Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Chi Pu 'quay cuồng' trong mối quan hệ 'bùng binh' liên quan đến một 'nam thần' màn ảnh

NSND Lê Khanh, Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Chi Pu, Quốc Anh, Steven Nguyễn... là những diễn viên sẽ góp mặt trong Chị chị em em 3. Những diễn viên thuộc hàng "ngôi sao" hứa hẹn mang đến một câu chuyện kịch tính, với nhiều tình tiết khó đoán.

Trailer chính thức của phim liên tục giới thiệu sự giằng co của các nhân vật trong ngũ giác tình yêu đầy drama. Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Chi Pu trở thành tâm điểm khi cả ba nhân vật họ đóng bị vướng vào một "chuyện tình bùng binh". Mối quan hệ của Thị Mầu và Thị Liễu có lẽ còn nhiều chiều sâu hơn, khi chính tay Mầu tặng áo cho Liễu nhưng lại nhận về sự ê chề và bẽ bàng, người chị em thân thiết lại qua lại với chồng của mình.

Mở đầu trailer là khung cảnh hai bên gia đình Văn Tài và Thị Mầu (Kỳ Duyên) gặp gỡ thưa chuyện để cho đôi trẻ được chính thức qua lại với nhau, hứa hẹn một đám cưới long trọng và để đời.

Những tưởng hai người phụ nữ đã đủ tạo nên một chuyện tình tay ba phức tạp, ấy vậy mà ánh mắt của Văn Tài lại dừng lại trên gương mặt kiều diễm nhưng đượm buồn của Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc).

Thị Liễu do Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện càng làm cho diễn biến câu chuyện thêm phức tạp. Một cô vợ sắp cưới hoàn hảo, một “mập mờ” nũng nịu cận kề, một người chị đến từ quá khứ, liệu ai mới là người mà Văn Tài dành trọn cả trái tim?

Làng quê dậy sóng bởi những con tim lỗi nhịp, để rồi không chỉ có tình yêu giữa Tài và Liễu là thứ duy nhất cuộn trào, mà cao hơn cả là hận thù của những kẻ không được chọn. Khi những khung cảnh đấu đá, tranh giành dồn dập qua đi, trailer lại kết thúc bằng một khoảng lặng.

Với những mối quan hệ đan xen giữa tình yêu, lòng tin và những bí mật chưa được hé lộ, Chị chị em em 3 hứa hẹn đưa khán giả bước vào một câu chuyện nhiều bất ngờ, nơi không phải lựa chọn nào cũng có một đáp án dễ dàng.

Giữa không gian Bắc Bộ xưa được chăm chút về bối cảnh, phục trang và mỹ thuật, ngũ giác tình yêu của Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Chi Pu, Quốc Anh và Steven Nguyễn sẽ dần hé lộ những góc khuất đằng sau những sự lựa chọn táo bạo và những giọt nước mắt tủi hờn.