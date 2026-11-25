Khí gas với nhiều tiện ích trong sinh hoạt và sản xuất đã trở thành nguồn năng lượng quen thuộc trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, nếu không được sử dụng và quản lý đúng cách, khí gas cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, trong đó rò rỉ khí gas là một trong những sự cố nguy hiểm nhất.

Một sự cố rò rỉ nhỏ có thể nhanh chóng biến thành thảm họa cháy nổ, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Vì vậy, việc trang bị kiến thức về cách xử lý khi rò rỉ khí gas không chỉ là kỹ năng sống mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân để bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Xem nhanh: Dấu hiệu nhận biết rò rỉ khí gas

Cách xử lý an toàn khi phát hiện rò rỉ khí gas

3 lưu ý khi sử dụng khí gas Dấu hiệu nhận biết rò rỉ khí gas Việc nhận biết sớm các dấu hiệu rò rỉ khí gas là bước đầu tiên và quan trọng nhất để ngăn chặn một tai nạn nghiêm trọng. Khí gas tự nhiên và khí gas hóa lỏng (LPG) vốn không màu, không mùi. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, các nhà sản xuất thường thêm vào một chất tạo mùi đặc trưng, thường là mùi trứng thối hoặc mùi hắc khó chịu, giúp chúng ta dễ dàng phát hiện khi có sự cố: - Xuất hiện mùi gas đặc trưng: Đây là dấu hiệu phổ biến và dễ nhận biết nhất. Nếu bạn ngửi thấy mùi gas đặc trưng trong nhà, đặc biệt là ở khu vực bếp hoặc gần bình gas, hãy cảnh giác cao độ. Mùi này có thể nhẹ hoặc nồng tùy thuộc vào mức độ và thời gian rò rỉ. - Âm thanh bất thường: Nghe thấy tiếng rít hoặc tiếng xì khí nhỏ phát ra từ vị trí van khóa, dây dẫn. - Cảm giác cơ thể: Tiếp xúc lâu với khí gas rò rỉ có thể gây ra các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, khó thở, mệt mỏi hoặc thậm chí là mất ý thức. Nếu bạn hoặc người thân có những biểu hiện này mà không rõ nguyên nhân, hãy nhanh chóng kiểm tra khu vực sử dụng gas. Cách xử lý an toàn khi phát hiện rò rỉ khí gas Cảnh báo an toàn: Tuyệt đối không bật hoặc tắt bất kỳ thiết bị điện nào (đèn chiếu sáng, quạt điện, công tắc...), không khởi động xe máy và không dùng bật lửa, diêm quẹt. Tia lửa điện phát sinh từ các thao tác này sẽ kích hoạt vụ nổ ngay lập tức. Khi đã xác định hoặc nghi ngờ có rò rỉ khí gas, điều quan trọng nhất là phải giữ bình tĩnh và hành động nhanh chóng, chính xác theo các bước sau: - Khóa nguồn cấp gas: Lập tức vặn chặt van bình gas hoặc đóng van tổng của hệ thống (nếu có). - Tạo thông thoáng tối đa: Mở tung toàn bộ cửa chính và cửa sổ để khí gas thoát nhanh ra ngoài, đồng thời làm giảm nhiệt độ trong phòng. - Tản khí thủ công: Dùng quạt tay, bìa cứng hoặc tờ báo quạt nhẹ để đẩy khí gas ra môi trường bên ngoài. - Sơ tán người: Nhanh chóng đưa tất cả mọi người rời khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi thoáng khí. - Liên hệ đơn vị kỹ thuật: Nếu không thể khóa van hoặc mùi gas vẫn nồng nặc, hãy gọi ngay cho đại lý cung cấp gas để xử lý chuyên môn. - Ứng phó khi phát sinh cháy: Sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa nếu đám cháy mới bùng phát trong tầm kiểm soát. - Gọi cứu hỏa khẩn cấp: Trường hợp sự cố vượt ngoài khả năng xử lý, lập tức thoát khỏi hiện trường và gọi số 114. 3 lưu ý khi sử dụng khí gas

Để sử dụng khí gas an toàn và phòng tránh cháy nổ, bạn cần chọn bình/thiết bị đạt chuẩn, lắp đặt đúng khoảng cách thông thoáng, khóa van sau khi nấu và xử lý bình tĩnh nếu rò rỉ gas. Ảnh: AI

Để phòng ngừa nguy cơ cháy nổ trong sinh hoạt hằng ngày, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đưa ra những khuyến cáo quan trọng giúp người dân lựa chọn, lắp đặt và vận hành thiết bị sử dụng khí gas đúng chuẩn an toàn: Lựa chọn bình gas và phụ kiện đạt chuẩn Nguồn gốc rõ ràng: Chỉ mua hoặc đổi gas tại các đại lý, cửa hàng được cấp phép đủ điều kiện kinh doanh. Khi nhận bình, cần kiểm tra kỹ nhãn mác, tem niêm phong, thông tin đơn vị cung cấp và độ nguyên vẹn của vỏ bình; tuyệt đối từ chối bình trôi nổi, cũ nát hoặc có dấu hiệu bị cạy sửa, can thiệp. Linh kiện chuyên dụng: Dây dẫn gas phải là loại chuyên dụng, còn nguyên vẹn, không nứt gãy hay phồng rộp. Hệ thống van, bộ điều áp và các đầu nối cần đồng bộ, tương thích và được siết chặt chắc chắn. Quy tắc bố trí vị trí đặt bình và bếp gas Vị trí đặt bình: Luôn đặt bình gas ở tư thế thẳng đứng tại khu vực thông thoáng, dễ thao tác khóa van khi cần; tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa và ánh nắng trực tiếp. Không đặt bình trong tầng hầm, hố sâu, không gian kín gió và tuyệt đối không tự ý đấu nối thêm bình. Khoảng cách an toàn trong gia đình: Bình gas phải cách bếp đun cùng các nguồn nhiệt, tia lửa điện (bếp lửa, ổ cắm, công tắc điện) tối thiểu 1,5 m. Riêng bếp gas cần bố trí cách tường hoặc vật cản ít nhất 15 - 20 cm, tránh xa vật liệu dễ bắt lửa và không để gió lùa trực tiếp vào ngọn lửa. Thao tác bật và tắt bếp đúng quy trình Trước và khi bật bếp: Quan sát nhanh khu vực xung quanh bếp để đảm bảo không có bất thường rồi mới bật bếp theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Khi tắt bếp: Thực hiện đúng trình tự khóa chặt van bình gas trước, chờ ngọn lửa đốt hết lượng khí còn đọng trong đường ống rồi mới tắt nút trên bếp.

Rò rỉ khí gas là một mối nguy hiểm không thể xem thường. Tuy nhiên, với kiến thức đúng đắn và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chúng ta hoàn toàn có thể giảm thiểu rủi ro và bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình. Hãy luôn cảnh giác, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và hành động dứt khoát, chính xác khi có sự cố. An toàn của bạn và những người thân yêu luôn là ưu tiên hàng đầu.

(Tổng hợp)