Karik tạm dừng việc ra nhạc

Mới đây, Karik thông báo lùi toàn bộ kế hoạch phát hành sản phẩm âm nhạc sắp tới sang năm sau.

Cụ thể, trong bài đăng mới nhất, Karik cho biết: “Sau khi xuất viện, chúng tôi quyết định hoãn toàn bộ các sản phẩm dự kiến phát hành sắp tới sang năm sau. Đây là một quyết định khó khăn, nhưng chúng tôi không muốn lặp lại sai lầm từng mắc phải hai năm trước”.

Sau khi vừa xuất viện, Karik thông báo lùi toàn bộ kế hoạch phát hành sản phẩm âm nhạc sắp tới sang năm sau. Ảnh: @Karik.

Mốc “hai năm trước” được Karik nhắc đến tương ứng năm 2024, thời điểm anh phát hành album kép 421 sau khoảng 4 năm thực hiện. Tuy nhiên, nam rapper không nói rõ chia sẻ này có liên quan đến album 421 hay không.

Karik từng gặp vấn đề ở đầu gối trong thời gian dài. Đầu năm nay, anh trải qua ca phẫu thuật tái tạo dây chằng và khâu sụn chêm để điều trị những chấn thương cũ. Trước khi quyết định phẫu thuật, rapper từng trì hoãn việc điều trị do lo quá trình hồi phục kéo dài sẽ ảnh hưởng đến công việc.

Karik sinh năm 1989 tại TP.HCM, được biết đến từ cộng đồng underground qua những sản phẩm kết hợp với Wowy như Khu tao sống, Hai thế giới, Chạy, trước khi dần bước ra thị trường chính thống. Anh không đòi quà kết hợp Only C năm 2013 giúp tên tuổi anh phổ biến rộng hơn, trong khi Người lạ ơi cùng Orange sau đó tiếp tục trở thành một trong những bản hit đáng chú ý trong sự nghiệp.

Trước đó, nam rapper chia sẻ hình ảnh làm việc tại phòng thu cùng Only C. Ảnh: @Karik.

Karik cũng từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên Rap Việt, đưa GDucky giành á quân mùa đầu và Seachains trở thành quán quân mùa hai. Năm 2024, anh phát hành album kép 421 sau khoảng 4 năm thực hiện, đánh dấu album đầu tay sau 15 năm hoạt động âm nhạc.

Những năm gần đây, Karik vẫn duy trì hoạt động âm nhạc và xuất hiện ở các chương trình thực tế. Cuối năm 2025, anh tham gia Anh trai say hi, vào top 10 chung cuộc và nhận giải The Best Showcase. Thời điểm đó, Karik vẫn biểu diễn trong tình trạng chân gặp chấn thương.

Về đời tư, Karik khá kín tiếng trong những năm gần đây. Nam rapper từng chia sẻ không còn đặt nặng chuyện tìm kiếm tình yêu hay kết hôn, thay vào đó ưu tiên gia đình và sự nghiệp.