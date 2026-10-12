Phim có Trâm Anh rời rạp

Bóng ma nhà hát - bộ phim hài kinh dị của đạo diễn Lê Công Sơn - đã đi đến chặng cuối cùng. Từ ngày 13/10, tác phẩm không còn xuất hiện trên lịch chiếu của các hệ thống bán vé. Theo Box Office Vietnam, trong ngày cuối cùng trụ rạp, phim chỉ bán được 24 vé qua 4 suất chiếu.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bóng ma nhà hát dắt túi khoảng 2,4 tỷ đồng, kết quả được dự đoán sẽ khiến nhà đầu tư chịu khoản lỗ không nhỏ.

Trước đó, Bóng ma nhà hát nhận nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng. Tác phẩm có kinh phí thấp, khâu sản xuất còn nhiều hạn chế và bộc lộ không ít lỗi trong cách dàn dựng. Phim cũng rơi vào cảnh ế ẩm ngay từ những ngày đầu khởi chiếu.

Bóng ma nhà hát khép lại hành trình phòng vé với doanh thu 2,4 tỷ đồng

Trong bối cảnh đó, việc đụng độ Trại buôn người, đối thủ đang có sức hút áp đảo tại phòng vé, càng khiến tình hình thêm khó khăn. Khi phần lớn suất chiếu được ưu tiên cho tác phẩm của Toni Dương Bảo Anh, Bóng ma nhà hát ngày càng bị thu hẹp lịch chiếu, gần như không còn cơ hội cải thiện doanh thu.

Về nội dung, Bóng ma nhà hát xoay quanh Hoàng Tuấn (Quỳnh Lý), một chuyên viên bất động sản được giao nhiệm vụ vực dậy Nhà hát Vàng Son, nơi đã đóng cửa gần 40 năm và gắn với nhiều lời đồn ma ám. Tại đây, anh phát hiện sự tồn tại của Kim Nhã (Sở Lam), hồn ma một nữ diễn viên chết oan. Thay vì tìm cách xua đuổi, Tuấn quyết định hợp tác với Nhã, tận dụng những câu chuyện tâm linh để thu hút khán giả. Tuy nhiên, mọi chuyện dần trở nên phức tạp khi những bí mật trong quá khứ được hé lộ.

Ở góc độ ý tưởng, Bóng ma nhà hát có điểm xuất phát tương đối thú vị khi kết hợp chất liệu kinh dị, hài hước với câu chuyện về đời sống sân khấu. Bối cảnh nhà hát cũ cũng giúp tác phẩm tạo được không khí riêng. Phim có một số tình huống gây cười duyên dáng, chủ yếu đến từ màn tung hứng của dàn diễn viên quen thuộc với sân khấu hài. Trong đó, Quỳnh Lý thể hiện tương đối tự nhiên, tạo được thiện cảm trong lần đầu đảm nhận vai chính điện ảnh.

Phim đầu tay của đạo diễn Lê Công Sơn gây tiếc nuối vì kịch bản nhiều lỗ hổng, chất lượng sản xuất còn hạn chế.

Dù vậy, những điểm sáng kể trên không đủ khỏa lấp các hạn chế của bộ phim. Kịch bản càng về sau càng bộc lộ nhiều lỗ hổng, đặc biệt ở cách phát triển tâm lý nhân vật và giải quyết các nút thắt. Yếu tố hài cũng dần trở nên cũ kỹ, nhiều mảng miếng dễ đoán, lạm dụng biểu cảm và hài hình thể. Khâu sản xuất thiếu chỉn chu với một số lỗi về âm thanh, hình ảnh và kỹ thuật dựng.

Phim có sự góp mặt của Quỳnh Lý, Trâm Anh, Sở Lam, Khuyến Dương, Hoàng Phi...