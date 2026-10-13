Lời tâm sự của Lê Phương về mẹ chồng

Diễn viên Lê Phương được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình Việt Nam, ghi dấu ấn với lối diễn xuất tự nhiên và những vai diễn giàu cảm xúc. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cuộc sống gia đình của nữ diễn viên cũng nhận được sự quan tâm, đặc biệt là mối quan hệ gần gũi giữa cô với chồng và bố mẹ hai bên.

Mới đây, Lê Phương chia sẻ khoảnh khắc bên mẹ ruột, mẹ chồng và con gái. Cả gia đình dành thời gian tham quan TP.HCM, cùng nhau chụp ảnh để lưu giữ những kỷ niệm vui vẻ. Đáng chú ý, sự xuất hiện của mẹ chồng trong khung hình cho thấy những giây phút sum vầy, ấm áp của gia đình nữ diễn viên.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Lê Phương bên người thân.

Chia sẻ về mẹ ruột và mẹ chồng, Lê Phương xúc động viết: "Cả hai người mẹ của tôi đều không còn mẹ. Người lớn luôn cố gắng mạnh mẽ vì không còn ai để dựa vào. Còn mẹ là điều may mắn nhất trên đời!".

Lời tâm sự của nữ diễn viên nhận được sự quan tâm, đồng cảm từ đông đảo khán giả. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước cách Lê Phương trân trọng tình cảm gia đình, đồng thời cho rằng sự hiện diện của những người mẹ luôn là điều quý giá đối với mỗi người. Qua chia sẻ này, nữ diễn viên cũng thể hiện sự thấu hiểu đối với những người phụ nữ đã trải qua mất mát nhưng vẫn cố gắng mạnh mẽ để chăm lo cho gia đình.

Bên cạnh đó, mối quan hệ gần gũi giữa Lê Phương và mẹ chồng cũng khiến nhiều người chú ý. Không chỉ dành thời gian cho mẹ ruột, nữ diễn viên còn chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình chồng. Sự gắn kết giữa các thành viên được thể hiện qua những lần cùng nhau đi chơi, chụp ảnh và lưu giữ kỷ niệm.

Lê Phương có mối quan hệ gần gũi với mẹ chồng.

Lê Phương sinh năm 1985, là diễn viên quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt Nam. Cô từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình và được khán giả nhớ đến qua những vai diễn có số phận, tính cách đa dạng như Thương Con Cá Rô Đồng, Gạo Nếp Gạo Tẻ, Bóng Ma Hạnh Phúc... Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên xây dựng hình ảnh gắn liền với sự nghiêm túc trong công việc và khả năng thể hiện những nhân vật giàu cảm xúc.

Đời tư của Lê Phương cũng từng nhận được nhiều sự chú ý. Sau những thăng trầm trong chuyện tình cảm, cô kết hôn với ca sĩ Phạm Trung Kiên vào năm 2017. Chồng nữ diễn viên kém cô 7 tuổi, từng hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Cặp đôi có một con gái chung tên Bông. Bên cạnh đó, Lê Phương còn có con trai Cà Pháo từ cuộc hôn nhân trước.

Trong cuộc sống thường ngày, nữ diễn viên thường chia sẻ những khoảnh khắc quây quần bên chồng con. Từ những chuyến đi chơi, dịp lễ đến các hoạt động giản dị tại nhà, gia đình nhỏ của cô thường xuyên xuất hiện trong những hình ảnh đời thường trên mạng xã hội. Lê Phương cũng dành thời gian chăm sóc, đồng hành cùng các con trong quá trình trưởng thành.

Lê Phương hiện có hôn nhân viên mãn bên chồng.

Ngoài gia đình nhỏ, nữ diễn viên duy trì sự gắn bó với bố mẹ hai bên. Những dịp sum họp hay các chuyến đi cùng người thân được cô trân trọng như cơ hội để mọi người gần nhau hơn. Dù công việc diễn xuất có thể đòi hỏi nhiều thời gian và lịch trình bận rộn, Lê Phương vẫn dành sự quan tâm cho gia đình.