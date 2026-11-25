Ngày 25/11, TAND khu vực 5, tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Viết Hải về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 2 Điều 255 và tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự; bị cáo Nguyễn Thị Minh Châu về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Quang cảnh phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 13/5/2026, Nguyễn Viết Hải chủ động mua ma túy, thuê phòng tại nhà nghỉ ở xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình, cung cấp ma túy, chuẩn bị công cụ cho Nguyễn Thị Minh Châu sử dụng Ketamine, đồng thời cùng Tạ Vũ Lê Thắng sử dụng Methamphetamine.

Ngày 14/5/2026, Hải tiếp tục tổ chức cho Châu sử dụng trái phép ma túy thì bị Công an phát hiện, bắt quả tang, thu giữ 3,605g Ketamine.

Quá trình điều tra xác định, Hải đã hai lần tổ chức cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy; Hải và Châu còn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ trái phép số ma túy còn lại.

Kiểm sát viên công bố cáo trạng tại phiên tòa.

Theo Viện kiểm sát, các đối tượng đã lợi dụng chính tính chất khép kín, riêng tư của nhà nghỉ để biến nơi kinh doanh dịch vụ lưu trú thành địa điểm tổ chức sử dụng ma túy. Hành vi này cho thấy sự coi thường pháp luật, đồng thời là lời cảnh báo đối với các chủ cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn phải nâng cao trách nhiệm quản lý, không để cơ sở của mình trở thành nơi ẩn náu, tổ chức hoặc tiếp tay cho tội phạm ma túy.

Đặc biệt, vụ án còn để lại một hình ảnh khiến nhiều người không khỏi day dứt. Bị cáo Nguyễn Thị Minh Châu có 3 con nhỏ (lần lượt SN 2020, 2022, 2024), trong khi chồng đang chấp hành án phạt tù liên quan đến ma túy; các con phải nhờ ông bà nội chăm sóc, nuôi dưỡng.

Lẽ ra, hoàn cảnh ấy phải là bài học để bị cáo tránh xa ma túy, chăm chỉ lao động, làm chỗ dựa cho các con. Thế nhưng, Châu vẫn tiếp tục sa vào con đường phạm tội, để rồi cả hai người cha, mẹ đều không thể trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng con trẻ.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đã phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, đề nghị mức hình phạt nghiêm minh, tương xứng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Viết Hải tổng cộng 11 năm 9 tháng tù về 2 tội danh “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Nguyễn Thị Minh Châu 3 năm 9 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Nhưng có lẽ, điều ám ảnh nhất sau phiên tòa không nằm ở những con số của bản án, mà là hình ảnh ba đứa trẻ thơ ngơ ngác, khóc nức nở chạy theo mẹ. Những cánh tay bé nhỏ cố níu lấy mẹ, tiếng gọi nghẹn ngào khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa. Các cháu còn quá nhỏ để hiểu vì sao người cha đã vắng nhà, nay người mẹ cũng phải rời xa mình. Chỉ biết rằng, từ những sai lầm của người lớn, tuổi thơ của các cháu đang phải chịu những mất mát không đáng có.

Đó cũng chính là cái giá đau đớn mà ma túy để lại. Không chỉ là sức khỏe bị hủy hoại, tương lai bị đánh đổi hay những năm tháng tù tội, ma túy còn đẩy nhiều gia đình vào cảnh ly tán, khiến những đứa trẻ vô tội phải sống trong thiếu vắng tình yêu thương và sự chăm sóc của cha mẹ.

Một phút lầm lỡ có thể phải trả giá bằng nhiều năm tù, nhưng những tổn thương mà con trẻ phải gánh chịu có thể theo các em suốt cuộc đời. Bởi vậy, hãy nói không với ma túy; mỗi gia đình cần nâng cao trách nhiệm trong quản lý, giáo dục con em; mỗi cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú cần nghiêm túc chấp hành pháp luật, không để địa điểm kinh doanh trở thành nơi tổ chức, tiếp tay cho tội phạm.

Đừng để đến khi đứng trước bục khai báo, phải rời xa những đứa con thơ trong tiếng khóc nghẹn ngào, người ta mới thấm thía giá trị của mái ấm gia đình và trách nhiệm thiêng liêng của người làm cha, làm mẹ.