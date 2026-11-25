Sở hữu Nút Vàng 'Vietnam’s Got Talent' năm 2016, danh hiệu Quán quân 'Nhịp sống trẻ' năm 2024 và giải Nhì Liên hoan 'Bước nhảy sinh viên' năm 2026, Nguyễn Mỹ Anh (sinh năm 2006) trở thành gương mặt dancer trẻ nổi bật những năm gần đây. Hiện cô đang theo học ngành Quản lý văn hóa tại trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Trước đó, năm 2025, Mỹ Anh tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Đàn bầu tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Những thành tựu nổi bật trên chính là minh chứng cho sự nỗ lực, năng khiếu nghệ thuật và tiềm năng phát triển của Mỹ Anh trên hành trình theo đuổi đam mê.