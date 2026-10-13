NSƯT Hoài Linh tích cực hoạt động ở tuổi 56

NSƯT Hoài Linh tham gia vở kịch Xóm Trọ Lắm Trò tại Sân khấu Mới, Nhà hát Trần Hữu Trang, TP.HCM. Đây là một trong những hoạt động nghệ thuật gần đây của nam nghệ sĩ, cho thấy anh vẫn tích cực tham gia biểu diễn bên cạnh các dự án điện ảnh.

Trong Xóm Trọ Lắm Trò, Hoài Linh đảm nhận vai chú Sáu, một người chạy xe ôm có quá khứ phức tạp nhưng giàu lòng trắc ẩn. Tác phẩm lấy bối cảnh một xóm trọ nghèo giữa lòng TP.HCM, nơi những người lao động có hoàn cảnh khác nhau cùng sinh sống, tạo nên nhiều tình huống vừa hài hước vừa giàu cảm xúc.

Hoài Linh tham gia vở kịch Xóm Trọ Lắm Trò tối 9/10.

Câu chuyện xoay quanh Phi, chàng trai vừa ra tù với mong muốn làm lại cuộc đời nhưng liên tục phải đối diện với sự nghi ngờ và định kiến từ những người xung quanh. Giữa hoàn cảnh đó, chú Sáu do Hoài Linh thể hiện là người sẵn sàng đặt niềm tin, âm thầm giúp Phi tìm kiếm cơ hội bắt đầu lại.

Thông qua câu chuyện về những phận người bình dị, vở diễn gửi gắm thông điệp về lòng bao dung, sự sẻ chia và cơ hội sửa chữa sai lầm. Bên cạnh vai trò diễn viên, Hoài Linh còn đồng đạo diễn tác phẩm cùng Minh Nhật.

Không dừng lại ở Xóm Trọ Lắm Trò, ngày 10/10, Sân khấu Mới thông báo mở bán vé vở Bóng Ma Rạp Hát Lệ Hoa, tiếp tục có sự góp mặt của Hoài Linh. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên gồm Hứa Minh Đạt, Hồng Trang, Thùy Trang, Huỳnh Thanh Trực cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Vở Bóng Ma Rạp Hát Lệ Hoa có sự góp mặt của Hoài Linh.

Khác với màu sắc hài hước của Xóm Trọ Lắm Trò, Bóng Ma Rạp Hát Lệ Hoa mang phong cách trinh thám, lấy bối cảnh Sài Gòn thập niên 1960. Nội dung xoay quanh cái chết bí ẩn của nữ ca sĩ Đài Trang tại rạp hát Lệ Hoa. Những sự việc kỳ lạ liên tiếp xảy ra, kéo theo quá trình hé lộ những bí mật phía sau vụ án tưởng chừng đã bị lãng quên.

Trong vở diễn, Hoài Linh vào vai ông Nghĩa, nhân vật góp phần tạo nên những nút thắt cho câu chuyện. Sự khác biệt về thể loại giữa hai tác phẩm cũng mang đến những màu sắc riêng trong hoạt động sân khấu của nam nghệ sĩ.

Hoài Linh là gương mặt quen thuộc của sân khấu hài và điện ảnh Việt Nam. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh ghi dấu ấn với lối diễn xuất gần gũi, khả năng biến hóa qua nhiều dạng vai và cách thể hiện những nhân vật mang màu sắc đời thường.

Trên màn ảnh rộng, nam nghệ sĩ từng góp mặt trong các bộ phim như Nhà Có 5 Nàng Tiên, Quý Tử Bất Đắc Dĩ, Tía Tui Là Cao Thủ và Dạ Cổ Hoài Lang. Đáng chú ý, hai phần phim Làm Giàu Với Ma đạt tổng doanh thu khoảng 229 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam. Trong năm 2026, Hoài Linh còn tham gia các dự án Người Được Chọn và La Bàn Không Hướng Bắc.

Việc liên tiếp xuất hiện trong các vở diễn cho thấy sân khấu vẫn là một trong những hoạt động được Hoài Linh duy trì. Với Xóm Trọ Lắm Trò và Bóng Ma Rạp Hát Lệ Hoa, nam nghệ sĩ tiếp tục có cơ hội gặp gỡ khán giả qua những câu chuyện và dạng vai khác nhau.