Hội tụ những làn điệu dân ca

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội.

Các đại biểu tham dự đêm công diễn

Chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm tổng kết, tôn vinh và lan tỏa kết quả liên hoan tại các khu vực trên cả nước.

Từ 7 giờ tối, Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ đã rộn ràng tiếng cười nói của các ông, các bà, trong niềm hân hoan được “đến xem hát”. Khu vực phông nền ngay lối vào Trung tâm tấp nập người chụp ảnh. Có người đi theo đoàn của tỉnh, thành phố để biểu diễn, cổ vũ cho đội văn nghệ; có người được con cháu đưa đến để xem văn nghệ.

Bà Nguyễn Thị Hoà cho biết, hôm nay bà nấu cơm tối từ 5 giờ chiều, ăn sớm, sửa soạn quần áo và đi bộ đến Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ vì nhà bà chỉ cách Trung tâm chưa đến 1 km. Cùng đi với bà Hoà là một số người cao tuổi trong chi hội phụ nữ của phường.

Sự mong chờ của những người cao tuổi như bà Hoà và hàng trăm khán giả trong khán phòng đã được đền đáp bởi những tiết mục biểu diễn vô cùng đặc sắc.

Khán giả đến đêm công diễn từ rất sớm

Chỉ 12 tiết mục, nhưng khán giả vỗ tay không ngớt khi được nghe những làn điệu Dân ca Quan họ Bắc Ninh mượt mà của Đội Nghệ thuật Người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh; được đắm chìm trong tiết mục Hát Chầu văn – Giá Cô Đôi Thượng Ngàn của Đội Nghệ thuật Viện Nghiên cứu Người cao tuổi; được sống lại những ký ức qua tiết mục Xẩm chợ Đồng Xuân của Đội Nghệ thuật Người cao tuổi thành phố Hà Nội.

Khán giả được đến phương Nam qua Điệu múa Chăm của Đội Nghệ thuật Người cao tuổi thành phố Cần Thơ; Lý kéo chài của Đội Nghệ thuật Người cao tuổi Thành phố Hồ Chí Minh.

Khán giả cũng được đi qua những miền đất thân thương của Tổ quốc như Ninh Bình, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, qua những thanh âm rộn ràng của núi rừng Việt Bắc, những điệu ví, giặm ân tình, qua tiếng hát then hay điệu bài chòi.

Tiết mục “Xẩm chợ Đồng Xuân” của Đội Nghệ thuật Người cao tuổi thành phố Hà Nội

Giữ gìn mạch nguồn văn hóa trong đời sống

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết, từ phong trào văn nghệ ở thôn, bản, tổ dân phố, những tiếng hát của người cao tuổi được lựa chọn qua các hội diễn cấp cơ sở, cấp tỉnh rồi hội tụ tại liên hoan ở 6 khu vực. Gần 200 diễn viên thuộc 11 đội nghệ thuật đạt thành tích xuất sắc tại các liên hoan khu vực đã được lựa chọn tham gia đêm công diễn.

Đây đều là những diễn viên không chuyên, đến với những làn điệu dân ca, dân vũ mượt mà, sâu lắng bằng tình yêu, niềm đam mê và sự tập luyện miệt mài.

Liên hoan là diễn đàn nghệ thuật rộng lớn để sưu tầm, diễn xướng, giữ gìn các điệu lý, câu hò, làn điệu dân ca, dân vũ. Đây chính là vốn di sản quý báu của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, trong đó nhiều loại hình đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam phát biểu tại đêm công diễn

Đêm công diễn Liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi toàn quốc năm 2026 càng trở nên đặc biệt khi được tổ chức trong chuỗi hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi toàn quốc là hoạt động cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết đã khẳng định, văn hóa Việt Nam là kết tinh những giá trị tốt đẹp của dân tộc trong tiến trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước; là nguồn lực nội sinh quan trọng hun đúc trí tuệ, tâm hồn, khí phách và bản lĩnh người Việt Nam.

Liên hoan cũng tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp người cao tuổi thực hiện phương châm “Sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc”; tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của người cao tuổi trong gia đình và xã hội.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ trao tặng Bằng khen và Chủ tịch Hội Người Cao tuổi Nguyễn Thanh Bình tặng thưởng cho các đội nghệ thuật tham gia công diễn

Từ miền núi phía Bắc hùng vĩ, đồng bằng Bắc Bộ trù phú, dải đất miền Trung đầy nắng gió đến miền Tây Nam Bộ sông nước hữu tình, mỗi làn điệu dân ca đều là mạch nguồn văn hóa được các ông, các bà nâng niu, gìn giữ và trao truyền cho các thế hệ cháu, con.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân đã trao quà cho các đội nghệ thuật tham gia công diễn.

Các đội nghệ thuật tham gia đêm công diễn cũng được trao tặng Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và được Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam trao thưởng.