Ngày 24-11-2026, lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước. Đây không chỉ là một dấu mốc có ý nghĩa trong đời sống tinh thần của dân tộc, mà còn là dịp để mỗi người Việt Nam suy ngẫm sâu sắc hơn về văn hóa, về những giá trị làm nên cốt cách, tâm hồn và bản lĩnh con người Việt Nam. Với người lính, ngày đặc biệt ấy gợi lên một câu hỏi gần gũi mà sâu sắc: Chúng ta đã và đang sống như thế nào để xứng đáng với truyền thống văn hóa dân tộc, với phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ?

Có lẽ, câu trả lời không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ cách mỗi người lính sống hằng ngày, thông qua các hoạt động quân sự.

Văn hóa không chỉ nằm trong sách vở, bảo tàng, di tích lịch sử hay những lễ hội trang trọng. Văn hóa trước hết là cách con người suy nghĩ, ứng xử, lao động, học tập và đối đãi với nhau. Đó là biết kính trên nhường dưới; biết yêu thương, chia sẻ; biết tôn trọng kỷ luật, giữ gìn danh dự; biết sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, đồng đội và Tổ quốc. Văn hóa không chỉ được nhận biết qua những lời nói đẹp, mà quan trọng hơn, được kiểm chứng bằng những hành động đẹp, mang giá trị chân-thiện-mỹ.

Một tiết mục tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng với chủ đề: "Tổ quốc-bầu trời và người chiến sĩ Phòng không-Không quân". Ảnh: ĐỨC NAM

Bởi vậy, một ngày văn hóa phải bắt đầu từ cách người lính sống gắn với các hoạt động quân sự!

Đó là khi tiếng kẻng báo thức vang lên, mỗi quân nhân tự giác thức dậy, chỉnh trang quân phục, sắp xếp nội vụ gọn gàng, bắt đầu ngày mới bằng tác phong chính quy, nền nếp. Đó là khi trên thao trường nắng đổ lửa, người chiến sĩ vẫn kiên trì luyện tập, không ngại gian khổ, không bỏ cuộc giữa chừng; khi đồng đội gặp khó khăn, một bàn tay sẵn sàng chìa ra, một lời động viên đúng lúc có thể tiếp thêm sức mạnh. Đó là khi người lính biết nhường nhau một phần cơm, chia sẻ một ngụm nước, giúp nhau tiến bộ, cùng nhau vượt qua những thử thách của đời quân ngũ. Những điều tưởng như bình dị ấy chính là biểu hiện sinh động của văn hóa, của tình đồng chí, đồng đội và tình người trong môi trường quân sự.

Văn hóa người lính còn thể hiện trong cách nói năng, ứng xử với nhân dân. Một lời chào lễ phép, một thái độ tận tình giúp đỡ người già, trẻ nhỏ; một hành động cứu dân trong bão lũ, tìm kiếm người mất tích, dựng lại mái nhà sau thiên tai... đều để lại dấu ấn đẹp về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Nhân dân yêu quý người lính không chỉ bởi lòng trung thành, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm minh, mà còn bởi tấm lòng nhân ái, sự tận tụy, đức hy sinh và lối sống giản dị, có nghĩa, có tình của họ.

Trong thời đại số, văn hóa của người lính còn được thể hiện trên không gian mạng. Một dòng trạng thái có trách nhiệm, một bình luận đúng mực, một thái độ tỉnh táo trước thông tin sai trái, độc hại cũng là biểu hiện của bản lĩnh người lính và giá trị văn hóa quân sự. Ngược lại, sự tùy tiện trong phát ngôn, chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, ứng xử thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội không chỉ làm tổn thương người khác, mà còn có thể ảnh hưởng đến danh dự người quân nhân cách mạng và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

Văn hóa Bộ đội Cụ Hồ không phải là những giá trị xa vời, trừu tượng, mà là sự kết tinh những phẩm chất tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong môi trường quân sự cách mạng: Trung với Đảng, hiếu với dân; yêu nước, thương người; đoàn kết, kỷ luật; dũng cảm, kiên cường; khiêm tốn, giản dị; cần, kiệm, liêm, chính; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Những giá trị ấy được hun đúc qua các thế hệ, từ chiến hào khói lửa năm xưa đến thao trường hôm nay, từ những năm tháng chiến tranh gian khổ đến những nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giúp dân phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trong thời bình.

Vì thế, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ không chỉ là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị hay của chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy, mà còn là trách nhiệm tự thân của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Mỗi người phải biết tự soi mình, tự sửa mình; biết trân trọng những giá trị tốt đẹp, kiên quyết đấu tranh với lối sống thực dụng, vô cảm, ích kỷ, những biểu hiện lệch chuẩn trong nhận thức và hành vi. Một quân nhân có văn hóa phải là người có lòng tự trọng, biết giữ gìn danh dự, biết đặt lợi ích tập thể, đơn vị và Tổ quốc lên trên lợi ích cá nhân.

Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) nhắc chúng ta thêm một điều: Văn hóa không thể chỉ được tôn vinh trong một ngày, mà phải được nuôi dưỡng, thực hành trong suốt cuộc đời. Với người lính, mỗi ngày hoàn thành tốt nhiệm vụ, mỗi việc làm tử tế, mỗi hành động đẹp, mỗi lần biết sống vì đồng đội, vì nhân dân chính là một ngày văn hóa có ý nghĩa và nó trở thành một tài sản vô giá.

Một ngày văn hóa bắt đầu từ cách người lính sống, tham gia các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác, học tập, sinh hoạt văn hóa văn nghệ,... bởi chính cách sống làm nên nhân cách; nhân cách làm nên phẩm chất người quân nhân, tạo nên giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ và hàng vạn nhân cách đẹp sẽ góp phần làm nên sức mạnh, danh dự, truyền thống và văn hóa quân sự của Quân đội nhân dân Việt Nam. Khi người lính sống đẹp, Quân đội sẽ đẹp; khi mỗi đơn vị là một môi trường văn hóa lành mạnh, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ sẽ càng tỏa sáng trong lòng nhân dân.

Đó cũng là cách thiết thực nhất để mỗi người lính đón mừng Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ bằng niềm tự hào, mà bằng chính cuộc sống đẹp của mình mỗi ngày!