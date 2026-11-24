Tối 24/11, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp" diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), thu hút khoảng 50.000 khán giả. Sự kiện trở thành tâm điểm trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, đồng thời hướng đến kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026).

Giữa không gian nghệ thuật được dàn dựng với quy mô hoành tráng, màn trình diễn Bài ca đất phương Nam của Võ Hạ Trâm là một trong những điểm nhấn đáng chú ý.

Xuất hiện trước hàng chục nghìn khán giả tại sân vận động Mỹ Đình, nữ ca sĩ lựa chọn ca khúc mang đậm âm hưởng văn hóa Nam Bộ. Không đơn thuần là một tiết mục biểu diễn âm nhạc, Bài ca đất phương Nam còn gợi nhắc về vẻ đẹp của vùng đất phía Nam, nơi có những dòng sông miệt vườn, con người chân chất, hào sảng cùng đời sống văn hóa được hình thành qua nhiều thế hệ.

Với chất giọng nội lực, giàu cảm xúc, Võ Hạ Trâm mang đến cách thể hiện mạnh mẽ, hào hùng, phù hợp với tinh thần chung của chương trình. Lựa chọn một ca khúc đậm bản sắc vùng miền giữa sự kiện quy tụ khoảng 50.000 khán giả cũng tạo nên sự kết nối thú vị giữa âm nhạc truyền thống và không gian biểu diễn hiện đại. Qua đó, những giá trị văn hóa đặc trưng của Nam Bộ có cơ hội được lan tỏa đến đông đảo công chúng ở nhiều vùng miền khác nhau.

Đáng chú ý, tiết mục của Võ Hạ Trâm còn có sự đồng hành của NSƯT Huỳnh Khải với phần trình diễn đàn kìm. Đây là điểm nhấn góp phần tạo nên màu sắc riêng cho màn kết hợp. Tiếng đàn kìm với âm sắc đặc trưng của âm nhạc truyền thống Nam Bộ hòa quyện cùng giọng hát của nữ ca sĩ, mang đến không gian trình diễn đậm hơi thở dân gian.

Sự xuất hiện của một nghệ sĩ trình diễn nhạc cụ truyền thống bên cạnh giọng ca đương đại cũng cho thấy nỗ lực kết nối những giá trị văn hóa lâu đời với hình thức biểu diễn trên sân khấu lớn. Trong bối cảnh các chương trình nghệ thuật ngày càng chú trọng yếu tố dàn dựng, công nghệ và tính giải trí, việc dành không gian cho những nhạc cụ dân tộc như đàn kìm mang ý nghĩa đáng chú ý. Đây không chỉ là cách làm phong phú trải nghiệm thưởng thức của khán giả mà còn góp phần nhấn mạnh vai trò của âm nhạc truyền thống trong đời sống văn hóa hiện đại.

Đặc biệt, Bài ca đất phương Nam vốn gắn liền với hình ảnh vùng đất Nam Bộ, vì vậy việc lựa chọn ca khúc này tại một sự kiện văn hóa quy mô toàn quốc tạo nên sự giao thoa giữa bản sắc địa phương và tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Mỗi vùng miền đều sở hữu những giá trị văn hóa riêng, nhưng khi cùng hiện diện trong một chương trình nghệ thuật chung, tất cả góp phần tạo nên bức tranh đa dạng, thống nhất của văn hóa Việt Nam.

Với màn trình diễn Bài ca đất phương Nam, Võ Hạ Trâm cùng NSƯT Huỳnh Khải đã góp thêm một sắc màu riêng vào chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Mỹ Đình. Sự kết hợp giữa giọng hát nội lực và tiếng đàn kìm truyền thống không chỉ tạo nên điểm nhấn âm nhạc mà còn góp phần lan tỏa tình yêu đối với những giá trị văn hóa dân tộc.