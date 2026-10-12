Phim kinh dị Other Mommy mở màn ấn tượng tại phòng vé Bắc Mỹ

Một cảnh trong phim kinh dị Other Mommy. (Nguồn: News Orleans Magazine)

Tại thị trường quốc tế, bộ phim thu thêm 17,69 triệu USD tại 50 thị trường, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 45,19 triệu USD.

Bộ phim của đạo diễn Rob Savage cùng với sự tham gia của diễn viên từng đoạt giải Oscar Jessica Chastain.

Other Mommy được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh dị Incidents Around the House của nhà văn Josh Malerman, xuất bản tháng 6/2024.

Cuốn sách từng gây tiếng vang trong cộng đồng yêu thích phim kinh dị và cũng được đề cử giải Bram Stoker ở hạng mục Tiểu thuyết xuất sắc.

Phim xoay quanh Bela, cô bé 8 tuổi dần bị cuốn vào những sự việc đáng sợ sau khi hình thành mối liên hệ với một thực thể bí ẩn ngay trong ngôi nhà của mình. Nỗi sợ càng gia tăng khi thực thể này mang hình dáng gần như giống hệt mẹ cô bé.

Dù đạt doanh thu mở màn khả quan, Other Mommy lại nhận được đánh giá không mấy tích cực từ giới phê bình và khán giả.

Trên trang Rotten Tomatoes, phim chỉ đạt tỷ lệ đánh giá tích cực 18% từ 57 bài phê bình.

Trong khi đó, theo khảo sát của CinemaScore, tác phẩm nhận điểm D+ từ khán giả, trên thang điểm từ A+ đến F.

Một số ý kiến phê bình cho rằng, bộ phim chưa khai thác hiệu quả những điểm nổi bật của nguyên tác, đặc biệt trong cách xây dựng bầu không khí kinh dị và phát triển tâm lý nhân vật.

Trong khi Other Mommy dẫn đầu phòng vé, cuộc cạnh tranh tại thị trường Bắc Mỹ tiếp tục ghi nhận sự góp mặt của các tác phẩm thuộc thể loại kinh dị và giật gân khác.

Đứng thứ hai là phim tâm lý giật gân Verity của Amazon MGM Studios, với sự tham gia của hai diễn viên đình đám Anne Hathaway và Dakota Johnson, thu về 11,48 triệu USD trong tuần công chiếu thứ hai. Tổng doanh thu của phim tại Bắc Mỹ hiện đạt 53,86 triệu USD.

Xếp thứ ba là phần phim thứ tám thuộc loạt kinh dị Resident Evil của Sony, với doanh thu 8,35 triệu USD trong tuần công chiếu thứ tư, nâng tổng doanh thu tại Bắc Mỹ lên 138,5 triệu USD.

(theo Tân Hoa xã)