Thế giới hướng về Giáo hoàng trước ca phẫu thuật

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã gửi thông điệp và cầu nguyện cho sức khỏe của Giáo hoàng, chúc ca phẫu thuật thành công và ngài sớm bình phục, theo tờ Istoe.

Giáo hoàng Leo cho biết khối u được phát hiện trong một đợt kiểm tra sức khỏe gần đây. Ảnh: Vatican Media.

Ông Lula viết trên mạng xã hội X: “Thưa Đức Thánh Cha, tôi xin gửi đến ngài lời chào nồng ấm và những lời chúc chân thành nhất. Xin cầu nguyện cho ngài sức khỏe, ca phẫu thuật thành công và ngài sớm bình phục. Người dân Brazil luôn hướng về ngài bằng tình cảm, sự quan tâm và những lời cầu nguyện”.

Hãng tin ANSA đưa tin Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cũng bày tỏ sự cảm thông với Giáo hoàng trước ca phẫu thuật. Bà cho biết sự điềm tĩnh của ngài khi công khai tình trạng sức khỏe trong buổi đọc kinh Truyền Tin hôm 11/10 khiến bà và chính phủ Italy cảm thấy an tâm.

“Tôi muốn bày tỏ sự cảm thông sâu sắc của cá nhân tôi và Chính phủ Italy với Đức Thánh Cha trước thử thách mà ngài sẽ phải đối mặt trong những ngày tới. Sự thanh thản và bình tĩnh mà ngài thể hiện khi đề cập đến vấn đề này khiến chúng tôi an tâm”, bà Meloni nói.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni. Ảnh: Bloomberg.

Trong thông điệp gửi Giáo hoàng Leo XIV, Tổng thống Italy Sergio Mattarella cũng thay mặt người dân gửi lời động viên, chúc ngài dưỡng bệnh bình an và sớm hồi phục hoàn toàn. “Người dân Italy luôn ở bên cạnh ngài và dành cho ngài tình cảm yêu mến”, ông Mattarella viết.

Theo Vatican News, Hội đồng Giám mục Italy, Hội đồng Giám mục Mỹ cùng nhiều tổ chức và lãnh đạo Giáo hội khác cũng bày tỏ sự ủng hộ, kêu gọi tín hữu cầu nguyện cho sức khỏe và quá trình hồi phục của Giáo hoàng.

Hôm thứ Hai, Hồng y người Canada Gérald Lacroix cho biết ông đánh giá cao sự minh bạch của Giáo hoàng Leo khi công khai tình trạng sức khỏe. “Tôi thực sự đánh giá cao việc hôm qua chính ngài đã thẳng thắn nói ra, đồng thời cảm ơn mọi người cầu nguyện cho ngài”, ông Lacroix nói với Reuters.

Theo Reuters, Giáo hoàng Leo dự kiến nhập viện vào cuối buổi sáng thứ Ba để chuẩn bị phẫu thuật cắt bỏ một khối u nhỏ được phát hiện ở một bên phổi.

Trước đó, Giáo hoàng Leo, 71 tuổi, cho biết khối u được phát hiện trong một đợt kiểm tra sức khỏe gần đây, khi tổn thương vẫn còn nhỏ và được phát hiện sớm. Vatican cho biết thời gian hồi phục sau phẫu thuật dự kiến khoảng một tuần.

“Các bác sĩ phát hiện một nốt khu trú trong phổi của tôi. Nốt này được phát hiện ở giai đoạn rất sớm và nằm ở một vị trí rõ ràng”, Giáo hoàng Leo XIV nói sau khi kết thúc buổi đọc kinh hôm 11/10 và gửi lời chào đến các tín hữu.

Giáo hoàng Leo nhận nhiều lời động viên trước ca phẫu thuật phổi Giáo hoàng Leo cho biết các bác sĩ phát hiện một nốt nhỏ trong phổi trong đợt kiểm tra sức khỏe gần đây. Từ Brazil, Italy đến các lãnh đạo Giáo hội, nhiều lời động viên và cầu nguyện đang hướng về Giáo hoàng.

Theo tạp chí IstoÉ, một bệnh viện ở Rome sẽ thực hiện ca phẫu thuật và theo dõi sức khỏe Giáo hoàng trong suốt thời gian ngài nằm viện.

So với nhiều người tiền nhiệm, Giáo hoàng Leo vẫn tương đối trẻ. Ngài yêu thích thể thao, thường chơi quần vợt và được biết đến là không hút thuốc.

Theo Hiệp hội Lồng ngực Mỹ, phần lớn các nốt nhỏ ở phổi là lành tính, dù nguy cơ ung thư có thể tăng theo tuổi tác, kích thước tổn thương và các yếu tố như hút thuốc.

Bác sĩ Federico Venuto, trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực tại Bệnh viện Policlinico Umberto I ở Rome, cho biết các ca phẫu thuật loại bỏ nốt phổi thường ít xâm lấn.

Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể sử dụng nội soi lồng ngực, kỹ thuật đưa một ống nhỏ có gắn camera vào lồng ngực để thực hiện phẫu thuật. “Tỷ lệ biến chứng cực kỳ thấp”, ông Venuto nói với Reuters.