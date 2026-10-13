Lê Khánh đã đúng với lựa chọn mới

Lê Khánh là một trong những gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch và điện ảnh Việt Nam. Sở hữu lối diễn xuất tự nhiên, biểu cảm linh hoạt cùng khả năng tạo tiếng cười duyên dáng, nữ diễn viên từng ghi dấu qua nhiều nhân vật có màu sắc riêng. Tuy nhiên, đằng sau hình ảnh hài hước đã trở thành thương hiệu, Lê Khánh vẫn có mong muốn khám phá những giới hạn khác của bản thân. Việc nhận lời tham gia Ma xó vì thế trở thành lựa chọn đáng chú ý trong hành trình làm nghề của cô.

Nhìn lại chặng đường hoạt động điện ảnh, Lê Khánh từng tạo dấu ấn với vai Lê Quyên trong Cô dâu đại chiến. Hình ảnh nữ đầu bếp cá tính, hay ghen nhưng duyên dáng giúp cô đến gần hơn với khán giả màn ảnh rộng. Thành công của nhân vật còn mang về cho nữ diễn viên giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17. Sau đó, cô tiếp tục xuất hiện trong Cô dâu đại chiến 2, Năm sau con lại về, Ngày nảy ngày nay và Bạn gái tôi là sếp, củng cố hình ảnh diễn viên có thế mạnh ở những vai diễn hài giàu năng lượng.

Lê Khánh có hành trình diễn xuất đa dạng sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Dẫu vậy, sự nghiệp của Lê Khánh không chỉ dừng lại ở tiếng cười. Trong những năm gần đây, cô từng bước mở rộng lựa chọn qua các dự án như Bẫy ngọt ngào, Dân chơi không sợ con rơi và Biệt đội rất ổn. Đặc biệt, Chị dâu và Chị ngã em nâng tạo cơ hội để nữ diễn viên tiếp cận những câu chuyện gia đình có nhiều xung đột, đòi hỏi khả năng thể hiện tâm lý nhân vật. Những trải nghiệm này cho thấy Lê Khánh không ngại thay đổi, ngay cả khi hình tượng hài từng là lợi thế giúp cô xây dựng vị trí riêng trong lòng khán giả.

Với Ma xó, lựa chọn của Lê Khánh đi xa hơn việc thử nghiệm một dạng vai mới. Đảm nhận nhân vật bà Tánh, nữ diễn viên bước vào thế giới kinh dị tâm linh với màu sắc khác biệt so với những vai diễn quen thuộc trước đây. Nếu các nhân vật hài cho phép cô phát huy khả năng biểu cảm và nhịp diễn linh hoạt, phim kinh dị đòi hỏi cách kiểm soát cảm xúc, tạo không khí căng thẳng và thể hiện những sắc thái tâm lý phù hợp với câu chuyện. Đây cũng là thử thách để Lê Khánh chứng minh khả năng thích nghi với những yêu cầu diễn xuất khác nhau.

Điều đáng chú ý là nữ diễn viên không hoàn toàn từ bỏ thế mạnh đã làm nên tên tuổi. Thay vào đó, cô lựa chọn mở rộng phạm vi hoạt động, tìm kiếm những cơ hội để khán giả nhìn thấy một Lê Khánh khác trên màn ảnh. Sau Ma xó, cô còn góp mặt trong Nhà ba tôi một phòng và Đại tiệc trăng máu 8, tiếp tục duy trì sự hiện diện ở nhiều dự án điện ảnh. Sự đa dạng trong lựa chọn vai diễn giúp hành trình làm nghề của nữ diễn viên không bị giới hạn bởi một hình tượng duy nhất.

Lê Khánh làm mới hình ảnh với vai diễn trong Ma xó.

Phía sau những thay đổi trong sự nghiệp là cuộc sống gia đình mà Lê Khánh luôn trân trọng. Cuộc hôn nhân với diễn viên Tuấn Khải cùng tổ ấm có hai con mang đến cho cô điểm tựa trong cuộc sống. Việc cân bằng giữa công việc và gia đình cũng là một phần trong hành trình trưởng thành của nữ diễn viên, giúp cô có thêm những trải nghiệm để nhìn nhận các nhân vật bằng góc nhìn đa dạng hơn.

Gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Lê Khánh đã xây dựng được dấu ấn riêng bằng sự duyên dáng và khả năng diễn xuất giàu năng lượng. Tuy nhiên, việc lần đầu thử sức với phim kinh dị cho thấy cô không muốn dừng lại ở những gì đã thành công. Với Ma xó, Lê Khánh có cơ hội bước ra khỏi vùng an toàn và mở rộng giới hạn nghề nghiệp. Lựa chọn ấy có thể chưa lập tức thay đổi hoàn toàn hình ảnh của nữ diễn viên, nhưng là bước đi đáng chú ý trên hành trình chứng minh bản thân có thể đảm nhận nhiều dạng vai hơn.