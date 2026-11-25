Các thiết chế, hạ tầng phục vụ đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở Hà Tĩnh không ngừng được cải thiện, nâng cao. (Ảnh: Đậu Hà)

Tính đến thời điểm trước 1/7/2025, tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả đầy ấn tượng trong xây dựng nông thôn mới, với hơn 82% số thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 69 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tỉnh Hà Tĩnh đang lên “dây cót” tinh thần, sẵn sàng bước vào giai đoạn chuyển mình mang tính bước ngoặt: xây dựng "thôn nông thôn mới hiện đại" giai đoạn 2026-2030.

Nền tảng vững chắc

Xã Thạch Lạc được hình thành từ 3 xã: Tượng Sơn, Thạch Thắng, Thạch Lạc (cũ), là vùng đất trù phú, nhiều lợi thế nông nghiệp đặc trưng. Nhiều vùng sản xuất hàng hoá tập trung như: mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGap (40ha); 87 mô hình kinh tế được duy trì và phát triển, tạo điểm nhấn trong phát triển kinh tế - xã hội, nhiều sản phẩm rau, củ quả sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; nhiều sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao; sản phẩm dưa lưới trong nhà màng được công nhận đạt tiêu chuẩn VietGap... Trước thời điểm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, toàn xã đã có 16/18 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Trưởng thôn Sơn Hà cho biết, thôn Sơn Hà được sáp nhập từ 2 thôn: Hà Thanh và Sâm Lộc (xã Thạch Lạc). Đây là hai đơn vị đi đầu trong phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu của tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt, sau khi được công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, năm 2021 thôn Hà Thanh trước đây đã bắt đầu triển khai xây dựng khu dân cư thông minh. Nhờ đó, các thiết chế, hạ tầng phục vụ đời sống, sản xuất đã cơ bản được xây dựng đồng bộ.

“Đến nay, ngoài 25 vườn mẫu được công nhận, toàn thôn có 106 hộ dân có diện tích vườn rộng hơn 400 m2 tham gia sản xuất rau, củ quả theo hướng hữu cơ và 5 ha diện tích sản xuất lúa hữu cơ, góp phần đưa thu nhập bình quân của người dân đạt trên 60 triệu/năm”, Trưởng thôn Sơn Hà chia sẻ và khẳng định, người dân trong thôn sẽ không dừng lại ở việc chỉnh trang cảnh quan hay hoàn thiện hạ tầng cơ bản, hành trình mới này hướng tới mục tiêu nâng cao thực chất chất lượng sống, lấy kinh tế xanh, chuyển đổi số toàn diện và sự hài lòng của người dân làm thước đo cốt lõi cho sự phát triển bền vững từ cơ sở.

Theo chia sẻ của đồng chí Dương Kim Hùng, cán bộ Phòng Kinh tế xã Thạch Lạc, kế thừa nền tảng sản xuất hiện có, thời gian tới, địa phương sẽ xã sẽ lựa chọn 1-2 thôn có điều kiện thuận lợi để xây dựng làng hữu cơ thí điểm, tổ chức sản xuất theo chuỗi 4F khép kín từ đầu vào sinh học, sản xuất hữu cơ, chế biến - tiêu thụ đến tái chế phụ phẩm. Theo lộ trình được xây dựng, trong giai đoạn đầu, dự kiến vận động khoảng 50-70 hộ gia đình ở thôn Sơn Hà đăng ký tham gia, trong đó lựa chọn từ 15-20 hộ triển khai các mô hình điểm. Quy mô cụ thể sẽ được xác định sau quá trình khảo sát, vận động người dân đăng ký trên tinh thần tự nguyện, đồng thời đánh giá điều kiện thực tế của từng hộ. Năm 2027, địa phương sẽ bắt tay xây dựng các mô hình sản xuất, xử lý chất thải, liên kết tiêu thụ; đồng thời đánh giá hiệu quả và tiếp tục hoàn thiện mô hình. Giai đoạn tiếp theo, trên cơ sở kết quả thực hiện tại Sơn Hà, xã sẽ nghiên cứu nhân rộng sang thôn Sơn Phú và các địa bàn có điều kiện phù hợp.

Trên cánh đồng sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở xã Thạch Lạc. (Ảnh: Minh Đức)

Xây dựng nông thôn mới thực chất, bền vững

Theo chia sẻ của các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh, bằng nhiều cách làm sáng tạo, hợp lòng dân, phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn toàn tỉnh thời gian qua đã lan tỏa sâu rộng, khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, thiết thực, hiệu quả, tạo điều kiện tối đa cho người dân phát huy vai trò chủ thể của mình, trở thành động lực trực tiếp cho người dân và cộng đồng dân cư tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bởi lợi ích thiết thực, thiết thân mang lại.

Qua đó, kinh tế hộ gia đình phát triển; môi trường sống được cải thiện; tình làng, nghĩa xóm gắn kết mật thiết hơn. Đến nay, toàn tỉnh đã có 1.253/1.512 thôn đạt chuẩn (chiếm 82,8%), góp phần xây dựng cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp, hình thành những vùng quê đáng sống, tạo nền tảng để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới ngày càng thuyết phục và bền vững hơn.

Kiên trì mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Trên cơ sở cụ thể hóa bộ tiêu chí nông thôn mới của Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030. Đặc biệt, kế thừa những kết quả, kinh nghiệm trong quá trình xây dựng khu dân cư kiểu mẫu thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã mạnh dạn ban hành và thực hiện Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới hiện đại thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030, đặt ra yêu cầu phát triển toàn diện hơn.

Đáng chú ý, bên cạnh hạ tầng, nhà ở, vườn hộ và cảnh quan, các tiêu chí còn hướng đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội và an ninh trật tự, mục tiêu đặt ra hướng đến việc chinh phục mức độ hài lòng của người dân phải đạt từ 95% trở lên. Điều này cho thấy chất lượng phát triển không chỉ được đo bằng những công trình hay tiêu chí đạt chuẩn, mà còn phải thể hiện trong đời sống thực tế và sự thụ hưởng của cộng đồng.

Nhìn vào định hướng, mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 của Hà Tĩnh, có thể thấy rõ hai từ khóa cốt lõi: "Thực chất" và "Bền vững". Việc nâng cao tốc độ tăng trưởng thu nhập lên tới 12%/năm, bắt buộc có mô hình nông nghiệp công nghệ cao và áp dụng tỷ lệ số hóa hồ sơ công việc lên đến 95% là những cái đích vô cùng thách thức. Tuy nhiên, đây là bước đi tất yếu để nông thôn Hà Tĩnh không bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Xây dựng nông thôn mới không phải là một đích đến tĩnh, mà là hành trình động để không ngừng nâng cao hạnh phúc của nhân dân. Với việc phân hạng 3 nhóm xã để áp dụng chỉ tiêu một cách linh hoạt, Hà Tĩnh đã hóa giải được bài toán "đồng phục hóa" chính sách, tạo điều kiện cho các địa phương vừa sức bứt phá. Bộ tiêu chí mới chính là đòn bẩy chiến lược, kỳ vọng sẽ biến những vùng quê đất học, giàu truyền thống của Hà Tĩnh trở thành những "vùng quê đáng sống" - nơi có hạ tầng thông minh của đô thị nhưng vẫn gìn giữ được hồn cốt, cảnh quan xanh-sạch-đẹp của làng quê Việt Nam.

Theo Phó Chánh Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh, Ngô Đình Long, nhiệm vụ được Hà Tĩnh đặt ra trong xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 sẽ không còn dừng lại ở câu chuyện "điện-đường-trường-trạm" truyền thống, mà chính thức dịch chuyển sang một chương mới: Hiện đại hóa bằng công nghệ, xanh hóa bằng tư duy tuần hoàn và số hóa toàn diện cuộc sống của người nông dân.