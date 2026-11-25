Không gian chương trình thu hút nhiều bạn trẻ đến trải nghiệm

Diễn ra trong ngày 24.11, “Bách nghệ Trà hội” được tổ chức với chủ đề “Hội ngộ tinh hoa - Tiếp nối di sản”, gồm nhiều hoạt động trải nghiệm. Thông qua văn hóa trà, chương trình giới thiệu các sản phẩm thủ công do nghệ nhân Việt Nam chế tác, đồng thời tạo điều kiện để khách tham dự trực tiếp tìm hiểu những nghề truyền thống.

Bà Trần Thị Kiều Anh, đại diện Ban tổ chức cho biết, tên gọi “Bách nghệ Trà hội” thể hiện mong muốn hội tụ, giới thiệu nhiều nghề truyền thống trong cùng một không gian, lấy trà làm cầu nối. Khách tham dự có thể tiếp cận văn hóa qua nhiều hình thức, từ quan sát hiện vật, nghe giới thiệu đến trực tiếp thực hành và cảm nhận.

Khu vực trưng bày dụng cụ pha trà

Một trong những hoạt động chính là triển lãm Trà cụ Việt Nam, trưng bày các sản phẩm do nghệ nhân trong nước nghiên cứu, chế tác, sử dụng chất liệu có nguồn gốc từ các vùng đất Việt Nam. Những bộ ấm, chén và dụng cụ thưởng trà được giới thiệu giúp người xem hiểu thêm về sự phát triển của nghề thủ công gắn với văn hóa thưởng trà.

Theo bà Trần Thị Kiều Anh, trà cụ ngày nay có nhiều đổi mới về kỹ thuật, kiểu dáng và tính sáng tạo. Qua bàn tay của các nghệ nhân, sản phẩm ngày càng tinh tế, có những mẫu mã khiến người xem khó nhận ra đó là sản phẩm được chế tác tại Việt Nam. Đây cũng là điều Ban tổ chức muốn giới thiệu đến công chúng thông qua triển lãm.

Các bạn trẻ thích thú trải nghiệm nghề truyền thống

Bên cạnh hoạt động trưng bày, khách tham dự còn được các Trà Nương hướng dẫn trải nghiệm tự pha trà. Với nguyên liệu là trà shan tuyết cổ thụ hồng trà Việt Nam, người tham gia được hướng dẫn các thao tác pha và thưởng trà, qua đó cảm nhận hương, sắc, vị của trà.

Ban tổ chức xác định đây là hoạt động trải nghiệm ban đầu, không đặt nặng lý thuyết hay tính chuyên sâu, giúp người mới tiếp cận văn hóa trà một cách tự nhiên.

Cùng với đó, chương trình tổ chức các hoạt động thực hành nghề thủ công gồm trang trí nón lá, in tranh Đông Hồ và làm tò he. Dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân, khách tham dự được trực tiếp lựa chọn họa tiết, màu sắc để trang trí nón lá; tìm hiểu kỹ thuật in tranh từ các bản khắc gỗ; hoặc tạo hình những con vật, nhân vật bằng bột nếp nhiều màu sắc.

Đáng chú ý, hoạt động in tranh Đông Hồ đưa loại hình thủ công truyền thống có nguồn gốc từ miền Bắc đến gần hơn với công chúng tại TP.HCM. Người tham gia được tiếp xúc với bản khắc, tìm hiểu cách in màu và tự hoàn thiện sản phẩm.

Chương trình khép lại bằng hoạt động thưởng trà nghệ thuật, kết hợp thưởng thức trà, bánh và âm nhạc từ các nhạc cụ dân tộc.

Không gian được bố trí theo hình chữ U, tạo sự gần gũi giữa người biểu diễn và khách tham dự. Các Trà Nương trực tiếp thực hiện thao tác pha trà, đưa người xem tiếp cận nghệ thuật thưởng trà trong sự kết hợp giữa hương trà và thanh âm truyền thống.

Hoạt động thưởng trà nghệ thuật kết hợp biểu diễn nhạc cụ dân tộc.

Theo đại diện Ban tổ chức, sau khoảng một tháng đi vào hoạt động, không gian Nhan Trà ghi nhận sự quan tâm của nhiều khách trẻ. Đáng chú ý, có những sinh viên quay lại nhiều lần, thậm chí ghé thưởng trà sau giờ học rồi tiếp tục làm việc tại đây. Điều này cho thấy văn hóa trà đang có thêm những cách tiếp cận gần gũi với người trẻ.

“Chúng tôi không muốn tạo cảm giác đây là một không gian quá xa cách hay đòi hỏi người tham gia phải có kiến thức chuyên sâu. Mỗi hoạt động là một điểm chạm ban đầu để mọi người có cảm hứng tìm hiểu thêm về các nghề và giá trị văn hóa truyền thống”, bà Trần Thị Kiều Anh chia sẻ.