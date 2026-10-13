Cuộc sống hiện tại của Phan Thị Mơ sau 8 năm đăng quang hoa hậu

Phan Thị Mơ là người đẹp hoạt động ở nhiều lĩnh vực của làng giải trí Việt. Sau khi đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới năm 2018, người đẹp 9X duy trì sức hút với khán giả khi tham gia hoạt động nghệ thuật với nhiều vai trò.

Phan Thị Mơ từng đăng quang cuộc thi nhan sắc quốc tế.

Sau 8 năm đăng quang cuộc thi nhan sắc quốc tế, Phan Thị Mơ tâm sự rằng, bản thân đã có nhiều thay đổi. Từ một cô gái từng khá hiền lành, rụt rè, cô dần trở nên mạnh mẽ, tự tin và quyết đoán hơn. Người đẹp cho biết hiện tại cô chủ động thể hiện quan điểm, sẵn sàng theo đuổi những lựa chọn mà bản thân tin tưởng, thay vì ngần ngại như trước.

Người đẹp 9X hài lòng với cuộc sống hiện tại khi vẫn nhận được sự yêu thương của khán giả, sự tin tưởng từ đồng nghiệp và có cơ hội thử sức ở nhiều vai trò khác nhau.

Theo Phan Thị Mơ, danh hiệu hoa hậu giúp cô có thêm cơ hội phát triển sự nghiệp nhưng không thể là yếu tố duy nhất quyết định vị trí của một người trong làng giải trí. Cô quan niệm nhan sắc có thể tạo nên ấn tượng ban đầu, song năng lực chuyên môn, sự kiên trì và những giá trị đóng góp cho xã hội mới là điều giúp một nghệ sĩ duy trì sức hút lâu dài.

Trước sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ, Phan Thị Mơ không cho rằng tuổi tác hay sự cạnh tranh giữa các thế hệ là áp lực quá lớn. Ngược lại, cô xem đây là động lực để bản thân tiếp tục hoàn thiện. Trong quá trình làm nghề, người đẹp có cơ hội hợp tác với những bạn diễn kém mình hơn chục tuổi. Qua đó, cô học hỏi thêm từ sự năng động, cách làm việc và tư duy của thế hệ nghệ sĩ mới.

Hiện tại, Phan Thị Mơ vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Người đep 9X cho rằng, việc xuất hiện nhiều gương mặt mới trong làng giải trí không khiến cô thấy áp lực.

Ngoài lĩnh vực nghệ thuật, Phan Thị Mơ còn chú trọng phát triển công việc kinh doanh. Đáng chú ý, Phan Thị Mơ vừa nhận lời tham gia một phim truyền hình của đạo diễn Hoàng Mập. Bộ phim dự kiến bấm máy vào tháng 11, thời gian ghi hình kéo dài khoảng hai tháng. Trong phim, người đẹp 9X có dịp làm việc cùng NSND Trịnh Kim Chi, Cao Minh Đạt, NSƯT Như Huỳnh và đạo diễn Hoàng Mập.

Ở tuổi 36, Phan Thị Mơ tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật song song với kinh doanh và các chương trình cộng đồng. Thay vì giới hạn bản thân trong danh hiệu hoa hậu, cô lựa chọn phát triển ở nhiều lĩnh vực, đồng thời tìm kiếm những cơ hội mới để làm giàu trải nghiệm và khẳng định năng lực của mình.