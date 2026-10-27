Hồi hương quy án

Đối tượng Bảo từ Thái Lan về nước đầu thú.

Sau khi mua được điện thoại, Bảo đem bán lại cho người khác, chiếm đoạt số tiền lớn rồi trốn ra nước ngoài. Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 7-9-2026, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Võ Hoàng Thiên về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên truyền, vận động đối tượng quay về đầu thú để hưởng khoan hồng. Ngày 26-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đối tượng Võ Hoàng Thiên Bảo đã từ Thái Lan về nước đầu thú. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ.