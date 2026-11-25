Mãn nhãn màn pháo hoa khép lại đêm nghệ thuật đặc biệt 'Muôn sắc Việt Nam'
Đêm 24.11, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” diễn ra tại khu vực sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) đã khép lại bằng màn trình diễn pháo hoa kết hợp hỏa thuật kéo dài 17 phút. Với quy mô hơn 2.600 quả pháo hoa tầm cao cùng hàng nghìn giàn phun và ống hỏa thuật, sự kiện đã mang đến không gian nghệ thuật mãn nhãn, tôn vinh chiều sâu văn hóa dân tộc.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/man-nhan-man-phao-hoa-khep-lai-dem-nghe-thuat-dac-biet-muon-sac-viet-nam.html