quyền địa phương, huy động các nguồn lực xã hội hóa để nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho người cao tuổi.

Đồng thời, người cao tuổi phải là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng nếp sống văn minh, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc; tích cực đấu tranh loại bỏ các sản phẩm văn hóa độc hại, tư tưởng lạc hậu để góp phần phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Thời gian qua, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã chỉ đạo tổ chức thành công Liên hoan Tiếng hát dân ca người cao tuổi năm 2026 tại sáu khu vực trên cả nước. Các tiết mục do diễn viên không chuyên là hội viên người cao tuổi thể hiện đã tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu, giàu bản sắc dân tộc.

Tại chương trình, khán giả đã được thưởng thức không gian nghệ thuật của đêm công diễn - nơi hội tụ những tiết mục xuất sắc nhất, những tinh hoa di sản đặc sắc từ khắp mọi miền Tổ quốc.