Estonia cho biết họ sẽ đóng cửa cửa khẩu biên giới với Nga, bao gồm cả điểm vượt sông Narva, trong thời hạn 6 tháng. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Nga ngày 23/11 đã triệu tập Đại biện lâm thời Estonia tại Moskva, ông Marek Uhtegi, để trao công hàm phản đối chính thức trước quyết định đóng cửa biên giới của Tallinn. Trong thông cáo phát đi sau cuộc triệu tập, phía Nga khẳng định quốc gia thành viên của cả NATO và Liên minh châu Âu (EU) này đang đứng "trên bờ vực châm ngòi cho một cuộc chiến tranh công khai".

"Nhà ngoại giao Estonia một lần nữa được cảnh báo rằng những hành động khiêu khích và cực kỳ nguy hiểm như vậy đang đẩy tình hình đến sát ranh giới chiến tranh với Nga", thông cáo nêu rõ, đồng thời chỉ trích Tallinn đang thể hiện xu hướng "bài Nga".

Căng thẳng bùng phát ngay sau khi Estonia công bố kế hoạch đóng cửa biên giới với Nga và sự kiện một tàu Nga bị Ukraine tấn công trên biển Baltic. Trong bản tuyên bố của mình, Bộ Ngoại giao Nga đã liệt kê hàng loạt cáo buộc nhắm vào chính quyền Tallinn. Đáng chú ý, Nga cho rằng Estonia đã "ngầm cho phép" máy bay không người lái (UAV) của Ukraine sử dụng không phận nước này để tập kích khu vực tây bắc nước Nga.

Moskva cáo buộc Tallinn tìm cách ngăn cản hoạt động của các tàu chở hàng Nga trên biển Baltic, cũng như ban hành lệnh cấm quá cảnh đối với ngũ cốc của Nga và Belarus.

Bên cạnh đó, phía Nga chỉ trích Estonia đang tìm cách cấm sử dụng tiếng Nga và đe dọa đóng cửa Giáo hội Chính thống giáo Nga tại nước này.

"Phía Nga bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp chính trị và ngoại giao toàn diện nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia của Nga cũng như các quyền hợp pháp của công dân mình", Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh. Hiện tại, Estonia là nơi sinh sống của một cộng đồng lớn người gốc Nga – nhóm dân cư mà Moskva thường xuyên cho rằng đang bị phân biệt đối xử. Giới quan sát lưu ý rằng vào năm 2014, Nga cũng từng sử dụng lý do bảo vệ quyền lợi của người nói tiếng Nga để biện minh cho các hoạt động can thiệp vào miền đông Ukraine.

Đầu tháng này, Estonia tuyên bố sẽ đóng cửa toàn bộ các cửa khẩu biên giới với Nga bắt đầu từ ngày 1/12 và kéo dài ít nhất 6 tháng. Quyết định được đưa ra sau khi Tallinn cáo buộc các cơ quan an ninh của Điện Kremlin đứng sau một âm mưu phóng hỏa nhằm vào một công ty quốc phòng của Estonia.

Đáp trả những tuyên bố từ Moskva, Bộ Ngoại giao Estonia từ chối bình luận về toàn bộ các cáo buộc, song kiên quyết bác bỏ thông tin cho rằng nước này cho phép Ukraine sử dụng lãnh thổ để tiến hành các hoạt động quân sự.