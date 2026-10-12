'Tiếng hát Hà Nội 2026' mở đăng ký, bắt đầu hành trình tìm kiếm tài năng

4 phong cách âm nhạc đa dạng

Tiếp nối thành công của các mùa thi năm 2023, 2024 và 2025, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2026” với quy mô toàn quốc. Cuộc thi hướng tới phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu những giọng hát, tài năng âm nhạc xuất sắc, có bản sắc và tiềm năng phát triển chuyên nghiệp.

Cuộc thi năm nay sẽ có nhiều thay đổi về chất lượng nghệ thuật, quy mô tổ chức.

Trong ba năm qua, “Tiếng hát Hà Nội” đã tạo điều kiện phát triển cho nhiều tài năng âm nhạc trẻ, sinh viên các trường văn hóa, nghệ thuật và cơ sở đào tạo âm nhạc trên cả nước. Cuộc thi cũng tìm kiếm được những gương mặt, giọng ca mới giàu triển vọng. Trên nền tảng đó, mùa giải năm 2026 tiếp tục đặt mục tiêu phát hiện những giọng ca trẻ có nội lực, kỹ thuật và bản sắc, góp phần phát triển lực lượng nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp.

Theo Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2026” Nguyễn Thanh Liêm, cuộc thi năm nay có bước chuyển về chất lượng, tầm vóc và sức lan tỏa. “Cuộc thi không chỉ tìm kiếm giọng hát đẹp mà còn khuyến khích cá tính sáng tạo, phát hiện những tài năng có khả năng đi xa trong đời sống âm nhạc Việt Nam, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô và cả nước”, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm chia sẻ.

Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2026” Nguyễn Thanh Liêm cho biết, cuộc thi năm nay có sự đổi mới cả về chất và lượng.

Một trong những điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay là mở rộng không gian thể loại, khuyến khích thí sinh thể hiện sở trường và cá tính nghệ thuật. Theo quy chế, thí sinh đăng ký một trong bốn phong cách: Thính phòng, Dân gian, Âm nhạc đương đại và Sáng tạo, biểu diễn đa năng.

Ở phong cách Thính phòng, cuộc thi hướng tới những ca khúc có giá trị nghệ thuật và tư tưởng, khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tin và khát vọng. Phong cách Dân gian dành cho các ca khúc mang âm hưởng dân ca vùng miền, dân gian đương đại, mang tinh thần và bản sắc dân tộc.

Với phong cách Âm nhạc đương đại, cuộc thi mở rộng tiếp nhận các giọng ca theo đuổi âm nhạc đại chúng và xu hướng biểu diễn hiện đại, gồm Pop, Ballad, R&B, Soul, Jazz, Rock, Dance-pop, Indie, Alternative, Hip-hop/Rap có yếu tố hát, EDM có phần hát trực tiếp, âm nhạc kết hợp nhiều thể loại và những xu hướng mới phù hợp.

Thí sinh "Tiếng hát Hà Nội".

Đáng chú ý, thí sinh không bị giới hạn trong một dòng nhạc cố định, không bắt buộc đã qua đào tạo chuyên nghiệp, có sản phẩm phát hành hay lượng người theo dõi nhất định. Cuộc thi khuyến khích những giọng hát có màu sắc riêng, cách xử lý mới, khả năng làm chủ sân khấu và kết nối công chúng; trong đó, giọng hát trực tiếp vẫn là căn cứ đánh giá chủ yếu.

Bốn phong cách được tổ chức trong ba nhóm đêm thi: Thính phòng, Dân gian và Âm nhạc đương đại mở rộng. Thí sinh theo phong cách Sáng tạo và biểu diễn đa năng được bố trí vào nhóm phù hợp với đặc điểm tiết mục. Việc phân nhóm nhằm tổ chức thi và bố trí giám khảo có chuyên môn phù hợp, không phải điều kiện hạn chế đối tượng dự thi. Các thí sinh được đánh giá theo tiêu chí chuyên môn thống nhất, có cơ hội bình đẳng tranh các giải thưởng cao nhất.

Kết hợp nền tảng số, tạo bệ phóng cho tài năng trẻ

Cùng với việc mở rộng phong cách âm nhạc, “Tiếng hát Hà Nội 2026” chú trọng đổi mới phương thức tiếp cận công chúng, ứng dụng nền tảng số trong giới thiệu và lan tỏa tài năng. Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Nguyễn Thanh Liêm nhấn mạnh, việc đưa cuộc thi lên các nền tảng số không đơn thuần là thay đổi phương tiện truyền thông mà còn mở ra cách thức mới trong phát hiện, giới thiệu và kết nối tài năng âm nhạc với khán giả. Thông qua TikTok và trang web của Đài Hà Nội, khán giả có thể theo dõi hành trình tập luyện, sáng tạo và biểu diễn của thí sinh từ những vòng đầu.

Cuộc thi không chỉ tìm kiếm tài năng âm nhạc mà còn là bệ phóng để các tài năng tiếp tục tỏa sáng, cống hiến cho nghệ thuật Thủ đô và cả nước.

Việc xây dựng kênh TikTok cá nhân cũng được định hướng như một cách giúp thí sinh làm quen với việc kể câu chuyện nghệ thuật của mình, tiếp nhận phản hồi và hình thành hình ảnh riêng. Theo đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, một nghệ sĩ ngày nay cần có giọng hát, cá tính, phong cách biểu diễn, tư duy sáng tạo và khả năng kết nối bền vững với công chúng. Cuộc thi không tìm kiếm những hiện tượng nổi tiếng nhất thời mà hướng tới các tài năng có thực lực, bản sắc, đạo đức nghề nghiệp và khả năng tạo ra những sản phẩm nghệ thuật được yêu mến lâu dài.

Theo quy chế, việc chấm điểm chuyên môn được thực hiện trên thang điểm 10, gồm chất lượng giọng hát và kỹ thuật. Với phong cách Sáng tạo và biểu diễn đa năng, yếu tố sáng tạo được đánh giá trong phần cá tính nghệ thuật, không thay thế yêu cầu về giọng hát.

Mỗi vòng thi có Ban Giám khảo gồm 3-9 thành viên là những nhạc sĩ, nghệ sĩ và nhà chuyên môn có uy tín trong lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật. Việc bình chọn trực tuyến trên HANOI ON và các nền tảng do Ban Tổ chức công bố được thực hiện theo thể lệ riêng, quy định rõ điều kiện bình chọn, cách tổng hợp kết quả và biện pháp chống gian lận.

Trao giải cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội" năm 2025.

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17-3-2026 triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đặt ra định hướng phát triển công nghiệp văn hóa và thị trường dịch vụ văn hóa, xây dựng thương hiệu “Hà Nội - Thành phố Sáng tạo”. Trong định hướng đó, việc phát hiện, bồi dưỡng tài năng và tạo dựng môi trường phát triển nghề nghiệp cho nghệ sĩ là một hướng tiếp cận để phát huy nguồn lực sáng tạo của Thủ đô.

Theo Trưởng ban Tổ chức Nguyễn Thanh Liêm, Hà Nội có nguồn lực sáng tạo lớn, nhưng điều cần thiết là những sân chơi và môi trường chuyên nghiệp để phát hiện, bồi dưỡng, phát huy nguồn lực ấy. Cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội” hướng tới trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp âm nhạc của Thủ đô, từ phát hiện tài năng, phát triển nghệ sĩ, sản xuất nội dung, tổ chức biểu diễn đến quảng bá và xây dựng thương hiệu.

Từ bệ phóng “Tiếng hát Hà Nội”, những tài năng trẻ có thể tiến tới các sân khấu quy mô hơn, tầm cỡ hơn. Đây cũng là kỳ vọng để cuộc thi từng bước trở thành thương hiệu âm nhạc uy tín quốc gia, đóng góp lâu dài cho đời sống nghệ thuật và hệ sinh thái công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Thời gian nhận hồ sơ và video dự thi: Từ ngày 12-10 đến hết ngày 12-11-2026. Ban tổ chức tổ chức xét video theo nhiều đợt; toàn bộ hồ sơ hợp lệ, nhận đúng hạn đều được đánh giá trước khi chốt danh sách vào vòng Sơ khảo 2.

Vòng Bán kết: Từ ngày 1-12 đến 3-12-2026.

Vòng Chung kết: Gồm 4 đêm thi

- Chung kết Phong cách Thính phòng: Ngày 16-12-2026.

- Chung kết Phong cách Dân gian: Ngày 18-12-2026.

- Chung kết nhóm Âm nhạc đương đại mở rộng: Ngày 20-12-2026.

- Đêm Chung kết Xếp hạng và Trao giải: Ngày 28-12-2026.

Thí sinh lựa chọn một trong ba hình thức đăng ký sau:

- Qua email: Gửi hồ sơ đến địa chỉ tienghatHN2026@hn.net.vn.

- Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện: Gửi hồ sơ về Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, số 5, phường Láng, Hà Nội. Ngoài phong bì ghi: “Hồ sơ đăng ký dự thi Tiếng hát Hà Nội 2026”.

- Trực tuyến: Đăng ký trên landing page: http://hanoionline.vn/tienghathanoi2026.htm