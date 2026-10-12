Mỹ nhân Quảng Trị khoe dáng nóng bỏng với bikini, sở hữu làn da trắng trứ danh cùng nụ cười xinh như hoa

Trần Nguyên Minh Thư, mỹ nhân sinh năm 2001 quê Quảng Trị, gây chú ý với vóc dáng cân đối, vòng eo thon gọn và đôi chân dài nổi bật. Người đẹp thường lựa chọn những thiết kế bikini tối giản để tôn lên lợi thế hình thể, đồng thời theo đuổi phong cách trẻ trung, khỏe khoắn.

Sở hữu đường cong rõ nét nhưng không quá mảnh mai, Minh Thư được nhiều khán giả khen ngợi ngày càng nhuận sắc.

Khi diện đồ bơi, vòng eo nhỏ cùng tỷ lệ cơ thể hài hòa giúp cô nổi bật trong từng khung hình. Bên cạnh vóc dáng, làn da sáng mịn và đường nét gương mặt tự nhiên cũng là những điểm cộng về ngoại hình của người đẹp.

Ở tuổi 25, Minh Thư ngày càng tự tin với diện mạo của mình. Cô thường ưu tiên những bộ bikini có kiểu dáng đơn giản, ít phụ kiện cầu kỳ để làm nổi bật vóc dáng. Với lợi thế đôi chân dài và phần thân trên thanh mảnh, người đẹp dễ dàng tạo ấn tượng khi lựa chọn những trang phục có phom dáng phù hợp.

Ít ai biết rằng trước khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp, Minh Thư từng không tự tin về ngoại hình. Cô chia sẻ bản thân từng nghĩ mình không nổi bật vì “ốm, cao và đen”. Sau khi bước chân vào giảng đường đại học, cô dần quan tâm hơn đến việc chăm sóc bản thân và nhận được nhiều lời động viên thử sức tại các đấu trường nhan sắc.

Trần Nguyên Minh Thư từng theo học Khoa Du lịch, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Năm 2022, khi vẫn còn là sinh viên, cô đăng quang Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng, đánh dấu bước ngoặt đáng nhớ trong hành trình hoạt động nghệ thuật.

Cũng trong năm đó, người đẹp tiếp tục tham gia Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Từ một gương mặt chưa quá quen thuộc với công chúng, Minh Thư xuất sắc lọt vào Top 5 và giành danh hiệu Á hậu 3, qua đó thu hút thêm sự chú ý của khán giả.

Sau các cuộc thi, Minh Thư duy trì hình ảnh trẻ trung, thanh lịch và chú trọng giữ gìn vóc dáng. Cô từng làm trợ giảng tại một trường đại học ở TP.HCM, gây thiện cảm với nụ cười tươi và phong cách nhẹ nhàng.

Người đẹp cũng từng thẳng thắn chia sẻ việc can thiệp thẩm mỹ vòng một và mũi để cảm thấy tự tin hơn với ngoại hình. Bên cạnh đó, nhờ sắc vóc nổi bật, cô từng được khán giả nhận xét có nét tương đồng với Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Từ một cô gái chưa thực sự tự tin về diện mạo, Trần Nguyên Minh Thư đã từng bước khẳng định bản thân qua các cuộc thi sắc đẹp.

Hiện tại, người đẹp Quảng Trị tiếp tục thu hút sự quan tâm nhờ hình ảnh ngày càng trưởng thành, vóc dáng cân đối và phong cách thời trang tôn lên lợi thế ngoại hình.