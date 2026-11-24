Đằng sau hương thơm thanh khiết của một chén trà sen là những bí quyết lựa chọn nguyên liệu, kỹ thuật chế biến và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều thế hệ. Những giá trị ấy được giới thiệu đến công chúng qua Sự kiện "Sắc Hương Bách Diệp" vừa diễn ra tại Hồ Văn, Văn Miếu (Hà Nội) với nhiều hoạt động tìm hiểu và trải nghiệm nghệ thuật trà sen truyền thống.