NSƯT Hữu Châu 'tái sinh' sau 2 tháng

Mới đây, NSƯT Hữu Châu đăng tải hình ảnh trong buổi tập luyện Giáng Hương - Sân khấu về khuya kèm dòng trạng thái: “Hôm nay ráp âm thanh, ánh sáng và ăn cơm đoàn. Sau 2 tháng thì em đã tái sinh rồi nghen!”. Cách nói dí dỏm của nam nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi đây là dấu hiệu cho thấy NSƯT Hữu Châu đã trở lại với công việc sân khấu sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi.

Với NSƯT Hữu Châu, Giáng Hương - Sân khấu về khuya là một dự án sân khấu đáng chú ý trong năm nay. Vở diễn do Kịch đoàn Thành Lộc thực hiện, lấy cảm hứng từ tác phẩm của NSND Năm Châu và được chọn làm vở mở màn của đoàn. Tác phẩm chính thức ra mắt khán giả tại Nhà hát Bến Thành từ ngày 30/9, quy tụ nhiều nghệ sĩ quen thuộc của sân khấu phía Nam.

NSƯT Hữu Châu chia sẻ.

Trong Giáng Hương - Sân khấu về khuya, NSƯT Hữu Châu đảm nhận vai ông Ba Hoài. Đây là một trong những vai diễn góp phần tạo nên màu sắc riêng cho tác phẩm bên cạnh Lê Phương trong vai Giáng Hương, Lương Thế Thành trong vai Lĩnh Nam và các nghệ sĩ trong ê-kíp. Sự góp mặt của NSƯT Hữu Châu cũng tạo thêm điểm nhấn cho Giáng Hương - Sân khấu về khuya, đặc biệt khi anh vốn là nghệ sĩ có nhiều năm gắn bó với sân khấu kịch.

Trước khi trở lại tập luyện Giáng Hương - Sân khấu về khuya, NSƯT Hữu Châu có khoảng thời gian tạm rời công việc để thực hiện chuyến đi Tây Tạng. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ niềm vui sau hành trình đến Kailash, đồng thời cho biết những lo lắng trước chuyến đi về sức khỏe, ăn uống hay điều kiện sinh hoạt đều không trở thành vấn đề lớn.

NSƯT Hữu Châu trở lại sau 2 tháng tạm nghỉ.

Sau khoảng 2 tháng, NSƯT Hữu Châu trở lại với guồng quay sân khấu. Vì vậy, cụm từ “tái sinh” trong chia sẻ mới nhất của NSƯT Hữu Châu mang màu sắc hài hước, thể hiện cảm giác như được trở lại nhịp sống quen thuộc sau thời gian tạm nghỉ. Hình ảnh nam nghệ sĩ cùng ê-kíp tập luyện, ráp âm thanh, ánh sáng cho Giáng Hương - Sân khấu về khuya cũng cho thấy quá trình chuẩn bị cho các suất diễn tiếp theo đang được tiếp tục.

Không chỉ có NSƯT Hữu Châu, Giáng Hương - Sân khấu về khuya còn quy tụ nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm của sân khấu. Vở diễn được xây dựng từ câu chuyện về những người làm nghệ thuật, qua đó tái hiện không khí hậu trường và những trăn trở phía sau ánh đèn sân khấu. Đây cũng là tác phẩm đánh dấu bước đi mới của Kịch đoàn Thành Lộc sau thời gian chuẩn bị.

NSƯT Hữu Châu là một trong những nghệ sĩ có nhiều năm hoạt động nổi bật ở sân khấu phía Nam. Anh ghi dấu qua nhiều phim như Cua lại vợ bầu (191,8 tỷ đồng), Gặp lại chị bầu (hơn 92 tỷ đồng) và Công tử Bạc Liêu (hơn 17 tỷ đồng). Bên cạnh điện ảnh, nam nghệ sĩ vẫn duy trì hoạt động sân khấu và góp mặt trong nhiều dự án đáng chú ý.

Sau khoảng 2 tháng tạm nghỉ, NSƯT Hữu Châu đã trở lại với sân khấu qua Giáng Hương - Sân khấu về khuya. Nam nghệ sĩ tiếp tục đồng hành cùng ê-kíp trong các suất diễn tiếp theo của vở.