3 lý do không thể bỏ lỡ bộ phim Hàn Quốc 'Nạp đầy trái tim'

Bộ phim Hàn Quốc Nạp Đầy Trái Tim (Take Charge of My Heart) chính thức ra mắt trên Netflix ngày 9/10, mang đến câu chuyện tình yêu kết hợp yếu tố giả tưởng và hài lãng mạn. Với sự tham gia của Kim Young Kwang và Chae Soo Bin, tác phẩm thu hút sự chú ý nhờ cốt truyện khác biệt cùng những tình huống tình cảm khó đoán.

Dựa trên tiểu thuyết mạng, bộ phim xoay quanh Baek Ho Rang (Kim Young Kwang), người thừa kế tập đoàn có vẻ ngoài lạnh lùng, điềm tĩnh nhưng đang đối mặt với vấn đề sinh tử: trái tim nhân tạo của anh sắp hết pin. Trong khi đó, Na Bo Bae (Chae Soo Bin) là nữ biên kịch cô đơn sở hữu khả năng phóng điện sau khi bị sét đánh lúc còn nhỏ. Cô trở thành người duy nhất có thể nạp năng lượng cho trái tim của Ho Rang.

Dưới đây là 3 lý do khiến Nạp Đầy Trái Tim trở thành bộ phim đáng chú ý với những khán giả yêu thích dòng phim tình cảm Hàn Quốc.

1. Cốt truyện tình yêu độc đáo giữa trái tim nhân tạo và khả năng phóng điện

Điểm khác biệt của Nạp Đầy Trái Tim nằm ở tình huống trớ trêu của hai nhân vật chính. Baek Ho Rang là giám đốc điều hành tại TS Resort, đứng trước cơ hội thừa kế công việc kinh doanh của gia đình. Tuy nhiên, cuộc sống tưởng chừng hoàn hảo của anh lại bị đe dọa bởi trái tim nhân tạo đang dần cạn năng lượng.

Để duy trì sự sống, Ho Rang đề nghị Na Bo Bae ký kết một thỏa thuận nạp điện cho mình. Sau tai nạn bị sét đánh thời thơ ấu, Bo Bae có khả năng khiến người khác bị điện giật, nhưng Ho Rang lại là ngoại lệ duy nhất không bị ảnh hưởng bởi năng lực này.

Từ một thỏa thuận xuất phát bởi nhu cầu thực tế, cả hai dần nảy sinh tình cảm. Tình huống một người cần được nạp năng lượng để duy trì sự sống, còn người kia sở hữu năng lực đặc biệt có thể giúp đỡ anh, tạo nên nhiều cơ hội cho những màn tương tác vừa hài hước vừa lãng mạn.

2. Kết hợp mô-típ hợp đồng tình yêu với yếu tố giả tưởng

Hợp đồng tình yêu vốn là mô-típ quen thuộc của phim Hàn Quốc, nhưng Nạp Đầy Trái Tim tạo sự khác biệt khi biến việc duy trì sự sống thành lý do để hai nhân vật đến gần nhau.

Bo Bae từng gặp nhiều khó khăn trong chuyện tình cảm vì khả năng phóng điện khác thường. Cuộc gặp gỡ với Ho Rang mở ra cơ hội để cô xây dựng mối quan hệ với một người không bị ảnh hưởng bởi năng lực của mình.

Ở chiều ngược lại, Ho Rang cũng phải tìm cách duy trì sự sống và bảo vệ vị trí người kế thừa trong gia đình. Khi hai người buộc phải gắn bó vì lợi ích riêng, những cảm xúc ngoài dự tính bắt đầu xuất hiện.

Sự đan xen giữa tình huống giả tưởng, những màn đối đáp hài hước và diễn biến tình cảm giúp bộ phim tạo màu sắc riêng. Khán giả không chỉ theo dõi hành trình hai nhân vật giải quyết vấn đề của mình mà còn chờ đợi thời điểm thỏa thuận ban đầu chuyển thành tình yêu thực sự.

3. Dàn diễn viên đa dạng, chuyện tình tay ba nhiều kịch tính

Bên cạnh Kim Young Kwang và Chae Soo Bin, phim còn có sự góp mặt của Cha Woo Min, Jung Jae Kwang và Shin Do Hyun. Mỗi nhân vật đều góp phần tạo nên những xung đột riêng, khiến mối quan hệ giữa các tuyến nhân vật trở nên phức tạp hơn.

Cha Woo Min vào vai Ji Eun Ho, ngôi sao hàng đầu đồng thời là người hâm mộ số một của Bo Bae. Sự xuất hiện của nhân vật này mở ra khả năng hình thành mối tình tay ba giữa anh, Bo Bae và Ho Rang.

Trong khi đó, Jung Jae Kwang đảm nhận Choi Do Yoon, đối thủ của Ho Rang. Shin Do Hyun vào vai Han Seol Hee, giám đốc hoạch định tại Hanlim, người cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho Ho Rang. Những mối quan hệ đan xen hứa hẹn tạo thêm nhiều tình huống cạnh tranh, hiểu lầm và thử thách tình cảm.

Với cốt truyện mới lạ, mô-típ lãng mạn quen thuộc được biến tấu cùng dàn diễn viên thực lực, Nạp Đầy Trái Tim mang đến lựa chọn đáng cân nhắc cho khán giả yêu thích phim tình cảm pha giả tưởng.