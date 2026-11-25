Đối với cơ sở lưu trú du lịch, khu, điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tập trung đông khách, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Thực hiện Công điện số 75/CĐ-TTg ngày 24.11.2026 của Thủ tướng Chính phủ về vụ nổ cửa hàng ăn uống tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, TP. Hà Nội; nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ cháy, nổ, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe của khách du lịch và người lao động, tài sản của cơ sở kinh doanh, giữ gìn hình ảnh Việt Nam là điểm đến an toàn, nhất là trong dịp cao điểm cuối năm 2026, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị Sở Du lịch, Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn nghiêm túc chấp hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15, Nghị định số 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chủ động kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện, thiết bị sinh nhiệt, hệ thống và thiết bị sử dụng khí gas tại khu vực bếp của các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Trang bị, duy trì hoạt động của hệ thống, phương tiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định; thực hiện nghiêm quy trình vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị và biện pháp phòng ngừa sự cố.

3. Đối với cơ sở lưu trú du lịch, khu, điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tập trung đông khách, bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Xây dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định; hướng dẫn người lao động kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, chỉ dẫn lối thoát nạn cho khách du lịch.

4. Đối với các địa phương có hoạt động du lịch đường thủy, du lịch biển, đảo, yêu cầu các cơ sở kinh doanh, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vận chuyển khách du lịch chấp hành nghiêm các quy định về an toàn phương tiện, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị an toàn, cứu sinh theo quy định; hướng dẫn hành khách sử dụng phương tiện cứu sinh và cách thoát nạn trước khi khởi hành.

5. Chủ động phối hợp với lực lượng Công an và các cơ quan chức năng địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Kịp thời phát hiện, đôn đốc khắc phục và kiến nghị cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật.

6. Duy trì, công khai các kênh thông tin, đường dây nóng của địa phương để kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của khách du lịch, người dân liên quan đến nguy cơ mất an toàn, cháy, nổ và các sự cố phát sinh trong hoạt động du lịch; khi xảy ra cháy, nổ, thông báo ngay cho lực lượng chức năng địa phương, đồng thời phối hợp tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

7. Kịp thời báo cáo kết quả triển khai thực hiện; trường hợp có sự cố cháy, nổ, tai nạn liên quan đến khách du lịch và cơ sở kinh doanh du lịch, cần thông tin ngay về công tác xử lý cho Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ VHTTDL.