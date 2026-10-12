Britney Spears bất ngờ phát hành ca khúc viết cùng tình cũ sau 25 năm

Theo OSEN dẫn nguồn Entertainment Weekly, ngày 9/10 (giờ địa phương), Britney Spears bất ngờ phát hành ca khúc She’ll Never Be Me - một bản thu chưa từng được ra mắt chính thức trong suốt 25 năm qua.

Đáng chú ý, ca khúc được Britney Spears và Justin Timberlake cùng sáng tác trong thời gian cả hai còn hẹn hò. Đây cũng là giai đoạn hai ngôi sao đang ở đỉnh cao sức hút, được xem là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất làng giải trí Hollywood đầu những năm 2000.

Britney Spears bất ngờ phát hành ca khúc She’ll Never Be Me.

Theo thông tin được công bố, She’ll Never Be Me vốn được thực hiện cho album phòng thu thứ ba mang tên Britney, phát hành năm 2001. Tuy nhiên, ca khúc cuối cùng không xuất hiện trong danh sách bài hát chính thức của album và phải đến tận năm 2026 mới được giới thiệu đến công chúng.

Việc phát hành sản phẩm này nằm trong kế hoạch kỷ niệm 25 năm ra mắt album Britney. Phiên bản đặc biệt của album dự kiến được phát hành vào ngày 6/11 tới.

Britney Spears cũng khiến người hâm mộ thêm háo hức khi hé lộ: "Từ giờ đến lúc đó, sẽ còn nhiều bất ngờ hơn nữa xuất hiện mỗi tuần".

Thông báo này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi album Britney từng đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, khi cô bắt đầu chuyển mình từ hình tượng công chúa nhạc pop tuổi teen sang phong cách trưởng thành và cá tính hơn.

Đặc biệt, sự xuất hiện của một ca khúc do Britney Spears và Justin Timberlake cùng sáng tác cũng gợi nhắc về chuyện tình từng gây chú ý của hai ngôi sao.

Britney Spears và Justin Timberlake gặp nhau lần đầu vào năm 1992, khi cùng tham gia chương trình truyền hình The Mickey Mouse Club. Sau nhiều năm quen biết, cả hai bắt đầu hẹn hò vào năm 1999.

Britney Spears và Justin Timberlake gặp nhau lần đầu vào năm 1992.

Thời điểm đó, Britney Spears đang tạo nên cơn sốt toàn cầu với hàng loạt bản hit, trong khi Justin Timberlake là thành viên nổi bật của nhóm nhạc nam NSYNC.

Trong thời gian yêu nhau, cặp đôi không chỉ thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện giải trí mà còn có những màn hợp tác âm nhạc.

Ngoài She’ll Never Be Me, Justin Timberlake từng tham gia đồng sáng tác và góp giọng bè trong ca khúc What It’s Like To Be Me, nằm trong album Britney phát hành năm 2001.

Tuy nhiên, chuyện tình của hai ngôi sao khép lại vào năm 2002, sau khoảng 3 năm hẹn hò. Cuộc chia tay khi ấy từng trở thành chủ đề được truyền thông quốc tế đặc biệt quan tâm.

Sau khi đường ai nấy đi, cả Britney Spears và Justin Timberlake đều trải qua nhiều thay đổi trong cuộc sống riêng. Justin Timberlake kết hôn với nữ diễn viên Jessica Biel vào năm 2012. Cặp đôi có hai con trai.

Trong khi đó, Britney Spears có hai con trai với chồng cũ Kevin Federline. Cuộc sống cá nhân của nữ ca sĩ nhiều năm qua cũng thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý.

Sau khi đường ai nấy đi, cả Britney Spears và Justin Timberlake đều trải qua nhiều thay đổi trong cuộc sống riêng.

Sau 25 năm, việc She’ll Never Be Me chính thức được phát hành không chỉ mang đến một sản phẩm âm nhạc mới cho người hâm mộ Britney Spears mà còn gợi lại giai đoạn đáng nhớ trong sự nghiệp của cô.

Đặc biệt, sự góp mặt của Justin Timberlake trong phần sáng tác khiến ca khúc trở thành một dấu ấn thú vị, gắn liền với mối tình từng được công chúng quan tâm của hai ngôi sao nhạc pop đình đám.