Sứt hút không gian lễ hội

Những ngày cuối tháng 11, Cà Mau trở thành “toạ độ” được đông đảo du khách gần xa tìm đến. Với nhiều người, hành trình về vùng đất địa đầu cực Nam là dịp tham quan, giải trí, cơ hội khám phá nét văn hoá độc đáo cùng những sản vật trứ danh của rừng và biển Cà Mau.

Tại Quảng trường Hùng Vương, chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Festival Tôm lần thứ II diễn ra sôi nổi, chiêu đãi du khách những “bữa tiệc” văn hoá đặc sắc. Gây thích thú là các trò chơi dân gian như: mò tôm, câu tôm càng xanh, thi trình diễn thời trang về con tôm. Bên cạnh đó, các đêm quảng diễn ẩm thực trở thành điểm nhấn, thu hút du khách đến thưởng thức tài năng, sự sáng tạo của các đầu bếp chuyên nghiệp qua các món ăn chế biến từ sản vật địa phương, đặc biệt là tôm và cua.

Chị Lê Thanh Thuỷ, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ: “Tôi thật sự ấn tượng với cách Cà Mau biến những tinh hoa văn hoá, đặc sản địa phương thành sản phẩm du lịch. Những trò chơi mò tôm, chương trình quảng diễn ẩm thực không chỉ làm phong phú sắc màu lễ hội, tạo sân chơi cho khách du lịch mà còn là hình thức tôn vinh giá trị nghề nuôi tôm, văn hoá ẩm thực Cà Mau”.

Ðông đảo thanh niên, du khách tham quan và trải nghiệm trò chơi mò tôm.

Không chỉ sôi động tại các quảng trường, không khí lễ hội còn lan toả đến nhiều địa phương, nhất là những vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Nổi bật là liên hoan múa, độc tấu, hoà tấu nhạc ngũ âm và liên hoan đờn ca tài tử, với những thanh âm truyền thống tạo thêm sức hút cho hành trình khám phá Cà Mau. Nếu những điệu múa uyển chuyển, tiếng nhạc ngũ âm rộn ràng mang đến không khí lễ hội tưng bừng thì những giai điệu đờn ca tài tử sâu lắng, mộc mạc lại dễ dàng chạm đến trái tim người mộ điệu.

Ðón khách bằng tấm lòng

Bên cạnh các hoạt động lễ hội, hành trình khám phá đất mũi còn đưa du khách đến với những điểm du lịch văn hoá, sinh thái rừng tự nhiên. Rời không gian náo nhiệt của lễ hội, du khách được hoà mình vào thiên nhiên xanh mát, len lỏi qua những cánh rừng tràm, rừng ngập mặn ven biển.

Ðến với Khu Du lịch sinh thái Cà Mau (Cà Mau Eco), xã Ðá Bạc, du khách như được tìm về chốn bình yên giữa bạt ngàn rừng tràm. Sức hấp dẫn không chỉ nằm ở cảnh sắc rừng mang nét hoang sơ mà các hoạt động trải nghiệm giữa rừng U Minh Hạ như: chèo xuồng ngắm chim rừng, đổ lờ bắt cá, đổ trúm lươn, thu hoạch mật ong rừng... còn giúp du khách hiểu hơn về đời sống sinh hoạt, nét văn hoá của người U Minh xưa.

Du khách ngồi xuồng len lỏi qua những cánh rừng tràm bạt ngàn tại Cà Mau Eco (xã Ðá Bạc).

Chị Ngô Huỳnh Trang, Giám đốc Khu Du lịch sinh thái Cà Mau Eco, cho biết: “Hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch trong Festival Tôm, chúng tôi áp dụng chương trình giảm 10% đối với dịch vụ ẩm thực, 20% chi phí tour trải nghiệm, 20% trò chơi dưới nước và miễn phí vé vào cổng. Mặc dù thực hiện chính sách giảm giá nhưng khu du lịch không giảm chất lượng dịch vụ và đề cao tinh thần mến khách, nghĩa tình. Cùng với các hoạt động trải nghiệm hấp dẫn, Cà Mau Eco còn giới thiệu đến du khách không gian làng rừng tái hiện sinh động lịch sử cách mạng của vùng đất U Minh Hạ”.

Bà Phan Hồng Anh, du khách đến từ Tây Ninh, chia sẻ: “Tôi rất thích ẩm thực Cà Mau, đặc biệt là các món ăn từ cua và tôm. Ngoài khu vực chính diễn ra lễ hội, gia đình tôi cũng đã tham quan, tìm hiểu tại Khu Du lịch Công tử Bạc Liêu, Khu Lưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Khu Du lịch Ðất Mũi. Chuyến đi cho tôi cảm nhận ấn tượng về Cà Mau giàu bản sắc văn hoá, con người hào sảng và nghĩa tình”.

Ẩm thực phong phú, đặc biệt là các món ăn được chế biến từ tôm được du khách ưa thích.

Cùng với những trải nghiệm mới lạ, du khách còn “mang” về những câu chuyện thú vị, những khoảnh khắc đáng nhớ về vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc. Từ những hành trình khám phá, trải nghiệm và cảm nhận chân thực ấy, tình cảm của bạn bè gần xa dành cho Cà Mau càng được vun đắp.