Quan họ, xẩm, chèo, chầu văn, dân ca Nghệ Tĩnh, âm nhạc phương Nam cùng những sáng tác đương đại đã tạo nên một không gian nghệ thuật đa sắc trong chương trình "Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền".

Ca khúc Việt Nam tinh hoa của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, do nhóm Dòng Thời Gian thể hiện.

Quy tụ 15 tiết mục thuộc nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống và âm nhạc đương đại. Không chỉ giới thiệu vẻ đẹp của các làn điệu dân gian, chương trình còn tạo nên những cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ nghệ sĩ, giữa nghệ thuật truyền thống với ngôn ngữ sân khấu hiện đại, giữa văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Sắc màu di sản trên sân khấu hiện đại

Hệ thống màn hình LED khổ lớn, công nghệ trình chiếu, ánh sáng và hiệu ứng nhạc nước tạo nên không gian biểu diễn giàu màu sắc. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của chương trình vẫn đến từ giọng hát, nghệ thuật diễn xướng và bản lĩnh sân khấu của các nghệ sĩ.

Với Xẩm Hà thành, NSND Thanh Ngoan cuốn hút khán giả bằng lối hát giàu tính tự sự, sự hóm hỉnh và nét duyên trong diễn xuất. Khoảnh khắc nữ nghệ sĩ bước xuống khán phòng, trực tiếp giao lưu với khán giả đã phát huy nét đặc trưng của hát xẩm: sự gần gũi, dân dã và khả năng kết nối tự nhiên giữa người hát với người nghe.

NSND Thu Huyền thể hiện Duyên phận phải chiều.

Ở một sắc thái khác, NSND Thu Huyền thể hiện Duyên phận phải chiều bằng sự kết hợp tinh tế giữa lời ca, ánh mắt, động tác và diễn xuất. Tiết mục làm nổi bật vẻ đẹp của nghệ thuật chèo cổ, nơi làn điệu và ngôn ngữ hình thể cùng biểu đạt tâm trạng nhân vật.

NSND Thúy Hường mang đến vẻ đằm thắm của quan họ qua Sở cầu như ý; NSND Kiều Oanh thể hiện sắc thái chầu văn lời cổ mang âm hưởng Huế qua Âm sắc Hương Bình; NSND Hồng Lựu cùng nghệ sĩ Quỳnh Như gửi gắm tình cảm gia đình, quê hương qua tổ khúc dân ca Nghệ Tĩnh Sông Lam tình mẹ. Các tiết mục Cô Bé Đông Cuông, Đò đưa, Ăn ở trong rừng tiếp tục làm phong phú không gian diễn xướng. Mỗi loại hình mang một ngôn ngữ nghệ thuật, một sắc thái tình cảm và dấu ấn văn hóa riêng.

Khép lại hành trình âm nhạc ba miền, Việt Nam tinh hoa của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, do nhóm Dòng Thời Gian thể hiện, mang đến không khí tươi vui, giàu năng lượng của âm nhạc đương đại. Sự đan xen giữa các tiết mục truyền thống và hiện đại tạo nên những chuyển biến về tiết tấu, không khí và cảm xúc, mà vẫn giữ được đặc trưng của từng loại hình nghệ thuật.

NSND Thúy Hường mang đến vẻ đằm thắm của quan họ qua Sở cầu như ý; NSND Hồng Lựu và ca sĩ Quỳnh Như trình diễn tổ khúc dân ca Nghệ Tĩnh - Sông Lam tình mẹ.

Âm nhạc dân gian vượt qua ranh giới ngôn ngữ

Một điểm thú vị của chương trình là sự hiện diện của các nghệ sĩ nước ngoài trong những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Nghệ sĩ Chu Bảo Quế cùng nghệ sĩ Sanchita Kulkarni đến từ Ấn Độ mang đến tiết mục quan họ Ngồi tựa mạn thuyền. Cuộc gặp gỡ giữa hai nghệ sĩ cho thấy sức hấp dẫn của làn điệu quan họ đối với những người đến từ nền văn hóa khác. Trong phần giao lưu, nghệ sĩ Chu Bảo Quế bày tỏ mong muốn tiếp tục quảng bá quan họ tới bạn bè quốc tế, trong khi Sanchita Kulkarni chia sẻ cảm nhận về vẻ đẹp trong cách biểu đạt tình cảm của loại hình dân ca này.

Ca sĩ người Mỹ Kyo York lại mang đến một cách tiếp cận khác với Bèo dạt mây trôi. Ca khúc được thể hiện bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, với phần lời tiếng Anh do chính nam ca sĩ thực hiện. Kyo York chia sẻ về những khó khăn khi chuyển ngữ dân ca Việt Nam, làm sao để lời ca phù hợp với giai điệu mà vẫn giữ được nội dung và tinh thần của tác phẩm gốc.

NSND Thanh Ngoan.

Những cuộc gặp gỡ ấy không chỉ làm phong phú chương trình mà còn cho thấy khả năng lan tỏa của âm nhạc dân gian Việt Nam trong giao lưu văn hóa quốc tế.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao sự chủ động của Báo Thể thao và Văn hóa trong việc trực tiếp tổ chức hoạt động nghệ thuật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Với vai trò một cơ quan báo chí chuyên sâu về văn hóa, thể thao thuộc Thông tấn xã Việt Nam, Báo có trách nhiệm phát hiện, giới thiệu những giá trị văn hóa, đồng thời góp phần bồi đắp thị hiếu thẩm mỹ và đời sống tinh thần của công chúng.

Theo Thứ trưởng, việc đứng ra tổ chức chương trình cho thấy Báo Thể thao và Văn hoá đã cụ thể hóa trách nhiệm ấy bằng hành động. Từ trang báo đến sân khấu, Báo góp phần kết nối nghệ sĩ với khán giả, tạo thêm không gian để nghệ thuật truyền thống hiện diện trong đời sống hôm nay. Đây cũng là cách cơ quan báo chí đồng hành với người làm văn hóa, khơi gợi sự quan tâm của xã hội đối với công việc gìn giữ và phát huy di sản.

Nghệ sĩ Chu Bảo Quế cùng nghệ sĩ Sanchita Kulkarni đến từ Ấn Độ mang đến tiết mục quan họ Ngồi tựa mạn thuyền.

Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng Ban tổ chức, chia sẻ: "Chúng tôi đặc biệt mong các bạn trẻ tìm thấy niềm vui khi nghe một câu hát xưa, thêm tự hào về văn hóa quê hương và muốn góp sức gìn giữ, tiếp nối những gì cha ông để lại".

Từ câu quan họ đằm thắm của miền Bắc, những làn điệu dân ca sâu lắng của miền Trung đến âm hưởng phóng khoáng, nghĩa tình của phương Nam, "Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền" cho thấy sức sống của nghệ thuật truyền thống khi được trao truyền bằng tài năng của nghệ sĩ và tiếp nối bằng những hình thức biểu đạt mới.