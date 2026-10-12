Chàng trai mang hai dòng máu Việt-Hàn tạo dấu ấn tại Sao Mai 2026

Kim Jae Bin mang đến nguồn năng lượng trẻ trung trên sân khấu chung kết Sao Mai 2026. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Sinh năm 2008, Kim Jae Bin từng được khán giả biết đến khi tham gia "Giọng hát Việt nhí" 2019 ở tuổi 12. Khi đó, với ca khúc "Và tôi hát" đầy sôi động, cậu đã chinh phục được cả 3 huấn luyện viên. Kim Jae Bin cũng đồng thời ghi dấu ấn ở "Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng nhí".

Đến với sân chơi âm nhạc đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao hơn, Kim Jae Bin mang đến sân khấu Liveshow 1 Vòng Chung kết Sao Mai 2026 nguồn năng lượng trẻ trung, hơi thở hiện đại cùng hình ảnh nam tính, tự tin. Thể hiện ca khúc "Sẽ về với nhau" (sáng tác: Nguyễn Minh Thụy), chàng trai mang số báo danh 010 nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giám khảo chuyên môn.

Nghệ sĩ Ưu tú Quang Hào đánh giá cao ngoại hình, phong thái và sức hút sân khấu của Kim Jae Bin, đồng thời lưu ý thí sinh cần cải thiện cảm nhận nhịp điệu, nhất là với ca khúc mang màu sắc R&B.

Trong khi đó, Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Minh bày tỏ sự kỳ vọng vào tài năng của Kim Jae Bin. Nam nghệ sĩ mong muốn chàng trai trẻ sẽ có những sản phẩm âm nhạc cống hiến cho công chúng trong tương lai gần, đặc biệt là giới trẻ, đồng thời khẳng định sẵn sàng đón nhận những sản phẩm đó với tư cách khán giả và đồng nghiệp.

Kim Jae Bin gây dấu ấn với cách thể hiện mang màu sắc riêng. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Đến Liveshow 2, diễn ra tối 11/10, Kim Jae Bin tiếp tục tạo ấn tượng với "Chiếc lá vô tình" - ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Bảo Chấn. Được biết, trước đêm thi, nam thí sinh bị cúm, phải vào viện và nghỉ ngơi tại nhà nên thời gian luyện tập bị hạn chế, chỉ có một buổi duy nhất ghép với ban nhạc. Tuy nhiên, Kim Jae Bin vẫn thể hiện được dấu ấn riêng khi tự đệm piano ở phần mở đầu tiết mục và có phần trình diễn tự tin ngay sau đó.

Diva Mỹ Linh, Giám khảo khách mời của Liveshow 2 nhận xét việc Kim Jae Bin lựa chọn "Chiếc lá vô tình" là một quyết định dũng cảm bởi đây là ca khúc khó để thể hiện trong một cuộc thi. Nữ nghệ sĩ đánh giá phần hòa thanh ở đầu tiết mục và màn trình diễn piano của nam thí sinh đã tạo được điểm nhấn cho tiết mục, đồng thời lưu ý thí sinh cần kiểm soát cao độ chính xác hơn.

Kim Jae Bin chia sẻ, lần đầu thử sức hát live cùng ban nhạc tại một cuộc thi lớn, bản thân không khỏi hồi hộp nhưng cũng không ngừng cố gắng để có thể cháy hết mình với đam mê âm nhạc qua từng tuần thi.

"Khi tham gia thi cùng các anh chị sở hữu giọng ca tốt, tôi cũng có một chút lo lắng nhưng tin rằng năng lượng, cá tính và màu sắc âm nhạc riêng là điều độc đáo nhất mình mang đến cho khán giả. Tôi nghĩ bản thân cứ nỗ lực, làm việc hết mình sẽ nhận được thành quả xứng đáng'', Kim Jae Bin bày tỏ.

Trở lại sân khấu ở tuổi 18, Kim Jae Bin đặt mục tiêu vừa hát, vừa sáng tác, sản xuất âm nhạc để tự định hình màu sắc riêng. Đây là con đường không dễ đi, đòi hỏi bản lĩnh, tinh thần học hỏi, sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ của một nghệ sĩ trẻ.