Xu hướng điện ảnh Việt thế hệ mới

Trong điện ảnh Việt hiện nay, khái niệm "diễn viên điện ảnh" không còn chỉ dành cho những nghệ sĩ bước vào nghề từ màn ảnh rộng. Nhiều gương mặt xuất thân từ hài kịch, sân khấu, truyền hình, ca hát hay các cuộc thi sắc đẹp đang trở thành lựa chọn đáng chú ý của các nhà làm phim.

Trong đó đáng nói, nhóm diễn viên lấn sân điện ảnh là những nghệ sĩ đã có vị trí nhất định ở một lĩnh vực khác trước khi tham gia phim chiếu rạp. Đây là xu hướng không mới nhưng ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam.

Trấn Thành viết nên trang mới khi thành công với phim đầu tay làm đạo diễn.

Ở mảng hài, nhiều nghệ sĩ như Hoài Linh, Việt Hương, Kiều Oanh, Trấn Thành, Thu Trang, Tiến Luật, Mạc Văn Khoa... từng bước mở rộng hoạt động sang điện ảnh. Một số người không chỉ đảm nhận vai phụ mà còn trở thành diễn viên chính, thậm chí tham gia vào quá trình sản xuất và tạo dấu ấn riêng với khán giả phòng vé.

Sân khấu kịch nói cũng là “cái nôi” cung cấp nhiều gương mặt cho điện ảnh. Thành Lộc, Hồng Đào, Hữu Châu, Hồng Vân... đều sở hữu nền tảng diễn xuất sân khấu lâu năm trước khi xuất hiện trên màn ảnh rộng. Kinh nghiệm biểu diễn và khả năng xử lý tâm lý nhân vật giúp nhóm diễn viên này có lợi thế nhất định khi đảm nhận những vai diễn đòi hỏi chiều sâu.

Bên cạnh đó, điện ảnh Việt còn chứng kiến nhiều trường hợp người đẹp bước vào lĩnh vực diễn xuất. Hoa hậu, á hậu như Trần Tiểu Vy, Ngô Thanh Vân, Kỳ Duyên, Thiên Ân, Minh Kiên... từng thử sức với phim ảnh ở những mức độ khác nhau. Không phải trường hợp nào cũng thành công, nhưng một số gương mặt đã chứng minh khả năng thích nghi và tạo được dấu ấn riêng.

Việt Hương, Hồng Đào, Ngọc Trinh... góp mặt trong phim Chị Dâu.

Điều đáng chú ý là ranh giới giữa "diễn viên điện ảnh thuần" và "người lấn sân" ngày càng trở nên mờ nhạt. Khi một nghệ sĩ bước vào điện ảnh và sở hữu những vai diễn nổi bật, thành tích phòng vé hoặc được giới chuyên môn ghi nhận, xuất thân ban đầu không còn là yếu tố quyết định vị trí của họ.

Thực tế, nhiều nghệ sĩ chuyển hướng sang điện ảnh đã ghi dấu ấn bằng những tác phẩm đạt doanh thu nổi bật. Trấn Thành là một trong những trường hợp tiêu biểu khi phát triển từ nghệ sĩ hài sang diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất phim. Các dự án như Nhà Bà Nữ, Mai cùng loạt phim Tết ăn khách giúp anh khẳng định vị trí tại phòng vé Việt. Thu Trang và Tiến Luật cũng từng bước mở rộng hoạt động sang điện ảnh, tham gia diễn xuất và phát triển các dự án riêng, trong đó có những tác phẩm thu hút sự quan tâm của khán giả.

Ở nhóm nghệ sĩ sân khấu, Hồng Vân và Hồng Đào là những gương mặt thường xuyên góp mặt trong các dự án điện ảnh, đảm nhận nhiều dạng vai từ hài hước đến tâm lý gia đình. Kinh nghiệm diễn xuất tích lũy qua nhiều năm giúp cả hai tiếp tục hiện diện trên màn ảnh rộng và tạo dấu ấn với những nhân vật có màu sắc riêng. Trong khi đó, NSND Vân Dung gây chú ý khi những bộ phim điện ảnh có sự tham gia đều đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng. Thành tích này cho thấy một gương mặt vốn quen thuộc với khán giả sân khấu vẫn có thể tạo sức hút khi bước sang điện ảnh.

Hội người đẹp ghi dấu ấn qua loạt phim trăm tỷ khi chuyển hướng điện ảnh.

Các nàng hậu cũng đang góp phần làm đa dạng diện mạo diễn viên phim Việt. Trần Tiểu Vy và Kỳ Duyên gây chú ý qua Bộ Tứ Báo Thủ; Đoàn Thiên Ân thử sức với diễn xuất qua Nụ Hôn Bạc Tỷ. Mới đây, Minh Kiên tiếp tục thu hút sự chú ý khi tham gia Trại Buôn Người - bộ phim vượt mốc 400 tỷ đồng doanh thu phòng vé sau 17 ngày công chiếu. Những trường hợp này cho thấy các nghệ sĩ xuất thân từ những lĩnh vực khác nhau đang có thêm cơ hội thử sức, đồng thời từng bước chứng minh khả năng thích nghi với điện ảnh thương mại.

Với các đạo diễn và nhà sản xuất, câu hỏi quan trọng vì thế không còn đơn giản là "diễn viên xuất thân từ đâu", mà là ai phù hợp nhất với nhân vật và có khả năng tạo hiệu quả cho bộ phim.

Trong một thị trường ngày càng cạnh tranh, phương án số một có thể thuộc về diễn viên đã có kinh nghiệm điện ảnh, nhưng cũng có thể là một gương mặt mới nếu người đó sở hữu ngoại hình phù hợp, khả năng diễn xuất, sức hút với khán giả hoặc đặc biệt phù hợp với vai diễn.

Xu hướng này mở rộng đáng kể "nguồn cung" diễn viên cho điện ảnh Việt. Đồng thời, nó cũng đặt ra yêu cầu cao hơn. Danh tiếng có thể giúp một nghệ sĩ được chọn vào vai, nhưng năng lực diễn xuất mới quyết định họ có thể ở lại với màn ảnh rộng bao lâu.