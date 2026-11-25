Tối 25-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, chiều cùng ngày, đối tượng Nguyễn Viên (sinh năm 1972, đăng ký thường trú tại thôn 5, xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh cũ, nay thuộc xã Diên Lâm) đã đến Công an xã Diên Lâm đầu thú.

Nguyễn Viên là bị can bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự. Trước đó, đối tượng từng có một tiền án về tội “Giết người”.

Sau hơn 2 năm lẩn trốn, đối tượng Nguyễn Viên đã tới Công an xã Diên Lâm đầu thú.

Theo hồ sơ, ngày 10-2-2021, Nguyễn Viên tham gia vụ cố ý gây thương tích xảy ra trước tiệm vàng tại chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, TP. Nha Trang cũ (nay là phường Nha Trang). Ngày 11-2-2021, Viên bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 31-5-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang cũ ra quyết định khởi tố bị can. Do không xác định được nơi ở của bị can, ngày 6-8-2024, cơ quan này ra quyết định truy nã. Nguyễn Viên thuộc diện truy nã nguy hiểm.

Sau khi Nguyễn Viên ra đầu thú, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Diên Lâm lập biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú. Cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định đình nã, đồng thời ban hành quyết định tạm giữ hình sự và bàn giao bị can cho Phân trại tạm giam Nha Trang để xử lý theo quy định.