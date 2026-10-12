[GALLERY] Tiểu Vy - Thanh Thủy đọ sắc gợi cảm, nhan sắc 'một chín một mười'

Những khoảnh khắc đời thường của Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy và Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Cùng quê Quảng Nam, hai người đẹp thoải mái tạo dáng nhí nhảnh và ghi lại những hình ảnh vui vẻ trong buổi gặp gỡ ăn món Hàn. Ảnh: FB Trần Tiểu Vy

Không xuất hiện trên thảm đỏ hay trong những bộ ảnh được đầu tư cầu kỳ, Tiểu Vy và Thanh Thủy vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn nhờ diện mạo nổi bật. Những biểu cảm tự nhiên, nụ cười rạng rỡ cùng sự thân thiết của cả hai mang đến cảm giác gần gũi, khiến người hâm mộ thích thú. Ảnh: FB Trần Tiểu Vy

Bên cạnh những khoảnh khắc đáng yêu, màn chung khung hình của hai nàng hậu còn trở thành dịp để khán giả so sánh nhan sắc. Sở hữu những đường nét gương mặt nổi bật cùng vóc dáng cuốn hút, Tiểu Vy và Thanh Thủy được nhận xét đẹp theo cách riêng, khó phân định ai nổi bật hơn. Ảnh: FB Trần Tiểu Vy

Trần Tiểu Vy gây ấn tượng với gương mặt hài hòa, đường nét sắc sảo và thần thái cuốn hút. Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi còn rất trẻ, người đẹp ngày càng trưởng thành trong phong cách, biết cách kết hợp nét dịu dàng với sự quyến rũ mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Ảnh: FB Trần Tiểu Vy

Trong khi đó, Huỳnh Thị Thanh Thủy mang đến hình ảnh trẻ trung, tươi mới với nụ cười rạng rỡ và vẻ đẹp ngọt ngào. Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022 và giành vương miện Miss International 2024, người đẹp ngày càng được chú ý nhờ phong thái tự tin cùng khả năng biến hóa đa dạng trong hình ảnh. Ảnh: FB Trần Tiểu Vy

Khi đứng cạnh nhau, Tiểu Vy và Thanh Thủy tạo nên màn đọ sắc khiến người hâm mộ khó lòng lựa chọn. Nếu Tiểu Vy nổi bật với vẻ đẹp sắc nét, quyến rũ thì Thanh Thủy lại ghi điểm bởi nét thanh tú, trong trẻo. Hai phong cách tưởng chừng khác biệt nhưng đều có sức hút riêng, tạo nên màn so kè nhan sắc “một chín một mười”. Ảnh: FB Trần Tiểu Vy

Không chỉ sở hữu gương mặt đẹp, cả hai nàng hậu còn ghi điểm với vóc dáng cân đối và phong cách thời trang ngày càng gợi cảm. Ảnh: FB Trần Tiểu Vy

Dưới những hình ảnh được chia sẻ, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho diện mạo của hai người đẹp. Không ít khán giả nhận xét Tiểu Vy và Thanh Thủy ngày càng thăng hạng nhan sắc, đồng thời bày tỏ sự yêu thích trước những khoảnh khắc tự nhiên, vui vẻ của cặp hoa hậu cùng quê. Ảnh: FB Trần Tiểu Vy

Mối quan hệ thân thiết giữa Tiểu Vy và Thanh Thủy cũng là điều khiến công chúng quan tâm. Cả hai thường xuyên xuất hiện chung trong những khung hình đời thường, thoải mái tương tác và chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ. Ảnh: FB Huỳnh Thị Thanh Thuỷ

Mỗi người sở hữu một nét đẹp và dấu ấn riêng, Trần Tiểu Vy và Huỳnh Thị Thanh Thủy vẫn tạo nên sức hút đặc biệt mỗi lần xuất hiện cùng nhau. Ảnh: FB Huỳnh Thị Thanh Thuỷ

Hoa hậu Thanh Thuỷ và Hoa hậu Tiểu Vy cùng đi ăn đồ nướng vỉa hè. Clip: Kênh Youtube Phạm Kim Dung