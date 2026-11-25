Quang cảnh phiên tòa xét xử.

Theo nội dung vụ án, bà Phạm Thị Thu C. và con trai là Nguyễn Văn Đ. bán quán nước và bia tại khu vực gầm cầu Thiên Trường, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Khoảng đầu tháng 5/2026, Vũ Văn Chung đến quán bà C. uống bia và cho rằng bà C. bán bia đắt nên đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Khoảng 11h30’ ngày 27/5/2026, Chung một mình điều khiển xe đạp đến quán bà C. mua bia thì bà C. bảo không bán cho những người say. Thấy vậy, Chung chửi bà C. và dọa nạt sẽ dẹp quán. Lúc này, cháu nội bà C. chạy từ trong nhà ra khu vực gầm cầu can ngăn, đuổi Chung về. Sau đó, Chung đứng cãi chửi nhau với bà C. một lúc thì đạp xe về nhà.

Do vẫn còn bực tức nên Chung nảy sinh ý định lấy hung khí để quay lại đánh bà C. Khoảng 13 giờ 15 phút cùng ngày, Chung lấy một con dao rồi đạp xe quay lại quán bà C.

Tại đây, Chung gặp bà C. và anh Đ. đang đứng tại khu vực vỉa hè dưới chân cầu Thiên Trường. Chung tiếp tục chửi bà C. Anh Đ. đi ra can ngăn và bảo Chung về.

Anh Đ. và Chung xô đẩy nhau thì Chung dùng tay phải rút con dao từ cạp quần ra, đâm một nhát trúng vào mu bàn tay trái của anh Đ. gây thương tích rách da chảy máu.

Bị đâm, anh Đ. lùi lại thì Chung tiếp tục cầm dao đâm 2, 3 nhát nữa về phía anh Đ. nhưng không trúng. Anh Đ. dùng hai tay ôm một chiếc ghế tựa bằng nhựa giơ lên đỡ trước ngực để ngăn không cho Chung tiến lại gần đánh anh Đ.

Chung và anh Đ. giằng co thì được anh L., bà C. và những người có mặt tại đây vào can ngăn. Anh L. ôm ghì lấy Chung xuống nền đất, bà C. giằng được con dao từ tay Chung.

Sau đó, mọi người xung quanh vào can ngăn thì Chung ngồi xuống ghế nhựa tại quán bà C. Lúc này, do bức xúc nên anh Đ. đi tới dùng tay tát 2-3 phát vào mặt Chung, anh L. cũng dùng tay tát 2-3 phát vào mặt Chung nhưng không gây thương tích gì.

Bị đánh, Chung tiếp tục đứng dậy dùng tay định đánh lại anh Đ. nhưng được mọi người tiếp tục can ngăn. Anh Đ. bị thương tích được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Nam Định để cấp cứu, điều trị.

Sau khi xảy ra sự việc, Vũ Văn Chung đã đến thăm hỏi, xin lỗi và bồi thường cho anh Nguyễn Văn Đ. số tiền 70 triệu đồng. Anh Đ. xác nhận việc đã giải quyết xong trách nhiệm dân sự và không có yêu cầu gì khác.

Theo kết luận giám định, tỷ lệ thương tổn cơ thể do thương tích gây nên của anh Nguyễn Văn Đ. là 4%. Con dao mà Vũ Văn Chung sử dụng để gây thương tích cho anh Đ. được xác định là dao có tính sát thương cao.

Bị cáo Vũ Văn Chung tại phiên tòa.

Hành vi nêu trên của Vũ Văn Chung đã phạm tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1 Điều 304 của Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa xét xử, bị cáo Vũ Văn Chung đã thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Chung mức án 2 năm 6 tháng tù.