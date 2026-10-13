Tài sản chung của Puka và Gin Tuấn Kiệt sau 7 năm

Puka và Gin Tuấn Kiệt từng có thời gian dài giữ kín chuyện tình cảm trước khi công khai và kết hôn vào tháng 11/2023. Trước khi trở thành vợ chồng, cả hai nhiều lần làm việc chung trong các dự án như Tết Đến Rồi Về Nhà Thôi 6, Ngôi Nhà Teen Ám và Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Từ những lần đóng chung, mối quan hệ của cả hai dần phát triển thành tình cảm và trở thành một trong những cặp đôi được chú ý của showbiz Việt.

Về sự nghiệp, Puka và Gin Tuấn Kiệt đều có hành trình riêng trước khi cùng bước lên màn ảnh rộng. Xuất thân từ sân khấu kịch, Puka tạo dấu ấn với lối diễn duyên dáng, hài hước và góp mặt trong nhiều phim điện ảnh như Yêu Là Phải Xài Chiêu, Găng Tay Đỏ, Chạy Đi Rồi Tính, Anh Em Siêu Quậy, Về Quê Ăn Tết, Mùa Viết Tình Ca, Siêu Sao Siêu Ngố và Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp. Năm 2025, cô tiếp tục tham gia Nhà Gia Tiên.

Puka và Gin Tuấn Kiệt có thêm dấu mốc chung sau khi về chung một nhà. Ảnh: FBNV

Trong khi đó, Gin Tuấn Kiệt hoạt động song song ở âm nhạc và diễn xuất. Sau những lần thử sức với các vai nhỏ hoặc khách mời, anh lần đầu đảm nhận vai nam chính trong Mùa Hè Năm Ấy năm 2017. Vai diễn mang màu sắc thanh xuân giúp Gin có thêm dấu ấn trên màn ảnh rộng, bên cạnh quá trình phát triển ở truyền hình, sitcom và các chương trình giải trí.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của Puka và Gin Tuấn Kiệt có thêm một cột mốc quan trọng khi cả hai đón con gái đầu lòng Anya vào đầu năm 2025. Cặp đôi từng chủ động giảm bớt lịch trình để dành thời gian chăm sóc con, thậm chí Gin Tuấn Kiệt chia sẻ hai vợ chồng có giai đoạn gần như “thất nghiệp” vì muốn ưu tiên gia đình.

Hình ảnh đời thường của cả hai cũng có nhiều thay đổi sau khi trở thành bố mẹ. Puka thường chia sẻ những câu chuyện xoay quanh con gái, trong đó có việc Anya được nhận xét giống bố và đặc biệt quấn Gin Tuấn Kiệt. Những khoảnh khắc này giúp khán giả nhìn thấy một hình ảnh khác của cặp đôi phía sau sân khấu và màn ảnh.

Puka và Gin Tuấn Kiệt lần đầu đóng chung phim điện ảnh. Ảnh: FBNV

Một điểm đáng chú ý là sau khi về chung một nhà, Puka và Gin Tuấn Kiệt dần chuyển từ hình ảnh một cặp đôi được quan tâm bởi chuyện tình cảm sang hai nghệ sĩ cùng xây dựng gia đình và sự nghiệp. Việc cả hai chủ động giảm nhịp làm việc để chăm sóc con cho thấy gia đình trở thành ưu tiên trong một giai đoạn nhất định. Khi trở lại với các hoạt động nghệ thuật, họ không chỉ xuất hiện bên nhau trong đời thường mà còn có thêm những dự án chung.

Dù dành nhiều thời gian cho tổ ấm, cả hai vẫn hỗ trợ nhau trong công việc. Puka từng đồng hành và cổ vũ Gin Tuấn Kiệt trong các hoạt động âm nhạc, trong khi anh cũng xuất hiện tại những sự kiện liên quan đến các dự án của bà xã. Gần đây, hai người tiếp tục xác nhận tham gia chương trình thực tế về ẩm thực Sao Chọn, cho thấy việc kết hợp trong công việc vẫn được duy trì sau khi có con.

Đặc biệt, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu đánh dấu lần đầu Puka và Gin Tuấn Kiệt cùng tham gia một bộ phim điện ảnh. Phim do Huỳnh Lập đạo diễn, ra mắt tháng 8/2026 và trở thành cột mốc đáng chú ý trong hành trình diễn xuất của cả hai sau khi về chung một nhà. Trước đó, họ chủ yếu xuất hiện chung trong các dự án sitcom, web-drama hoặc phim chiếu Tết.

Khoảnh khắc đời thường của Puka và Gin Tuấn Kiệt bên gia đình nhỏ. Ảnh: FBNV

Tác phẩm nhanh chóng tạo dấu ấn tại phòng vé. Theo thông tin trong nguồn được cung cấp, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu đã vượt mốc 205,7 tỷ đồng doanh thu vào tháng 9/2026, sau khi chính thức khởi chiếu từ ngày 21/8. Bộ phim cũng trở thành một dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp điện ảnh của Huỳnh Lập và lần kết hợp đầu tiên của Puka cùng Gin Tuấn Kiệt trên màn ảnh rộng.

Sau 7 năm từ những lần đồng hành trên màn ảnh đến cuộc sống hôn nhân, Puka và Gin Tuấn Kiệt đang có những “tài sản chung” vượt ra ngoài giá trị vật chất. Đó là một gia đình nhỏ, hành trình nghệ thuật riêng của mỗi người và một bộ phim điện ảnh cùng tạo dấu ấn tại phòng vé. Với Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, mối duyên của cặp đôi trên màn ảnh cuối cùng cũng có một cột mốc đủ lớn để đứng cạnh câu chuyện tình cảm của họ.