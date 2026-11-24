U17 Trung Quốc tạo ra một trong những bất ngờ đáng chú ý tại U17 World Cup 2026 khi hòa Morocco 2-2, thậm chí họ đã dẫn trước đối thủ hai bàn. Kết quả này không chỉ giúp Trung Quốc có điểm số đầu tiên mà còn mở ra cơ hội đi tiếp, qua đó đẩy U17 Việt Nam vào nguy cơ bị loại khỏi cuộc đua giành vé vòng 1/16.

Morocco được đánh giá cao hơn Trung Quốc, đặc biệt sau chiến thắng 6-0 trước Fiji ở trận ra quân. Tuy nhiên, Trung Quốc đã khiến đối thủ gặp rất nhiều khó khăn khi Zhao Songyuan ghi bàn ngay phút thứ 2, trước khi tiếp tục lập công ở phút 57 để đưa đội nhà dẫn trước 2-0. Morocco phải nhờ Ziyad Baha rút ngắn tỷ số từ chấm phạt đền và Rami Lougmani ghi bàn ở phút 90+9 mới tránh khỏi thất bại.

U17 Việt Nam đứng thứ 8 trong nhóm giành vé đi tiếp, nhưng cú sốc của U17 Trung Quốc khiến thầy trò Cristiano Roland đối mặt nguy cơ bị loại. Ảnh: VFF

Một điểm có thể chưa đủ khiến Trung Quốc hài lòng khi họ đã ở rất gần chiến thắng, nhưng kết quả này lại mang ý nghĩa lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Trung Quốc hiện có 1 điểm và sẽ gặp Fiji ở lượt đấu cuối. Đây là đối thủ đang đứng cuối bảng, chưa có điểm và đã nhận tới 21 bàn thua sau hai trận đấu, lần lượt thất bại 0-6 trước Morocco và 0-15 trước Tây Ban Nha.

U17 Trung Quốc có cơ hội rất lớn để giành chiến thắng, cải thiện điểm số lẫn hiệu số bàn thắng bại. Nếu hoàn thành mục tiêu 3 điểm, đội bóng này sẽ có 4 điểm sau vòng bảng, qua đó tạo lợi thế lớn so với nhóm các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Có thể nói là họ sẽ đi tiếp nếu có 4 điểm.

U17 Việt Nam hiện đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng các đội xếp thứ ba, vị trí cuối cùng đủ điều kiện đi tiếp. Tuy nhiên, lợi thế này rất mong manh khi các đối thủ phía sau vẫn còn cơ hội giành thêm điểm ở lượt đấu cuối. U17 Trung Quốc chính là mối đe dọa đáng kể bởi họ có lịch thi đấu thuận lợi hơn rất nhiều, trong khi U17 Việt Nam phải đối đầu Mali, đội đã giành vé vào vòng knock-out.

Trận hòa Morocco cho thấy Trung Quốc đủ khả năng tạo ra bất ngờ trước những đối thủ mạnh, còn cuộc đối đầu Fiji có thể giúp họ tiến thêm một bước trong hành trình tại World Cup. U17 Việt Nam bây giờ không thể chỉ trông chờ vào vị trí hiện tại. Thầy trò Cristiano Roland chỉ còn một cửa duy nhất là phải thắng Mali để hy vọng đi tiếp.

Bảng xếp hạng hiện tại của U17 Việt Nam