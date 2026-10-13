Chuyện chưa từng có ở nhạc Việt

Chỉ riêng ngày 17/10, TP.HCM có 4 concert cùng diễn ra, trong đó hai chương trình nhạc Việt quy mô hàng chục nghìn khán giả đều hết vé. Mật độ sự kiện dày đặc và việc hết vé nhanh chóng cho thấy sức nóng của thị trường biểu diễn trực tiếp trong những tháng cuối năm.

Hai sự kiện có quy mô lớn là Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 và Tinh hà “say hi” đều ghi nhận tình trạng hết vé, dù cùng hướng đến lượng khán giả lên tới hàng chục nghìn người.

Cụ thể, Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 tổ chức tại phường Bình Trưng, trong khi Tinh hà “say hi” diễn ra ở Khu đô thị Vạn Phúc. Mỗi chương trình dự kiến thu hút khoảng 40.000-50.000 khán giả. Cả hai đều lên lịch biểu diễn trong hai ngày liên tiếp 17-18/10.

Cùng ngày 17/10, Phùng Khánh Linh tổ chức đêm nhạc riêng tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Tiffany Young, thành viên nhóm SNSD, cũng mang concert Edge of Calm đến Nhà thi đấu Nguyễn Du. Việc nhiều nghệ sĩ và chương trình cùng chọn một ngày để tổ chức sự kiện khiến khán giả có thêm lựa chọn, đồng thời cho thấy sức cạnh tranh giữa các đơn vị tổ chức ngày càng lớn.

Hai concert lớn đồng loạt hết vé

Trong cuộc đua ngày 17/10, Tinh hà “say hi” gây chú ý với mức giá vé dao động từ 800.000 đồng đến 50 triệu đồng. Ngay cả hạng vé có giá cao nhất cũng đã được bán hết, theo thông tin được đơn vị sản xuất cung cấp. Đây là một trong những chi tiết đáng chú ý về mức chi tiêu người hâm mộ sẵn sàng dành cho trải nghiệm âm nhạc trực tiếp.

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2 diễn ra ngày 17/10. Ảnh: NSX.

Trong khi đó, concert Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 có mức giá cao nhất khoảng 10 triệu đồng. Chương trình cũng tổ chức trong hai ngày 17-18/10 và đã không còn vé. Sức hút của hai sự kiện cho thấy các chương trình âm nhạc phát triển từ những game show truyền hình vẫn sở hữu cộng đồng người hâm mộ đông đảo, có khả năng chuyển sự quan tâm trên màn ảnh thành nhu cầu tham dự trực tiếp.

Thực tế, sức hút của Anh trai vượt ngàn chông gai không phải điều mới xuất hiện ở mùa thứ hai. Mùa đầu tiên của chương trình đã tổ chức 8 concert và các đêm diễn đều ghi nhận tình trạng cháy vé.

Về phía Tinh hà “say hi”, mùa 1 của chương trình là Anh trai "say hi" cũng đã tổ chức 9 concert tại Hà Nội, TP.HCM. Chuỗi concert này dự kiến thu hút hàng trăm nghìn khán giả. Điều đó cho thấy concert ngày càng trở thành một phần quan trọng trong cách khai thác sức nóng của những thương hiệu giải trí, âm nhạc. Quan trọng hơn, nó mang lại nguồn doanh thu lớn, góp phần không nhỏ phát triển thị trường âm nhạc Việt.

24 ca sĩ của Tinh hà "say hi" trực tiếp đối đầu với Anh trai vượt ngàn chông gai. Ảnh: NSX.

Bởi vậy, hai đêm diễn của Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 và Tinh hà “say hi” đang được kỳ vọng tiếp tục nối dài chuỗi sự kiện quy mô lớn từng tạo dấu ấn trong năm 2024. Nếu duy trì được sức hút, những concert này không chỉ mang lại nguồn thu từ bán vé cho đơn vị sản xuất, mà còn có thể tạo thêm doanh thu cho các lĩnh vực liên quan như vận chuyển, lưu trú, ăn uống, dịch vụ và du lịch tại địa phương tổ chức.

Phùng Khánh Linh giữa cuộc cạnh tranh với 68 anh trai

Không chỉ những chương trình quy mô hàng chục nghìn khán giả, concert riêng của nghệ sĩ cũng ghi nhận sức hút đáng kể trong ngày 17/10. Phùng Khánh Linh tổ chức đêm nhạc mang tên Một vạn tour (mở rộng) - Chapter 5: Live Experience in HCMC tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM. Chương trình nhanh chóng hết vé dù diễn ra cùng ngày với hàng loạt concert lớn.

Giá vé đêm nhạc dao động từ 700.000 đồng đến 12 triệu đồng. Theo thông tin được cung cấp, Nhà thi đấu Phú Thọ có sức chứa tiêu chuẩn khoảng 5.000 người và có thể đạt tối đa 8.000 người. Dù quy mô nhỏ hơn đáng kể so với Anh trai vượt ngàn chông gai hay Tinh hà “say hi”, việc Phùng Khánh Linh bán hết vé cho thấy concert cá nhân vẫn có chỗ đứng khi nghệ sĩ xây dựng được tệp khán giả riêng.

Đặt trong bối cảnh ngày 17/10 có sự hiện diện của hàng loạt chương trình lớn, kết quả bán vé của Phùng Khánh Linh càng đáng chú ý. Nữ ca sĩ không chỉ phải cạnh tranh với các concert có sức chứa vượt trội mà còn đứng trước sự lựa chọn của khán giả giữa nhiều nghệ sĩ, chương trình và mức giá khác nhau.

Phùng Khánh Linh vẫn có lượng khán giả riêng. Ảnh: FBNV.

Edge of Calm của Tiffany gặp bất lợi khi cạnh tranh đúng ngày có quá nhiều chương trình lớn. Đây là concert duy nhất trong 4 sự kiện âm nhạc cùng diễn ra hôm 17/10 chưa bán hết vé, tính tới chiều 12/10.

Diễn biến này phản ánh sự phân hóa của thị trường concert Việt Nam. Các chương trình quy mô lớn có lợi thế về độ phủ, lượng người hâm mộ và sức hút từ thương hiệu truyền hình vẫn dễ dàng bán vé. Trong khi đó, concert cá nhân cần thuyết phục khán giả bằng dấu ấn âm nhạc, trải nghiệm biểu diễn và mối liên kết với người hâm mộ.

Dù vậy, 4 concert cùng diễn ra trong một ngày vẫn là chuyện hiếm có của thị trường nhạc Việt. Việc nhiều chương trình cùng thu hút lượng khán giả lớn cho thấy thị trường biểu diễn trực tiếp đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ và khán giả sẵn sàng chi tiền nếu sự kiện đó với họ là đủ hấp dẫn.